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Mavi Kadin Örgü & Hobi
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 19:36

Dantel örgü çanta modelleri moda oldu! Kolay tığ işi dantel çanta çeşitleri

2026 yılının yaz ayında oldukça popüler olan dantel örgü çanta modelleri sonbahar ile beraber yeniden trendler arasına girdi. Kolay tığ işi çanta modellerinin çeşitliliği ise modaya renk kattı. İşte 2026 Dantel örgü çanta modelleri!

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Dantel örgü çanta modelleri moda oldu! Kolay tığ işi dantel çanta çeşitleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 19:36

El emeği ürünlere ilgi duyanların son yıllarda tercih ettiği dantel örgü çantalar özel günlerde de günlük kullanımda da oldukça beğeni topluyor. Kendi zevkinize göre el emeği yapacağınız dantel örgü modelleri birbirinden güzel.

DANTEL ÖRGÜ ÇANTA MODELLERİ 2026

2026 yılında en çok yapılan ve modelleri bulunan "Kare Motifli Dantel Örgü Çanta" beğeni yağmuruna tutuldu. Kendi zevkinize göre yapacağınız dantel örgü çanta modellerini sizler için derledik.

Dantel örgü çanta modelleri moda oldu! Kolay tığ işi dantel çanta çeşitleri
  • File Dantel Örgü Çanta

İlk olarak çantanın tabanı için zincir çekiniz. Zincirin üzerine sık iğne yaparak tabanı genişletin. Gövde bölümünde iki veya üç zincir çekilip aralıklar oluşturunuz. İstediğiniz yüksekliğe geldiğinde ise üst kenar sık iğneyle kapatılır.

Dantel örgü çanta modelleri moda oldu! Kolay tığ işi dantel çanta çeşitleri

KOLAY TIĞ İŞİ DANTEL ÇANTA MODELLERİ MODA OLDU

Kolay tığ işi dantel modellerde en modern görünüme sahil olan Fransız Güpürlü Dantel Çanta, her yaşta tercih edildi.

  • Fransız Güpürlü Dantel Çanta

İlk olarak pamuklu ip ya da hazır kumaş kullanarak ana gövdeyi tamamlayınız. Güpürleri tasarıma uygun şekilde yerleştirin ve kenarlarını ince dikişle göcdeye sabitleyin. Dilediğiniz şekilde süsledikten sonra çantanın astarını ve fermuarını dikiniz.

Dantel örgü çanta modelleri moda oldu! Kolay tığ işi dantel çanta çeşitleri
  • Yuvarlak Dantel Örgü Çanta

Sihirli halka oluşturun ve örgüye başlayınız. Halka içerisine trabzanlar yapın ve yuvarlak tabanı oluşturun. Her sırada artırarak dairenin çapını genişleyin. İki eşit parça olduktan sonra yan ve alt bölümlerden birleştirin. Üst kısma fermuar ve çanta sapı eklenir.

Dantel örgü çanta modelleri moda oldu! Kolay tığ işi dantel çanta çeşitleri

TIĞ İŞİ DANTEL ÇANTA ÇEŞİTLERİ

Tığ işi dantel örgü çanta modelleri arasında en çok tercih edilen file, çiçek motif ve yuvarlak örgü oluyor. 

  • Yelpaze Desenli Tığ İşi Çanta

Zincir çekin ve çantanın taban ölçüsünü belirleyiniz. Gövde kısmında aynı noktaya birden fazla trabzan yapılarak yelpaze motifleri oluşturulur. Motifler sıralar hâlinde tekrarlanır. İstediğiniz yüksekliğe geldiğinde ise kenarları sık iğneyle sağlamlaştırılır.

Dantel örgü çanta modelleri moda oldu! Kolay tığ işi dantel çanta çeşitleri
  • Granny Square Kare Motifli Dantel Çanta

Sihirli halka veya zincir halkası üzerine trabzanlarla başlayınız. Kare olduktan sonra köşe noktalardan artırmaları yapınız. Aynı ölçüde hazırlanan kareleri birleştirerek gövdeyi oluşturunuz. Taban, yan bölümler ve sapları ördükten sonra hazır.

Dantel örgü çanta modelleri moda oldu! Kolay tığ işi dantel çanta çeşitleri
  • Ananas Desenli Dantel Çanta

Trabzanlar ve zinvir temel örgüyü oluşturmaktadır. Zincir boşlukları, ikili ve üçlü trabzanlar kullanılarak ananas desenini oluşturunuz. Motifleri tekrar ederek çantanın ön ve arka yüzünü örünüz. En son parçaları birleştirin ve astar-sap kısmına geçiniz.

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ETİKETLER
#Örgü & Hobi
#Dantel Örgü Çanta
#Kare Motifli Dantel Örgü Çanta
#Fransız Güpürlü Dantel Çanta
#Tığ İşi Dantel Çanta
#Granny Square Kare Motifli Dantel Çanta
#Mavi Kadin
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