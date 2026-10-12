Bugün Altı Üstü İstanbul var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul 16 bölüm bu akşam var mı?

Ekranların sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul 16. bölümünü iki haftadır milli maç nedeniyle yayınlamadı. Yeni bölümü bekleyenler ise dizinin günü olan Pazartesi, yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmıştı. ATV 12 Ekim yayın akışına göre yeni bölüm tarihi belli oldu.

BUGÜN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL VAR MI 12 EKİM?

Son bölümün ardından gözler 16. bölümde yaşancaklardaydı. Cenaze sahnelerinin ön gösterimde ekranlara gelmesinin ardından yeni bölüme karşı ilgi ve merak daha da arttı. 12 Ekim Pazartesi akşamı ise Altı Üstü İstanbul, yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

BU AKŞAM ALTI ÜSTÜ İSTANBUL VAR MI?

16. bölümün ön gösterimi dizinin izleyicileri tarafından merakla bekleniyordu. Ön gösterimde yer alan Uzay ve Emir'in ölüm sahnelerinin ardından ise gözler yeni bölüme çevrildi. Milli maç nedeniyle iki haftadır yeni bölüm yayınlamayan dizi, bugün izleyici karşısına çıkıyor.

BUGÜN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI, VAR MI?

16. bölümünün heyecanla beklendiği Altı Üstü İstanbul'da hasret bitiyor. Yeni bölüm bu akşam ATV ekranlarında yer alacak. Milli maç nedeniyle yeni bölüm yayınlanmayan dizi, bu akşam 20.00'de izleyicisi ile buluşacak.

12 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Altı Üstü İstanbul

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Altı Üstü İstanbul

00:20 - Güneşin Doğduğu Yer

03:00 - A.B.İ.

05:30 - Hercai