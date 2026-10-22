Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

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İstanbul
Bu yıl ile birlikte hayatımıza giren Clean Girl terimi hala popülerliğini korumaya devam ediyor. Hailey Bieber ile gündeme yerleşen Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor merak edildi.
Son yıllarda sosyal medyada oldukça popüler olan Clean Girl terimi aslında oldukça basit. Sade makyajlar, sade saç stilleri ve bakımlı kombinler yaparak Clean Gril olunuyor. Sosyal medyada oldukça konuşulan Clean Girl anlamı, temiz, doğal ve sade bir görünüm elde etmektir.
TikTok ve Instagram'da oldukça sık karşılaştığımız "Clean Girl" akımı 2026 yılında da popülerliğini koruyor. Yurtdışındaki mankenlerin tercih ettiği sade şıklık adını Clean Girl olarak değiştirdi.
Sade ve bakımlı saç toplaması stili, sade kombinler ve doğal görünümlü makyajlar tercih ederek akıma dahil olmak mümkün. Cilt bakımı, sade kombinler ve sade bir yaşam stilini tercih ederek akıma katılabiliyorsunuz.
Abartılı makyajlar son yıllarda yerini doğal ve sade görünümlü makyajlara bıraktı. Abartılı saç stilleri yerine toplu gözüken sleek bun tercih ediliyor. Evde kendi halinde durgun ve sağlıklı bir hayat yaşayanlara "Clean Girl" terimi adeta tanımlayıcı oldu.
Clean Girl olmak için gerekenler için sizlere Clean Girl olma rehberi hazırladık.
Cilt bakımı: Her zaman cilt bakımını aksatmamak gerekiyor. Güneş koruyucu kullanımını da ihmal etmemek gerekmekte.
Saç stili: Saçlar genel olarak sıkı topuz, at kuyruğu ve sleek bun olarak sade ve toplu görünümde olmalı.
Clean Girl makyajı: Ağır makyajlar yerine ince tabaka kapatıcı ve hafif allık ile en sade görünümü elde etmek. Kirpiklerde aşırı rimel yerine sadece kıvırma işlemi yapılır.
Tırnak bakımı: Tırnak bakımını ihmal etmeden sık sık bakım uygulamak. Karmaşık nail art ve uzun tırnak yerine nude tonlarda kısa tırnaklar kullanılabilir.
Son yılların popüler olan Clean Girl akımı için en çok dikkat edilmesi gereken ise kombinler. Renkli ve karmaşık kıyafetler yerini nude tonlarda, uyumlu ve sade kombinlere bırakıyor.
Clean Girl kombin önerileri: