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Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:30

Çatlı 2 ne zaman çıkacak? Çatlı 2 filminin oyuncuları kimlerdir? Çatlı 2 konusu ne? Çatlı 2 nereden izlenir?

Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan Çatlı 2 filmi sinemaseverlerle buluştu. 30 Ekim 2026'da vizyona giren yapımın konusu, oyuncu kadrosu ve nereden izlenebileceği merak ediliyor. Peki, Çatlı 2 filminin oyuncuları kimler, film hangi sinemalarda gösteriliyor?

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Çatlı 2 ne zaman çıkacak? Çatlı 2 filminin oyuncuları kimlerdir? Çatlı 2 konusu ne? Çatlı 2 nereden izlenir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:30

Türk sinemasında biyografi ve dram türündeki yapımlara bir yenisi daha eklendi. Abdullah Çatlı'nın Avrupa'da geçirdiği yılları, tutuklanma sürecini ve ailesiyle yaşadığı zorlukları konu alan Çatlı 2, 30 Ekim 2026 tarihinde vizyona girdi. Deniz Enyüksek'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 118 dakikalık süresiyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Çatlı 2 filminin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var ve film nereden izlenir?

HABERİN ÖZETİ

Çatlı 2 ne zaman çıkacak? Çatlı 2 filminin oyuncuları kimlerdir? Çatlı 2 konusu ne? Çatlı 2 nereden izlenir?

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Abdullah Çatlı'nın Avrupa yıllarını ve tutuklanma sürecini konu alan biyografi ve dram türündeki Çatlı 2 filmi, 30 Ekim 2026 tarihinde vizyona girdi.
Deniz Enyüksek'in yönettiği film 118 dakika sürmektedir.
Filmde Abdullah Çatlı'nın Fransa'da tutuklanması, ailesinden ayrı kalması ve Türkiye'ye dönüş mücadelesi ele alınmaktadır.
Başrolde Abdullah Çatlı karakterini Vedat İnceefe canlandırmaktadır.
Oyuncu kadrosunda ayrıca Ertan Saban, Öykü Çelik, Fırat Topkorur ve Hüseyin Soysalan gibi isimler yer almaktadır.
Şimdilik yalnızca sinema salonlarında izlenebilen filmin dijital yayın platformlarındaki tarihi henüz açıklanmamıştır.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

ÇATLI 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan Çatlı 2, 30 Ekim 2026 tarihinde sinemalarda gösterime girdi. Yönetmenliğini Deniz Enyüksek'in üstlendiği film, 118 dakika sürüyor. Biyografi ve dram türündeki yapım, ilk filmin ardından hikayeyi kaldığı yerden devam ettiriyor. Vizyona girmesiyle birlikte filmin konusu ve oyuncu kadrosu da sinemaseverlerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Çatlı 2 ne zaman çıkacak? Çatlı 2 filminin oyuncuları kimlerdir? Çatlı 2 konusu ne? Çatlı 2 nereden izlenir?

ÇATLI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Çatlı 2, Abdullah Çatlı'nın hayatının Avrupa'da geçen dönemini ve yaşadığı zorlu süreci konu alıyor. Filmde Çatlı'nın Fransa'da tutuklanmasının ardından gelişen olaylar, ailesinden ayrı kalması ve Türkiye'ye dönüş mücadelesi ele alınıyor.

Çatlı 2 ne zaman çıkacak? Çatlı 2 filminin oyuncuları kimlerdir? Çatlı 2 konusu ne? Çatlı 2 nereden izlenir?

Biyografi ve dram türündeki yapım, Çatlı'nın hayatındaki önemli dönüm noktalarına odaklanırken ailesiyle yaşadığı ayrılığa ve dönemin siyasi atmosferine de yer veriyor. İlk filmin hikayesini devam ettiren yapım, izleyiciyi bu kez Avrupa'da geçen daha farklı bir döneme götürüyor.

Çatlı 2 ne zaman çıkacak? Çatlı 2 filminin oyuncuları kimlerdir? Çatlı 2 konusu ne? Çatlı 2 nereden izlenir?

ÇATLI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Çatlı 2 filminin oyuncu kadrosunda ilk filmden tanınan isimlerin yanı sıra yeni oyuncular da yer alıyor. Başrolde Abdullah Çatlı karakterine hayat veren Vedat İnceefe bulunuyor. Filmin kadrosunda ayrıca , Öykü Çelik, Fırat Topkorur ve Hüseyin Soysalan gibi isimler yer alıyor. Deniz Enyüksek'in yönetmenliğini üstlendiği yapım, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Çatlı 2 ne zaman çıkacak? Çatlı 2 filminin oyuncuları kimlerdir? Çatlı 2 konusu ne? Çatlı 2 nereden izlenir?

ÇATLI 2 NEREDEN İZLENİR?

Çatlı 2, 30 Ekim 2026 tarihinde vizyona girmesinin ardından sinema salonlarında izleyiciyle buluşuyor. Filmi izlemek isteyenler, bulundukları şehirdeki sinemaların seans programlarını kontrol ederek bilet alabiliyor. Filmin dijital yayın platformlarında ne zaman yer alacağına ilişkin ise henüz açıklanmış bir yayın tarihi bulunmuyor. Bu nedenle Çatlı 2'yi izlemek isteyenlerin şimdilik sinema gösterimlerini takip etmesi gerekiyor.

Çatlı 2 ne zaman çıkacak? Çatlı 2 filminin oyuncuları kimlerdir? Çatlı 2 konusu ne? Çatlı 2 nereden izlenir?

Abdullah Çatlı'nın hayatından kesitleri beyaz perdeye taşıyan Çatlı 2, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla sinemaseverlerin ilgisini çekiyor. 30 Ekim'de vizyona giren yapım, özellikle ilk filmi izleyenlerin merak ettiği devam hikayesini sunuyor. Filmi sinemada izlemek isteyenler güncel seans bilgilerine göz atabilir. Dijital platformlarda yayınlanacağı tarih ise henüz açıklanmadı.

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ETİKETLER
#Ertan saban
#Abdullah Çatlı
#Vedat İnceefe
#Diziler
#Çatlı 2
#Deniz Enyüksek
#Mavi Kadin
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