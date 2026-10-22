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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:11

Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

Son yıllarda sosyal medyada oldukça konuşulan bir terim olan "Clean Girl" adeta 2026'nın modası oldu. Yurtdışındaki manken ve influencerlardan sonra Türkiye'de de oldukça sık duyduğumuz Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor, kime Clean Girl denir? İşte Clean Girl olma rehberi...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 17:11

Bu yıl ile birlikte hayatımıza giren Clean Girl terimi hala popülerliğini korumaya devam ediyor. ile gündeme yerleşen Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor merak edildi.

  • Clean Girl olmak temiz, bakımlı, sade ve doğal bir görünüme sahip olmayı temsil ediyor.
  • Clean Girl terimi son yıllarda sade ve bakımlı görünen kişilere söyleniyor.
  • Clean Girl olmak için sade makyajlar ve sade kombinler tercih edilir.
  • Saçlar genelde "Sleek Bun" modeli yapılır ve kıyafetler oldukça sadedir.
  • Clean Girl olmak için sade makyajlar yapılmalı ve abartı makyajlardan kaçınılmalı.
Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

CLEAN GİRL NE DEMEK SOSYAL MEDYADA?

Son yıllarda sosyal medyada oldukça popüler olan Clean Girl terimi aslında oldukça basit. Sade makyajlar, sade saç stilleri ve bakımlı kombinler yaparak Clean Gril olunuyor. Sosyal medyada oldukça konuşulan Clean Girl anlamı, temiz, doğal ve sade bir görünüm elde etmektir.

Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

CLEAN GİRL AKIMI NEDİR?

ve 'da oldukça sık karşılaştığımız "Clean Girl" akımı 2026 yılında da popülerliğini koruyor. Yurtdışındaki mankenlerin tercih ettiği sade şıklık adını Clean Girl olarak değiştirdi. 

Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

Sade ve bakımlı saç toplaması stili, sade kombinler ve doğal görünümlü makyajlar tercih ederek akıma dahil olmak mümkün. Cilt bakımı, sade kombinler ve sade bir yaşam stilini tercih ederek akıma katılabiliyorsunuz.

Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

CLEAN GİRL KİMLERE DENİR?

Abartılı makyajlar son yıllarda yerini doğal ve sade görünümlü makyajlara bıraktı. Abartılı saç stilleri yerine toplu gözüken sleek bun tercih ediliyor. Evde kendi halinde durgun ve sağlıklı bir hayat yaşayanlara "Clean Girl" terimi adeta tanımlayıcı oldu.

Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

CLEAN GİRL OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Clean Girl olmak için gerekenler için sizlere Clean Girl olma rehberi hazırladık.

Cilt bakımı: Her zaman cilt bakımını aksatmamak gerekiyor. Güneş koruyucu kullanımını da ihmal etmemek gerekmekte.

Saç stili: Saçlar genel olarak sıkı topuz, at kuyruğu ve sleek bun olarak sade ve toplu görünümde olmalı.

Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

Clean Girl makyajı: Ağır makyajlar yerine ince tabaka kapatıcı ve hafif allık ile en sade görünümü elde etmek. Kirpiklerde aşırı rimel yerine sadece kıvırma işlemi yapılır.

Tırnak bakımı: Tırnak bakımını ihmal etmeden sık sık bakım uygulamak. Karmaşık nail art ve uzun tırnak yerine nude tonlarda kısa tırnaklar kullanılabilir.

Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

CLEAN GİRL NASIL GİYİNİR? CLEAN GİRL KOMBİN ÖNERİLERİ

Son yılların popüler olan Clean Girl akımı için en çok dikkat edilmesi gereken ise kombinler. Renkli ve karmaşık kıyafetler yerini nude tonlarda, uyumlu ve sade kombinlere bırakıyor. 

Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

Clean Girl kombin önerileri:

  • Clean Girl kombinlerinde beyaz gömlek ve bej pantolon eksik olmuyor.
  • Yaz aylarında klasik atlerler.
  • Blazer ceket ve triko kazaklar.
  • Nude tonlar kıyafet seçmek.
  • Beyaz spor ayakkabılar.
  • Sade ve küçük çantalar.
Clean Girl olmak için ne yapmak gerekiyor? Clean Gril kimlere denir?

CLEAN GİRL OLMAK İÇİN GEREKENLER

  • Cilt bakımı tam ve eksiksiz olmalı. Temiz ve toplu saçlar.
  • Ağır fondöten yerine hafif allık ve kapatıcı.
  • Bakımlı ve kısa tırnaklar.
  • Düzenli uyku ve beslenmeyi hedef haline getirmek.
  • Sade ve uyumlu kıyafetler tercih etmek.
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ETİKETLER
#tiktok
#ınstagram
#Hailey Bieber
#Güzellik
#Clean Girl
#Sleek Bun
#Mavi Kadin
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