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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 18:30

Daha 17 dizisinde çalan Özer Atik’in “Yok Böyle Bir Şey” şarkısı zirveye yerleşti! İşte Yok Böyle Bir Şey şarkı sözleri

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17 yeni bölümünde yayınlayacağı şarkıyla gündeme geldi. Dizinin sahnelerinde kullanılan Özer Atik imzalı “Yok Böyle Bir Şey” şarkısı, izleyicilerin dikkatini çekerek müzik listelerinde zirveye yükseldi. Özer Atik sosyal medyasından Daha 17 ekibine ve şarkıyı zirveye taşıyanlara seslendi.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Daha 17 dizisinde çalan Özer Atik’in “Yok Böyle Bir Şey” şarkısı zirveye yerleşti! İşte Yok Böyle Bir Şey şarkı sözleri
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 18:30
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 18:30

dizisi bu kez müzik seçimiyle gündeme geldi. Dizide kullanılan Özer Atik’in “Yok Böyle Bir Şey” adlı eseri, müzik listelerinde zirveye yerleşerek dikkatleri üzerine çekti. Yıllar önce yazıp seslendirdiği şarkıyla yeniden konuşulmaya başlanan Özer Atik, Daha 17 sayesinde dinleyicilerin gündemine girdi. Dizinin ardından yeniden ilgi gören eser, izleyicilerin de merak konusu oldu. Peki, Daha 17 dizisinde çalan “Yok Böyle Bir Şey” şarkısını kim söylüyor?

YILLAR ÖNCE YAZILAN ŞARKI YENİDEN ZİRVEDE!

’nin dikkat çeken yapımı Daha 17, son bölümüyle bu kez müzik dünyasında gündem oldu. Dizide ve Deniz’in kavuşma sahnesine eşlik eden “Yok Böyle Bir Şey” adlı şarkı, izleyicilerden büyük ilgi gördü. Besteci ve müzisyen Özer Atik’in yıllar önce yazıp seslendirdiği eser, dizinin etkisiyle yeniden keşfedilerek müzik listelerinde zirveye yerleşti.

Daha 17 dizisinde çalan Özer Atik’in “Yok Böyle Bir Şey” şarkısı zirveye yerleşti! İşte Yok Böyle Bir Şey şarkı sözleri

Tolga Çevik’in Komedi Dükkanı, Arkadaşım Hoşgeldin ve Tolgshow programlarında piyanist olarak tanınan Özer Atik, yıllar önce kaleme aldığı “Yok Böyle Bir Şey” şarkısıyla yeniden gündeme geldi. Daha 17 dizisinin son bölümünde Teoman ve Deniz’in kavuşma anına eşlik eden eser, sahnenin duygusal atmosferini güçlendirdi. İzleyicilerin dikkatini çeken şarkı, kısa sürede sosyal medyada ve müzikseverler arasında konuşulmaya başlandı.

Daha 17 dizisinde çalan Özer Atik’in “Yok Böyle Bir Şey” şarkısı zirveye yerleşti! İşte Yok Böyle Bir Şey şarkı sözleri

Dizinin yalnızca oyunculukları ve hikâyesiyle değil, müzik seçimleriyle de izleyicide karşılık bulması dikkat çekti. Özer Atik’in yıllar önce seslendirdiği “Yok Böyle Bir Şey”, Daha 17 sayesinde yeniden dinleyicilerle buluşurken müzik listelerindeki yükselişiyle de adından söz ettirdi.

ÖZER ATİK’TEN “TARİFSİZ MUTLULUK” PAYLAŞIMI

Daha 17 dizisinde kullanılan “Yok Böyle Bir Şey” şarkısı, yıllar sonra geniş kitlelere ulaşması, şarkının söz yazarı ve yorumcusu Özer Atik’i de mutlu etti. Başarılı müzisyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaştı.

Daha 17 dizisinde çalan Özer Atik’in “Yok Böyle Bir Şey” şarkısı zirveye yerleşti! İşte Yok Böyle Bir Şey şarkı sözleri

Özer Atik, yıllar önce kaleme aldığı bir şarkının bugün yeniden bu kadar çok insana ulaşmasının kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirtti. Bir şarkı hazırlanırken gelecekte kimlerin hayatına dokunacağının ve hangi duygulara eşlik edeceğinin bilinmediğini ifade eden Atik, paylaşımında dikkat çeken sözlere yer verdi.

Daha 17 dizisinde çalan Özer Atik’in “Yok Böyle Bir Şey” şarkısı zirveye yerleşti! İşte Yok Böyle Bir Şey şarkı sözleri

“Bazı şarkılar hiç eskimiyor. Sadece yeni hikâyelere karışıyor” diyen müzisyenin bu sözleri, şarkısının yeniden keşfedilmesinin kendisinde oluşturduğu duyguyu ortaya koydu.

YOK BÖYLE BİR ŞEY SÖZLERİ

Kaç gündür uykusuz gözlerim

Geceleri uyumak yerine sana uyuyorum

Kaç bahardır aşktan mahrum yüreğim

Kendimi sevmek yerine seni seviyorum

Çok değil inan senin için

Başımdan ne rüzgârlar esti

Poyrazlara, karayellere, kara yaslara durdum

Ne sevdalar ömrümü tüketti

Ne şarkılar, ne masallar, ne yalanlar duydum

Ben hep buydum, böyleydim

Bir tek sana yetemedim

Ben hep buydum, böyleydim

Bir tek sana yetemedim

Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bi' meleksin

Bana "Beni sevme" diyorsun, yok böyle bi' şey

Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun

Vazgeçilir mi senden? Yok böyle bi' şey

Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bi' meleksin

Bana "Beni sevme" diyorsun, yok böyle bi' şey

Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun

Vazgeçilir mi senden? Yok böyle bi' şey

Nasıl olsun? "Nasıl olsa geçer" diyorsan

Geçmez bir tanem, vazgeçmez yüreğim

Sen or'da durdukça pes etmez yüreğim yâr

Yok böyle bi' şey

Kaç gündür uykusuz gözlerim

Geceleri uyumak yerine sana uyuyorum

Kaç bahardır aşktan mahrum yüreğim

Kendimi sevmek yerine seni seviyorum

Çok değil inan senin için

Başımdan ne rüzgârlar esti

Poyrazlara, karayellere, kara yaslara durdum

Ne sevdalar ömrümü tüketti

Ne şarkılar, ne masallar, ne yalanlar duydum

Ben hep buydum, böyleydim

Bir tek sana yetemedim

Ben hep buydum, böyleydim

Bir tek sana yetemedim

Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bi' meleksin

Bana "Beni sevme" diyorsun, yok böyle bi' şey

Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun

Vazgeçilir mi senden? Yok böyle bi' şey

Yolunu kaybedip dünyaya düşmüş bi' meleksin

Bana "Beni sevme" diyorsun, yok böyle bi' şey

Vazgeçerim sanıyorsan kendini kandırıyorsun

Vazgeçilir mi senden? Yok böyle bi' şey

Nasıl olsun? "Nasıl olsa geçer" diyorsan

Geçmez bir tanem, vazgeçmez yüreğim

Sen or'da durdukça pes etmez yüreğim yâr

Yok böyle bi' şey

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ETİKETLER
#teoman
#kanal d
#Daha 17
#Diziler
#Özer Atik
#Yok Böyle Bir Şey
#Mavi Kadin
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