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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:03

Bugün Altı Üstü İstanbul var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul 16 bölüm bu akşam var mı?

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, iki haftadır yeni bölümünü ekranlara getirmiyordu. Dizinin 16. bölümünün yayınlanmaması üzerine bugün Altı Üstü İstanbul var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı soruları da izleyicinin ana gündeminde.

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Editor
 Gonca Işık
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Bugün Altı Üstü İstanbul var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul 16 bölüm bu akşam var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 18:03

Ekranların sevilen dizisi 16. bölümünü iki haftadır nedeniyle yayınlamadı. Yeni bölümü bekleyenler ise dizinin günü olan Pazartesi, yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmıştı. 12 Ekim yayın akışına göre yeni bölüm tarihi belli oldu.

BUGÜN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL VAR MI 12 EKİM?

Son bölümün ardından gözler 16. bölümde yaşancaklardaydı. Cenaze sahnelerinin ön gösterimde ekranlara gelmesinin ardından yeni bölüme karşı ilgi ve merak daha da arttı. 12 Ekim Pazartesi akşamı ise Altı Üstü İstanbul, yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Bugün Altı Üstü İstanbul var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul 16 bölüm bu akşam var mı?

BU AKŞAM ALTI ÜSTÜ İSTANBUL VAR MI?

16. bölümün ön gösterimi dizinin izleyicileri tarafından merakla bekleniyordu. Ön gösterimde yer alan Uzay ve Emir'in ölüm sahnelerinin ardından ise gözler yeni bölüme çevrildi. Milli maç nedeniyle iki haftadır yeni bölüm yayınlamayan dizi, bugün izleyici karşısına çıkıyor.

Bugün Altı Üstü İstanbul var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul 16 bölüm bu akşam var mı?

BUGÜN ALTI ÜSTÜ İSTANBUL YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI, VAR MI?

16. bölümünün heyecanla beklendiği Altı Üstü İstanbul'da hasret bitiyor. Yeni bölüm bu akşam ATV ekranlarında yer alacak. Milli maç nedeniyle yeni bölüm yayınlanmayan dizi, bu akşam 20.00'de izleyicisi ile buluşacak.

Bugün Altı Üstü İstanbul var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul 16 bölüm bu akşam var mı?

12 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Altı Üstü İstanbul
00:20 - Güneşin Doğduğu Yer
03:00 - A.B.İ.
05:30 - Hercai

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ETİKETLER
#ATV
#Pazartesi
#Milli Maç
#12 Ekim
#Altı Üstü İstanbul
#Diziler
#Mavi Kadin
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