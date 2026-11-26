24 Kasım 2026'da İkizler burcunda Dolunay gerçekleşti. Dolunay ile birlikte değişiklikler de geliyor. Dolunay tüm burçları adeta alt üst etti. Dolunay burçları nasıl etkileyecek?

DOLUNAY TÜM BURÇLARI ALT ÜST ETTİ

24 Kasım Türkiye saati ile 17.53'te gerçekleşen dolunay, tüm burçları etkiliyor. Belirsiz konular netleşiyor, uzun süredir beklediğiniz haber geliyor.

Bu dönemde iletişimler artarken sizi mutlu etmeyen durumlardan kurtuluyorsunuz. İkizler burcunda yaşanan dolunay iletişimi de etkiliyor.

MARS İKİZLERE GEÇTİ, DENGELER ŞAŞTI

Dolunay ile birlikte karmaşık olaylar hayatına girmeye başladı. Burçların Mars İkizler döneminde yaşayabileceği durumlar şöyle:

Koç: Bir süredir arada kaldığınız konu netleşebilir, beklediğiniz haber gelebilir. Bu süreçte iletişim trafiğiniz artıyor.

Boğa: Bu dönemde cüzdanınızı kontrol altına alıyorsunuz. Beklemediğiniz harcamalar tüm dengenizi bozabilir.

İkizler: İkizler burcu olanların enerjisi bu dönemde artıyor. Bir süredir aklınızda olan fikri artık uygulamaya geçebilirsiniz.

Yengeç: Yengeç burcu olanlar bu dönemde kendi halinde takılmak isteyebiliri. Aklınızdaki düşüncelerin artmasıyla beraber, içinize dönmek isteyebilirsiniz.

Aslan: Aslan burçları bu dönemde sosyalleşmeye öncelik veriyor. Yeni arkadaşlar, çevre ve iş fırsatları kapınızı çalmaya hazırlanıyor.

Başak: Başak burcu için iş ve kariyer alanında gelişmeler kapıda. Yeni sorumluluklar alabilir, iş yerinizde alanınızı değiştirmek isteyebilirsiniz.

Terazi: Seyahat etmek ve kendisini geliştirmek isteyen Terazi burçları için bu dönem oldukça olumlu etkiler oluşturuyor.

24 KASIM DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

24 Kasım'da gerçekleşen dolunay, tüm burçları etkiliyor. Sizler için dolunayda hangi burç hangi etkiyi alacak sorusunu kısaca cevapladık.

Koç: İletişim, beklenen haberler.

Boğa: Maddi konularda düzen isteği.

İkizler: Yeni çevre, iş, ortam.

Yengeç: Kendi içine yönelme isteği.

Aslan: Sosyalleşme, yeni arkadaşlıklar ve ilişkiler.

Başak: Kariyer alanında farklılık isteği.

Terazi: Seyahatler, yeni şehirler ve insanlar.

Akrep: Kendi içinize yönelme isteği.

Yay: İlişkilerde hareketlilik, belirsizliklerden kurtulmak.

Oğlak: Sorumluluk almak.

Kova: Aşk ilişkilerinde yenilikler.

Balık: Aile ile bağlar güçleniyor.