Eczacıların sakladığı o sır ortaya çıktı! Saç dökülmesine karşı uyguladığım rutin

Saçlarımın duşta ve tarakta eskisinden daha fazla kaldığını fark ettiğim dönemde, ilk işim kullandığım ürünleri gözden geçirmek oldu. Saç dökülmesi konusunda en sık karşılaştığım sorulardan biri, hangi ürünün kullanılacağı. Ben ise önce rutini sadeleştirdim. Saçımı çok sıcak suyla yıkamamaya, ıslakken sertçe taramamaya ve yüksek ısı kullandığım şekillendirme işlemlerini azaltmaya başladım. Bakım konusunda da düzenli olmayı seçtim. Burada önemli bir noktayı ekleyeyim: Saç dökülmesinin altında farklı nedenler bulunabilir ve yoğun veya uzun süren dökülmelerde dermatoloji değerlendirmesi gerekir. Şimdi kendi rutinimde neler yaptığımı anlatıyorum.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Saç dökülmesini fark ettiğimde ilk yaptığım şey, banyoda kullandığım ürünlerin sayısını azaltmak oldu. Her gördüğüm serumu veya bakım yağını peş peşe kullanmak yerine saçımın neye ihtiyacı olduğunu anlamaya çalıştım. Saçımı yıkarken suyun çok sıcak olmamasına dikkat ettim. Sonrasında saçımı havluyla sertçe ovalamak yerine daha nazik davrandım.

Islak saçın daha kolay zarar görebildiğini bildiğim için tararken de acele etmiyorum. Saç diplerinden başlayıp çekiştirmek yerine daha kontrollü ilerliyorum. Bir başka değişiklik de ısı kullanımı oldu. Düzleştirici ve maşa gibi yüksek ısı veren aletleri daha seyrek kullanmaya başladım. Saçın kozmetik işlemlerle yıpranmasını azaltmak bakım rutinimin önemli bir parçası haline geldi.

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI ÜRÜN SEÇERKEN NEYE BAKIYORUM?

Ben artık üzerinde “saç dökülmesine karşı” yazan her ürünü düşünmeden almıyorum. Önce ürünün saç derime ve saç tipime uygun olup olmadığına bakıyorum.

Takviye konusunda da aynı şekilde hareket ediyorum. Demir, D vitamini, çinko veya biotin gibi maddelerin eksikliği bazı kişilerde saç dökülmesiyle ilişkili olabilir; fakat eksiklik yokken gelişigüzel takviye kullanmak doğru yaklaşım değil. Yoğun dökülmede tetkik ve uzman değerlendirmesini önemsiyorum.

SAÇ DÖKÜLMEMİ DURDURMAK İÇİN UYGULADIĞIM RUTİN

Saç diplerime işlem uygulamadan önce kullanacağım ürünü öncelikle sterilize ediyorum. Saç diplerimi uyarmak için 1 mm uzunluğunda titanyum iğneli dermaroller kullanıyorum. Saçlarımın çıkış yönüne doğru, her 3 cm’lik tutamda 6 ya da 7 tekrar olacak şekilde uyguluyorum.

50 ml kabak çekirdeği yağını bir kabın içine döküyorum. İçerisine 50 ml tatlı badem yağı ekliyorum. 5 adet dexpanthenol ampul, 5 adet niasinamid B kompleks ampul ve 5 adet E vitamini ampul ekleyip iyicene karıştırıyorum. Hazırladığım ürünü saç diplerime masaj yaparak uyguluyorum. 4 saat hazırladığım karışımı kafamda bekletip sonrasında iyicene durulayarak yıkıyorum. Saçlarımı kuruttuktan sonra en son aşamada da kuru saç diplerine en az 5 puf minoksidil uyguluyorum. Saç tellerine değil, saç diplerine temas etmesine özen gösteriyorum.