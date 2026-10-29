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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:54

Dizlere kadar uzanan iki şişle örülen patik modelleri 2026

Soğuk havalarda ayakları ve bacakları sıcak tutmak isteyenlerin tercih ettiği örgü modellerine bir yenisi daha eklendi. Dizlere kadar uzanan, iki şişle örülebilen uzun patikler hem farklı tasarımları hem de kişiye özel hazırlanabilmeleriyle dikkat çekiyor.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Dizlere kadar uzanan iki şişle örülen patik modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 13:54

Örgü tutkunları, klasik patik modellerinin dışına çıkan tasarımlara ilgi göstermeye devam ediyor. Özellikle dizlere kadar uzanan uzun örgü patikler, kış aylarında hem sıcak tutan hem de farklı bir görünüm sunan seçenekler arasında yer alıyor. İki şiş kullanılarak örülebilen bu modeller, tercih edilen ip ve renklerle kişisel zevke göre hazırlanabiliyor. Peki, 2026 yılında tercih edilebilecek diz üstü örgü patik modelleri hangileri? İşte el emeğiyle hazırlanabilecek birbirinden farklı tasarımlar…

HABERİN ÖZETİ

Dizlere kadar uzanan iki şişle örülen patik modelleri 2026

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Kış aylarında ayakları ve bacakları sıcak tutan, iki şişle örülebilen 2026'nın öne çıkan diz üstü örgü patik modelleri ve tasarım seçenekleri tanıtılmaktadır.
Burgu desenli uzun patikler, krem, bej, gri ve bordo gibi renklerle örgü boyunca hareketli bir görünüm sağlar.
Lastik örgü detaylı modeller, dikey çizgileri sayesinde patiğin bacağa daha iyi uyum sağlamasına yardımcı olur ve sade bir görünüm sunar.
Saç örgüsü desenli modellerde kabartmalı motifler yer alır ve kalın, yumuşak ipler kullanıldığında desenler daha belirginleşir.
İki renkli diz üstü patiklerde bilek, ayak ve baldır gibi farklı bölümlerde kontrast renk geçişleri kullanılır.
Kalın iple örülen kışlık modeller, dolgun örgü dokularıyla soğuk günlerde sıcaklığı ve şıklığı bir arada sunar.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

2026’NIN DİKKAT ÇEKEN DİZ ÜSTÜ ÖRGÜ PATİK MODELLERİ

Diz üstüne kadar uzanan örgü patik modelleri, klasik ev patiklerinden farklı bir tasarım arayanların ilgisini çekiyor. İki şişle örülebilen bu modeller; burgu desenleri, kalın örgü dokuları, lastikli bölümleri ve farklı renk seçenekleriyle çeşitleniyor. Soğuk günlerde ayakları ve bacakları sıcak tutmaya yardımcı olan uzun patikler, kullanılan ipin türüne ve örgü tekniğine göre farklı görünümler kazanıyor. 

Dizlere kadar uzanan iki şişle örülen patik modelleri 2026

KLASİK BURGU DESENLİ UZUN PATİK MODELİ

Örgü patiklerde klasik desenlerden vazgeçemeyenler için burgu detaylı uzun modeller öne çıkıyor. Örgü boyunca devam eden burgu motifleri, patiklere hareketli ve gösterişli bir görünüm kazandırıyor. Diz üstüne kadar uzanan tasarımlarda bu desenler, özellikle krem, bej, gri ve bordo gibi renklerle dikkat çekiyor. İki şişle örülebilen modelde burgu desenleri belirli aralıklarla tekrarlanarak bütünlüklü bir görünüm elde edilebiliyor. Yumuşak ve esnek bir ip tercih edildiğinde hem daha rahat bir kullanım sağlanıyor hem de örgünün dokusu ön plana çıkıyor.

