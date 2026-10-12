Bugün Altı Üstü İstanbul var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Altı Üstü İstanbul 16 bölüm bu akşam var mı?

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İstanbul
Ekranların sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul 16. bölümünü iki haftadır milli maç nedeniyle yayınlamadı. Yeni bölümü bekleyenler ise dizinin günü olan Pazartesi, yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmıştı. ATV 12 Ekim yayın akışına göre yeni bölüm tarihi belli oldu.
Son bölümün ardından gözler 16. bölümde yaşancaklardaydı. Cenaze sahnelerinin ön gösterimde ekranlara gelmesinin ardından yeni bölüme karşı ilgi ve merak daha da arttı. 12 Ekim Pazartesi akşamı ise Altı Üstü İstanbul, yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
16. bölümün ön gösterimi dizinin izleyicileri tarafından merakla bekleniyordu. Ön gösterimde yer alan Uzay ve Emir'in ölüm sahnelerinin ardından ise gözler yeni bölüme çevrildi. Milli maç nedeniyle iki haftadır yeni bölüm yayınlamayan dizi, bugün izleyici karşısına çıkıyor.
16. bölümünün heyecanla beklendiği Altı Üstü İstanbul'da hasret bitiyor. Yeni bölüm bu akşam ATV ekranlarında yer alacak. Milli maç nedeniyle yeni bölüm yayınlanmayan dizi, bu akşam 20.00'de izleyicisi ile buluşacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:00 - Esra Erol'da
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Altı Üstü İstanbul
00:20 - Güneşin Doğduğu Yer
03:00 - A.B.İ.
05:30 - Hercai