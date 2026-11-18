Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı Cevher dizisi, SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni yapımı merak edenlerin araştırdığı ilk konulardan biri de dizinin uyarlama olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Cevher dizisi uyarlama mı? Cevher dizisi hangi diziden uyarlama?

CEVHER DİZİSİ UYARLAMA MI?

SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, başrollerini Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın paylaştığı Cevher dizisinin hangi yapımdan uyarlandığı belli oldu. Merakla beklenen dizi, Fransız-Belçika ortak yapımı Haut Potentiel Intellectuel (HPI) dizisinden uyarlanıyor. Uluslararası izleyiciyle buluşan yapımın Amerikan uyarlaması olan High Potential’ da hikâyenin farklı bir versiyonunu ekranlara taşımıştı.

High Potential, 160 IQ seviyesine sahip, üç çocuklu bekar anne Morgan Gillory’nin sıra dışı yaşamını konu alıyor. Olağanüstü zekâsı sayesinde suç dosyalarının çözülmesine katkı sağlayan Morgan, alışılmışın dışında düşünme biçimiyle dikkat çekiyor.

Cevher dizisinin de bu hikâyeden hareketle Türk televizyon izleyicisine nasıl bir uyarlama sunacağı merak ediliyor. Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın başrollerini üstlendiği yapım, hem oyuncu kadrosu hem de uyarlandığı hikâyeyle şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor.

CEVHER DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Başrollerini Elçin Sangu ve Ertan Saban’ın paylaştığı Cevher dizisi, ABD yapımı High Potential dizisinden uyarlandığı belirtiliyor. Orijinal adıyla High Potential, 160 IQ seviyesine sahip, üç çocuklu bekar anne Morgan Gillory’nin sıra dışı yaşamını ve suçları çözme yeteneğini konu alıyor.

Gece saatlerinde Los Angeles Polis Departmanı’nda temizlik görevlisi olarak çalışan Morgan, bir cinayet soruşturmasında polislerin gözden kaçırdığı önemli bir ayrıntıyı fark ederek dikkatleri üzerine çekiyor. Olağanüstü zekâsı ve güçlü gözlem yeteneği sayesinde polis teşkilatına sivil danışman olarak katılan Morgan, kuralcı dedektif Karadec ile birlikte çalışmaya başlıyor.

İkilinin birbirinden farklı karakterleri ve olaylara yaklaşım biçimleri, soruşturmaları zaman zaman ilginç bir mücadeleye dönüştürüyor.