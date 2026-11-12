Çözen Kazanır
Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:13

Dantel modası geri dönüyor! 2027’de sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak

Son zamanlarda örgü dünyasında yeni bir moda gündem oldu. Bir döneme damga vuran danteller 2027 yılında oldukça popüler gibi duracak. Üstelik sweat ve gömleklerde daha günlük ve modern ürünler olacak ki sevilerek giyilecek. 2027’de sweat ve gömleklerde dantel modası bakın nasıl kullanılacak. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Dantel modası geri dönüyor! 2027’de sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 09:13
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 09:13

Dantel modası yılıyla tekrardan gündem oluyor. Özellikle de sweat ve gömleklerde kullanılacak olan dantel işlemeler 2027 senesinde tam bir moda haline gelecek. Ancak bu kez öyle dantel giyilmiş gibi durmayacak. Yeni moda da danteller sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak. İşte detaylar…

DANTEL MODASI GERİ DÖNÜYOR!

Dantel denildiği zaman akıllara hemen örtüler ya da dantelle yapılan herhangi bir ev eşyası yer alıyor. Çoğunlukla da zarif ve feminen görünen parçalar yeni yılda da bambaşka bir trend olarak karşımıza çıkıyor. Danteller arık daha şık ve daha güzel kıyafetlerde tekrardan hareket bularak geri dönüyor.

Dantel modası geri dönüyor! 2027’de sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak

Danteller yapımının zor ve uzun süren örgü modellerinden biri olsa da artık değişen dünyada bambaşka modellerle tekrardan örgü dünyasında yer alıyor. Son zamanlarda da trend haline gelen dantel örgüler artık kıyafetlerle de bir araya gelerek farklı tarzları da ön plana çıkarabilir.

Dantel modası geri dönüyor! 2027’de sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak

2027’de asıl hedef farklı tarzları bir araya getirerek günlük parçaları daha kullanışlı yapabilecek böylece de daha romantik ve aynı stil kombinler farklı argümanlarla bambaşka bir kombine dönebilir. Bu sebeple de dantel modası artık kıyafetlerde yer almaya başladı.

Dantel modası geri dönüyor! 2027’de sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak

2027’DE SWEAT VE GÖMLEKLERDE BAKIN NASIL KULLANILACAK

2027 yılında sweat ve gömleklerde kullanılacak olan dantel modelleri bakın nasıl kullanılıyor. Öncelikle dantellerin sweatlerin genellikle de yakaları, kolları ve etek kısmında yer almasıyla başlıyor. Burada amaç dantellin sadece ufak bir kısmının görünmesi oluyor.

Dantel modası geri dönüyor! 2027’de sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak

Genelde de oversize modellerde yapılan bu model kombinlere hareket katarken bir yandan da gömlekler de rahatlıkla giyilen bir moda haline gelecek. Bu nedenle de dantel tutkusunu 2027 yılında her yerde görmek neredeyse zor ya da imkânsız değil. Burada sadece küçük bir bölümün gözükmesi öne çıkan parçalardan biri haline gelecek.  

Dantel modası geri dönüyor! 2027’de sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak

Özellikle de gömleklerin altında görünen danteller uzun giyinmek isteyenlere de yeni fırsatlar sunuyor. Çünkü ek bir ürün olduğundan önü giymek de zor olmuyor. Hem ofislerin hem de günlük yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olan danteller özellikle de kumaş pantolonla da kullanılıyor.

Dantel modası geri dönüyor! 2027’de sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak

Klasik giyimi adeta bambaşka bir noktaya taşıyan bu kıyafetler istenilen tarzda kullanılabiliyor. 2027 moda anlayışında romantik bir görünüm, beyaz ve ekru gibi renkler olursa daha görünür bir hale gelir.   

Dantel modası geri dönüyor! 2027’de sweat ve gömleklerde bakın nasıl kullanılacak

Sweatlerin altından görünen danteller genelde farklı bir stil oluşturmak isteyenler için dikkat çekici bir hal alıyor. Klasik ve modern giyimi bir araya getiren bu iki parça aslında uzun süreler görülecek gibi görülüyor. Manşetlerde işlemeli dantelleri görmek artık neredeyse mümkün hale gelecek. Küçük bir dantel parçasının hemen kıyafetlere kattığı hava görmek için dantellerden yapılan yeni ürünleri güzelce giyebilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İğne oyalı yazmalar sandıklardan çıktı! En güzel örgü iğne oya modelleri 2026
En güzel ve değişik örgü TV battaniye modelleri 2026!
ETİKETLER
#dantel modası
#2027
#Gömlek
#Örgü & Hobi
#Dantel Işlemeler
#Sweat
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.