Dizlere kadar uzanan iki şişle örülen patik modelleri 2026

LASTİK ÖRGÜ DETAYLI UZUN PATİK MODELİ

Sade ve zarif tasarımları sevenler için lastik örgüyle hazırlanan uzun patik modelleri öne çıkıyor. Dikey çizgiler oluşturan lastik örgü tekniği, patiklerin bacağa daha iyi uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Diz üstüne kadar uzanan bu modellerde esnek yapıyı korumak için ipin kalınlığına uygun şiş seçmek önem taşıyor. Özellikle krem, antrasit, kahverengi ve pastel tonlarla örülen tasarımlar, yalın görünümüyle dikkat çekiyor. Fazla desen kullanmadan şık bir sonuç elde etmek isteyenler için lastik örgü, iki şişle uygulanabilecek seçenekler arasında yer alıyor.

Dizlere kadar uzanan iki şişle örülen patik modelleri 2026

SAÇ ÖRGÜSÜ DESENLİ DİZ ÜSTÜ PATİK MODELİ

El emeği örgülerde klasikleşen saç örgüsü deseni, diz üstüne kadar uzanan patik modellerine farklı bir hava katıyor. Örgü boyunca belirgin şekilde ilerleyen kabartmalı motifler, sade tasarımları daha dikkat çekici hâle getiriyor. Özellikle kalın ve yumuşak iplerle örülen modellerde saç örgüsü detayları daha belirgin görünüyor. Krem, ekru ve açık gri gibi renkler desenin ön plana çıkmasını sağlarken bordo ve koyu kahverengi tonları daha yoğun bir görünüm sunuyor. İki şişle örülen bu modelde ilmeklerin düzenli ilerlemesi, saç örgüsü deseninin net görünmesi açısından önem taşıyor.

Dizlere kadar uzanan iki şişle örülen patik modelleri 2026

İKİ RENKLİ DİZ ÜSTÜ ÖRGÜ PATİK MODELİ

Tek renk örgülerin dışına çıkmak isteyenler için iki renkli uzun patik modelleri farklı bir alternatif sunuyor. Kontrast renklerle hazırlanan tasarımlarda bilek, ayak ve baldır bölümlerinde farklı tonlar kullanılabiliyor. Özellikle krem ve kahverengi, gri ve pembe ya da bordo ve ekru uyumuyla örülen modeller dikkat çekiyor. İki şişle hazırlanan bu tasarımlarda renk geçişlerinin düzenli yapılması, örgünün daha bütünlüklü görünmesini sağlıyor. Sade bir örgü tekniğiyle bile hareketli bir görünüm elde edilebildiği için iki renkli modeller, kendi patiklerini örmek isteyenlerin değerlendirebileceği seçenekler arasında yer alıyor.

Dizlere kadar uzanan iki şişle örülen patik modelleri 2026

KALIN İPLE ÖRÜLEN KIŞLIK PATİK MODELİ

Soğuk günlerde sıcaklığı ön planda tutanlar için kalın iple örülen diz üstü patikler dikkat çekiyor. Daha dolgun bir örgü dokusuna sahip olan bu modeller, sade desenlerle hazırlandığında bile şık bir görünüm sunuyor. İki şişle örülebilen tasarımlarda yumuşak dokulu ipler ve krem, gri, kahverengi gibi tonlar tercih edilebiliyor.

Dizlere kadar uzanan iki şişle örülen patik modelleri 2026

Diz üstüne kadar uzanan örgü patikler, el emeğini sevenler için hem keyifli bir uğraş hem de kişisel zevklere göre şekillendirilebilen farklı bir seçenek sunuyor. Burgu desenlerinden sade lastik örgülere kadar pek çok model, seçilen ip ve renklerle bambaşka bir görünüme kavuşabiliyor. Siz de şişlerinizi elinize alıp bu modellerden ilham alabilir, kış günlerine kendi emeğinizle hazırladığınız sıcacık bir dokunuş katabilirsiniz. Bazen birkaç yumak ip ve biraz emek, soğuk günlerin en güzel eşlikçisine dönüşebilir.

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ETİKETLER
#Örgü & Hobi
#Saç Örgüsü
#Iki Şiş
#Örgü Patik
#Burgu Desenli
#Lastik Örgü
#Mavi Kadin
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