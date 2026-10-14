Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:18

Ekim ayında aşk hayatı değişen 3 burç! Hangi burçlar bu ay yeni bir aşka yelken açacak?

Venüs retrosunun başladığı ekim ayında bu üç burç, aşkı buluyor. Uzman astrologların paylaştığı bilgilere göre ekim ayında aşk hayatı değişen 3 burç belli oldu. Eğer bu burçlardan biriyseniz dikkat, aşk sizi bulabilir!

Avatar
Editor
 Gonca Işık
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ekim ayında aşk hayatı değişen 3 burç! Hangi burçlar bu ay yeni bir aşka yelken açacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 18:18

Astrolojik olayları yakından takip edenlerin heyecanla beklediği başladı. Astrologlar ise bu ay aşkı bulacak olan burçları tek tek saydı. Eğer bir ilişkiniz yok ise bu ay aşk kapınızı çalabilir.

EKİM AYINDA AŞK HAYATI DEĞİŞEN 3 BURÇ

Ekim ayında yeni başlangıçlar, ortaklıklar ve aşkların başlayabileceğini astrologlar duyurdu. Eğer bu üç burçtan birine sahipseniz bu ay karşınıza çıkan kişileri iyice tartmalısınız. Ekim ayında yeni başlangıçlar için hazır olun. Terazi, Akrep ve olanlar için aşk kapıda.

Ekim ayında aşk hayatı değişen 3 burç! Hangi burçlar bu ay yeni bir aşka yelken açacak?

EKİM AYINDA HANGİ BURÇLAR AŞKI BULACAK?

2026 Ekim ayında Terazi, Akrep ve Yay burçları aşkı buluyor. Uzun zamandır aradığınız ilişki için bekliyorsanız, Ekim ayı size güzellikler getirmeye hazırlanıyor. Astrologların paylaştığı bilgilere göre bu üç burç için güzel gelişmeler yolda. Ekim ayında karşınıza birçok fırsat çıkabilir, değerlendirme seçeneği ise size bırakılıyor.

Ekim ayında aşk hayatı değişen 3 burç! Hangi burçlar bu ay yeni bir aşka yelken açacak?

TERAZİ, AKREP VE YAY BURÇLARI DİKKAT! AŞK KAPINIZI ÇALABİLİR

Terazi

Terazı burcunda ekim ayı romantik ilişkileri gözden geçirmenize fırsat vereek. Yeni ortamlara girebilirsiniz, arkadaş çevreniz genişleyebilir. Ekim ayında arkadaş çevreniz genişlerken, hayatınızın aşkı da sizi bulabilir. Hali hazırda bir kişi hayatınızda var ise ilişkiyi başlatmak için adım gelebilir.

Ekim ayında aşk hayatı değişen 3 burç! Hangi burçlar bu ay yeni bir aşka yelken açacak?

Akrep

Duygusal derinliğe önem veren Akrep burçları bu ay yüzeysel ilişkilerden uzaklaşıyor ve kendisini değerli hissettiği ilişkilere adım atıyor. Akrep burçları yeni tanıştıkları insanları değerlendirebilri. Arkadaşlıkların romantik bir ilişkiye dönüşme ihtimali de oldukça yoğun.

Ekim ayında aşk hayatı değişen 3 burç! Hangi burçlar bu ay yeni bir aşka yelken açacak?

Yay

Sosyalleşme ve arkadaş çevresi ile tanımlanan Yay burçları bu ay girdiği ortamda adeta parlıyor. Beklemediğiniz kişilerden gelecek olan romantik adımları değerlendirmeniz mümkün. Daha önce tanışmadığınız kişiler hayatınıza girebilir ve sohbetiniz bir anda samimi hisleri ortaya çıkartabilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinirlendiğinde gözü hiçbir şey görmeyen 4 burç! Sakinlikleri sizi yanıltmasın
ETİKETLER
#astrolog
#yay burcu
#akrep burcu
#terazi burcu
#Ekim Ayı
#Astroloji
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.