Çiçekleri kabartmalı görünüyor! Tığ işi 3D örgü yelek modelleri 2026!

Örgü yapmayı sevenler tarafından son zamanlarda trend haline gelen 3D tığ işi örgü, 2026 yılında en popüler örgüler arasında yerini aldı. Özellikle de çiçek motiflerinin yüzeyden yükselerek kabartmalı bir görünüm oluşturması da yelek örgülerinde farklı bir hava katmaya devam ediyor. Bizde sizin için çiçekleri kabartmalı görünen tığ işi 3D yelek modellerini araştırdık. İşte detaylar…

ÇİÇEKLERİ KABARTMALI GÖRÜNÜYOR!

Son yıllarda el örgüsüne artan ilgiyle birlikte geleneksel teknikler tekrardan yorumlanmaya başladı. Özellikle de sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz farklı el işi modelleri örgü severler için sevilerek yapılan hobi haline geliyor. 2026 yılında düz örgülerden ziyade daha modern ya da değişik örgü trendleri gündeme sıklıkla geliyor.

Bunlardan biri de çiçekleri kabartmalı gibi duran tığ işi yelek modelleri oluyor. Çiçeklerin daha belirgin olması örgü severlerin daha fazla hoşuna giderek motiflerin daha ön plana çıkmasına neden oluyor. Burada mesele sadece çiçeklerin daha belirgin olması değil çiçek yapraklarının da belirgin bir hal almasına ve renklerin belirgin olmasına olanak sağlıyor.

Tığ işinin en çok sevilen özelliklerinden biri de motiflerin oluşturduğu görsel şölen oluyor. Bu sebeple kabartmalı modeller sevilerek takip ediliyor. Çiçeklerin daha belirgin olması sanki bir çiçek bahçesini üzerinize giyiyormuşsunuz hissiyatını da vermesiyle küçükten büyüğe herkesin sevdiği modellerden biri haline geliyor.

TIĞ İŞİ 3D ÖRGÜ YELEK MODELLERİ 2026!

Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan 3D, artık örgü dünyasında da kendine yer buluyor. Tabi ki burada bir makine söz konusu değil. Burada tığ kullanılarak yapılan bir örgüden bahsediyoruz. Hatta kolay bir şekilde yapılan bu model aslında çiçeklerin daha belirgin olmasıyla ilgili oluyor.

Geleneksel örgülerden daha çok modern bir örgü çeşidi olan tığ işi 3D örgü yelek modelleri birleştiğinde ortaya çıkan görüntüyle kendine hayran bıraktırıyor. Kare kare bir şekilde yapılan yelek modelleri birleştirildiğinde tam bir çiçek bahçesini ortaya çıkartıyor. Üstelik yapımı sanıldığı kadar zor ya da korkutucu değil. Renkleriyle de insana cıvıl cıvıl neşe katıyor.

GRANNY SQUARE ÖRGÜ TEKNİĞİYLE YAPILIYOR

Klasik granny square örgü tekniğiyle yapılan bu model, tığ ile kolayca örülebiliyor. Üstelik tek tek örülerek yapılan bu model birleştiğinde ortaya tam bir görsel şölen çıkıyor. Yapım aşamasında öncelikle ortadan başlayarak yanlara doğru tığ ile yapılan iş olan bu model kare kare yapılarak daha sonrasında birleştiriliyor. Tasarımın renklerini değiştirmeyi de kolay bir hale getiren bu örgü, diğer örgü modellerinden daha avantajlı oluyor. Çünkü tek tek yapıldığı için hata payı da oldukça düşük.

Tek renk kullanılarak yapılan bu modelde ana amaç çiçeğin orta kısmını oluşturarak devam eden örgü çeşitlerinden biri. Ortanın halledilmesiyle birlikte çiçeklerin yapraklarının da oluşturulmasıyla devam eder ve daha sonrasında ortaya çıkan sonuç motife dönüşür.