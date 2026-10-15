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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:57

Elçin Sangu 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Elçin Sangu Ertan Saban’la Cevher dizisinde başrol oynayacak

Show TV’nin yeni dizisi Cevher, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken karakterleriyle ekran yolculuğuna hazırlanıyor. Elçin Sangu, dizide sıra dışı zekâsı ve renkli kişiliğiyle öne çıkan Cevher karakterini oynayacak. Erkek başrolünde ise disiplinli komiser Mert Kara karakteriyle Ertan Saban yer alacak. Peki, Cevher dizisinin konusu ne? Cevher dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Elçin Sangu 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Elçin Sangu Ertan Saban’la Cevher dizisinde başrol oynayacak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 18:57
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 18:57

, yeni dizisi Cevher ile televizyon ekranlarına farklı bir hikâye taşımaya hazırlanıyor. Başrolde yer alan , dört yıllık aranın ardından ulusal televizyona dönüyor. Dizinin erkek başrol oyuncusu izleyici karşısına çıkacak. İki oyuncunun aynı projede buluşması, Cevher dizisine yönelik merakı artırdı. Peki, Cevher dizisinin konusu ne? Cevher dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

CEVHER DİZİSİ BAŞROL OYUNCULARI ELÇİN SANGU VE ERTAN SABAN

Show TV’nin yeni dizisi Cevher, başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Ertan Saban ile dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Dört yıl aradan sonra ulusal televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Elçin Sangu, dizide sıra dışı zekâsı ve renkli kişiliğiyle ezberleri bozmaya gelen Cevher karakterini üstlenecek.

Elçin Sangu 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Elçin Sangu Ertan Saban’la Cevher dizisinde başrol oynayacak

Dizinin erkek başrolünde ise başarılı oyuncu Ertan Saban yer alacak. Saban, disiplinli komiser Mert Kara karakterini oynayacak. Farklı kişilikleriyle öne çıkan Cevher ve Komiser Mert Kara’nın hikâyelerinin nasıl kesişeceği şimdiden merak konusu oldu.

Elçin Sangu 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Elçin Sangu Ertan Saban’la Cevher dizisinde başrol oynayacak

Cevher dizisi, hem oyuncu kadrosu hem de merkezindeki karakterlerle Show TV’nin yeni sezon projeleri arasında ilgi çekiyor. Elçin Sangu’nun ekranlara dönüşü ve Ertan Saban ile aynı projede buluşması, diziyi yakından takip eden izleyicilerin beklentisini artırıyor. Cevher karakterinin sıra dışı zekâsı ve renkli kişiliğinin hikâyeye nasıl yön vereceği merak edilirken dizinin yayın tarihi ve diğer ayrıntıları da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

CEVHER DİZİSİ KONUSU NE?

Hikaye, tam 160 IQ seviyesine sahip, doğuştan üstün zekalı ancak hayatın zorlu şartlarıyla tek başına mücadele etmek zorunda kalan bekar bir annenin yaşam mücadelesini odak noktasına alıyor. Üç çocuğuyla ayakta kalmaya çalışan bu güçlü kadın, evinin geçimini sağlamak için bir polis merkezinde sıradan bir temizlik görevlisi olarak işe başlıyor. Ancak dizinin asıl heyecanlı kısmı tam da burada ateşleniyor.

Elçin Sangu 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Elçin Sangu Ertan Saban’la Cevher dizisinde başrol oynayacak

Karakolda temizlik yaparken tesadüfen açık bırakılan karmaşık bir cinayet dosyasına gözü takılan genç kadın, emniyet güçlerinin günlerdir içinden çıkamadığı detayları üstün zekasıyla bir çırpıda çözüyor. Bu olağanüstü olay yeri okuma ve analiz yeteneği yetkililerin dikkatinden kaçmıyor. 

Elçin Sangu 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Elçin Sangu Ertan Saban’la Cevher dizisinde başrol oynayacak

Sıradan bir temizlikçi olarak girdiği polis teşkilatında, kıvrak zekası ve olayları farklı bir perspektiften görme yeteneği sayesinde bir anda suç uzmanı ve danışman konumuna yükseliyor. Dizi, bir yandan suçluları yakalayan zeki bir danışmanın maceralarını anlatırken diğer yandan üç çocuğuna hem anne hem baba olmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hayatını ekranlara taşıyacak.

CEVHER DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Cevher dizisi, Fransız yapımı High Intellectual Potential (HPI) dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Orijinal adı HPI olan yapım, 2021 ve 2025 aralığında ekranlara geldi. Sıra dışı zekâsı ve güçlü gözlem yeteneğiyle dikkat çeken bir kadının hayatını konu alıyor.

Elçin Sangu 4 yıl sonra ekranlara dönüyor! Elçin Sangu Ertan Saban’la Cevher dizisinde başrol oynayacak

Fransız dizisinde başkarakter, olağanüstü zekâsı sayesinde suç dosyalarının çözülmesine katkı sağlarken özel hayatında ise birbirinden farklı sorunlarla mücadele ediyor Polisiye, dram ve komedi unsurlarını bir araya getiren High Intellectual Potential, Fransa’da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış ve farklı ülkelerde uyarlamaları yapılmış bir yapım olarak biliniyor. Cevher’in ise Türkiye uyarlamasında karakterlerin ve hikâyenin yerli izleyiciye göre nasıl şekillendirileceği merak ediliyor.

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ETİKETLER
#elçin sangu
#show tv
#Ertan saban
#Cevher
#Diziler
#Hpi
#Mavi Kadin
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