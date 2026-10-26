Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:24

Dolunay sonrası hayatı alt üst olan burçlar! Yılın sonuna doğru dengeler değişiyor

Boğa dolunayı sonrası meydana gelecek olan bazı olaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle de geri sayımı belli olan Boğa dolunayı dünyadan tamamen aydınlık ve parlak olarak görüldüğü evre arasında yerini alır. Her ay gökyüzünde meydana gelen dolunaylar olsa da Boğa dolunayı hayranları tarafından da araştırılmaya başlandı. Peki, dolunay sonrası hayatı alt üst olan burçlar neler olacak? Özellikle de yılın sonuna doğru dengeler değişiyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Dolunay sonrası hayatı alt üst olan burçlar! Yılın sonuna doğru dengeler değişiyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
26.10.2026
saat ikonu 10:24
|
GÜNCELLEME:
26.10.2026
saat ikonu 10:24

Gökyüzünde her ay olduğu gibi ayında da bir dolunay yer alıyor. Özellikle de Boğa dolunayı olarak adlandırılan gökyüzündeki olayla birlikte bazı burçlar için ilişkiler, kariyer, aile hayatı ve kişisel hedefler konusunda önemli değişimler meydana geliyor. Bu dolunayla birlikte bazı burçlar için uzun süredir ertelenen durumlar için harekete geçme zamanı oluyor. Bu sebeple de dolunay sonrası yapılacaklar daha ön planda olacak. Yılın sonuna doğru değişen dengelerle birlikte dolunay sonrası hayatı alt üst olan burçlar ise belli oldu.

DOLUNAY SONRASI HAYATI ALT ÜST OLAN BURÇLAR!

Dolunayın ardından meydana gelecek olan durumlarla birlikte bazı burçlar da hareketlilik gündeme taşınacak. Özellikle de yılın son aylarına doğru yaklaşırken meydana gelecek olan her türlü olayla birlikte aile, kariyer, kişisel hedefler derken önemli gelişmeler gündeme geliyor. Üstelik de geleceğe yönelik yapılan her türlü planın gözden geçirilmesine yardımcı olacak olan dolunayla birlikte hayatı alt üst olan burçlar gündeme gelecek.

Dolunay sonrası hayatı alt üst olan burçlar! Yılın sonuna doğru dengeler değişiyor

Boğa Burcu: Alıştığı Düzeni Geride Bırakabilir

Boğa burçları, bakıldığında güvenli alanlarından pek de çok çıkmazlar bu sebeple de uzun süredir devam eden ihtiyaçlarını yılın sonuna kadar tamamlayabilirler. Öyle ki uzun süredir devam eden ama kendisini memnun etmeyen durumlar, Boğa burcunun hayatında da tekrardan sorgu dünyasına itebilir. Özellikle de iş hayatı, maddi konular ve özel ilişkilerde pek çok alan da kendini yenilemeye itebilir. Dolunay sonrası Boğa burçları hayatlarında kontrol edemedikleri gelişmeler karşısında daha esnek davranabilirler. Hatta hayatlarında alacakları yeni sorumlulukla ilişkilerinde sınırlar koyabilirler.

Dolunay sonrası hayatı alt üst olan burçlar! Yılın sonuna doğru dengeler değişiyor

Aslan Burcu: İlişkilerinde Dengeler Değişime Uğruyor

Aslan burçları, dikkat çekmeyi severken daha güçlü duruşlarıyla tanınıyor. Yılın sonlarına doğru ilişkilerinde bazı değişimler meydana gelebilir. Üstelik yapılacak olan her türlü yeni işlerle birlikte uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları ortaya koyuyor. Arkadaşlıklar, romantik ilişkilerde ve iş birlikleri konusunda beklentileri görmezden geliyorlar. Kariyer alanın da yeni sorumluluk alabilirler. Ayrıca ani tepkiler vermek yerine daha doğal seçenekleri bulunan Aslan burçları, dolunay sonrası dikkatli olması gerekiyor.

Dolunay sonrası hayatı alt üst olan burçlar! Yılın sonuna doğru dengeler değişiyor

Akrep Burcu: Gizli Kalan Meseleler Gündeme Geliyor

Akrep burçları da sezgisiyle hareket eden ve duygularını derin yaşayan burçlar arasında yerini alıyor. Akrep burçları, dolunay sonrasında iç dünyalarından önemli sorgulamalar yapılabilir. Özellikle de ilişkilerinde güven ve bağlılık meseleleri dikkat çekiyor. Öyle ki uzun süredir konuşulmayan meseleler tekrardan gündeme gelebilir. Kendilerini yoran ilişkilerden artık uzaklaşıyorlar. Yeni hedefler belirleyen burçlar gelecek olan hayatlarını ona göre planlıyorlar. Anlık duygular sona eriyor.

Dolunay sonrası hayatı alt üst olan burçlar! Yılın sonuna doğru dengeler değişiyor

Kova Burcu: Gelecek Planlarını Tekrardan Şekillenecek

Kova burçları, özgürlüklerine düşkünlerdir, yılın sonuna doğru ise hayatlarında farklı bir yön belirlerler. Dolunay sonrası sosyal çevresiyle ilgili konularla gündeme gelebilir. Gelecek hedefleri ayrıca da uzun süredir devam ettirdikleri bazı alışkanlıkların kendilerine uygun olmamaları hakkında farklı bir alana yönlendirmek gibi konularla da ön plana çıkabilir. Sosyal ilişkilerde de eleme döneme meydana gelecek. Kova burçları kendilerini anlamayan kişileri bir bir kenara atacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Küslüğe fazla dayanamayan 3 burç! Barışmak için hemen harekete geçiyorlar
Finansal zekâsı en güçlü 4 burç! Parayı boşa harcamıyorlar
ETİKETLER
#aslan burcu
#akrep burcu
#boğa burcu
#Boğa Dolunayı
#ekim
#Astroloji
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.