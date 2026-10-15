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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:39

Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026

Soğuk havalarda sıcacık bir battaniyenin altına girip kahvenizi yudumlamanın keyfi bir başka oluyor. Yumuşacık dokuları ve pofuduk görünümleriyle öne çıkan örgü battaniyeler, hem içinizi ısıtıyor hem de evinize sıcacık bir hava katıyor. İşte koltuğunuzdan kalkmak istemeyeceğiniz, birbirinden güzel pofuduk ipten örgü battaniye modelleri...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 14:39

Hava soğuduğunda insanın canı şöyle yumuşacık bir battaniyeye sarılıp evde keyif yapmayı istiyor. Hele bir de elinize kahvenizi ya da çayınızı aldıysanız, o anın tadına doyum olmuyor. Son yıllarda sevilen pofuduk ipten örgü battaniyeler de tam bu keyifli anlara eşlik ediyor. İri ilmekleri, bulut gibi yumuşak dokuları ve birbirinden güzel renkleriyle dikkat çeken bu battaniyeler, evinize de sıcacık bir görünüm kazandırıyor. İster koltuğunuzun üzerine bırakın ister kendiniz örüp sevdiklerinize hediye edin; bu modellerle kış günleri çok daha keyifli geçiyor.

HABERİN ÖZETİ

Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Soğuk kış günlerinde ev keyfine eşlik eden ve sıcak bir görünüm kazandıran pofuduk ipten örgü battaniye modelleri tanıtılmaktadır.
Kalın iplerle hazırlanan iri ilmekli modeller krem, bej ve açık gri tonlarıyla sakin ve sıcak bir hava katıyor.
Kabartmalı dokusuyla öne çıkan üç boyutlu bal peteği desenli battaniyeler, tek renk iplerle örüldüğünde deseni daha belirgin gösteriyor.
Saç örgüsü desenli modeller sütlü kahve, vizon ve antrasit gibi renklerle dekorasyona hareket kazandırıyor.
Tek renge bağlı kalmak istemeyenler için iki renkli, geçişli ve geometrik desenli seçenekler sunuluyor.
Şiş veya tığ kullanılmadan yalnızca ellerle örülen kalın ipli battaniyeler, kısa sürede tamamlanabilmesiyle öne çıkıyor.
Kenarlarına püskül eklenen modeller, bohem veya doğal dekorasyon tarzını sevenlere hareketli bir görünüm sağlıyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

POFUDUK İPTEN ÖRGÜ BATTANİYE MODELLERİ

Pofuduk ipten örgü battaniyeler, iri ilmekleri ve yumuşacık dokularıyla soğuk günlerde ev keyfinin en güzel eşlikçilerinden biri oluyor. İster koltuğunuzda dizlerinize örteceğiniz küçük bir battaniye ister yatağınızın üzerine sereceğiniz büyük bir model arayın, her zevke uygun bir seçenek bulmak mümkün. İşte 2026 yılında tercih edebileceğiniz pofuduk ipten örgü battaniye modelleri: 

Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026

İRİ İLMEKLİ POFUDUK BATTANİYELER

Kalın iplerle hazırlanan iri ilmekli battaniyeler, sade görünümü sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. Büyük ve belirgin örgü dokusu sayesinde koltuğun üzerinde bile dikkat çekiyor. Krem, bej ve açık gri tonlarıyla tercih edildiğinde evinize sakin ve sıcak bir hava katıyor.

Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026

BAL PETEĞİ DESENLİ BATTANİYELER

Kabartmalı dokusuyla öne çıkan bal peteği desenli battaniyeler, klasik düz örgüden farklı bir görünüm arayanlara hitap ediyor. İlmeklerin oluşturduğu üç boyutlu desen, battaniyeye dolgun bir görünüm kazandırıyor. Tek renk iplerle örüldüğünde desen daha belirgin hâle geliyor.

Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026

SAÇ ÖRGÜSÜ DESENLİ POFUDUK BATTANİYELER

Saç örgüsü desenleri, pofuduk iplerin yumuşaklığıyla birleşince ortaya oldukça gösterişli modeller çıkıyor. Özellikle yatak odasında veya geniş bir koltuğun üzerinde kullanılan bu battaniyeler, dekorasyona hareket katıyor. Sütlü kahve, vizon ve antrasit gibi renkler bu modelle güzel bir uyum yakalıyor.

Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026

İKİ RENKLİ VE RENK GEÇİŞLİ BATTANİYELER

Tek renge bağlı kalmak istemeyenler için iki renkli ve geçişli modeller de güzel bir seçenek sunuyor. Krem ile kahve, gri ile beyaz veya pudra ile ekru gibi renkler bir arada kullanılabiliyor. Daha hareketli bir görünüm isteyenler ise farklı tonlarla hazırlanan geometrik desenleri tercih edebiliyor.

Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026

EL ÖRGÜSÜ POFUDUK KOLTUK BATTANİYELERİ

Şiş veya tığ kullanmadan, yalnızca ellerle örülebilen kalın ipli battaniyeler de pratikliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle küçük boyutlu koltuk battaniyeleri, örgüye yeni başlayanlar için keyifli bir seçenek olabiliyor. Birkaç büyük ilmekle ilerleyen bu modeller, kısa sürede tamamlanabilmesiyle de seviliyor.

Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026

PÜSKÜLLÜ VE KENAR DETAYLI BATTANİYELER

Battaniyenin kenarlarına eklenen püsküller, sade modellere daha hareketli bir görünüm kazandırıyor. Düz örgüyle hazırlanan bir battaniye bile bu küçük detay sayesinde farklılaşabiliyor. Bohem veya doğal dekorasyon tarzını sevenler, püsküllü modelleri koltuklarında ve yatak odalarında rahatlıkla kullanabiliyor.

Dizlerinizi sıcacık tutacak pofuduk ipten örgü battaniye modelleri 2026

Pofuduk ipten örgü battaniyeler, soğuk günlerde içinizi ısıtırken evinizde de sıcacık bir atmosfer oluşturuyor. İster hazır bir model tercih edin ister kendi ellerinizle örmeye karar verin, sevdiğiniz renk ve desenlerle kendinize küçük bir konfor alanı hazırlayabilirsiniz. Bazen yumuşacık bir battaniye, sıcak bir kahve ve sevdiğiniz bir film, soğuk bir akşamı güzelleştirmeye yetiyor. Siz de tarzınıza uygun pofuduk battaniye modeliyle evinizde bu keyfin tadını çıkarabilirsiniz.

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ETİKETLER
#örgü battaniye
#Örgü & Hobi
#Pofuduk Ip
#Bal Peteği Desenli Battaniye
#Saç Örgüsü Desenli Battaniye
#El Örgüsü Koltuk Battaniyeleri
#Mavi Kadin
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