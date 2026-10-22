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Mavi Kadin Örgü & Hobi
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:53

En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri

Yaz mevsimi sona erdi kış başlıyor. Örgü sevenler ise en değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026 araştırmasına başladı. Yapıımı kolay, değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026 kışının favorisi olacak. İşte örgü patik örnekleri!

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 19:53
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 19:53

Örgü patik örnekleri istiyorum diyenler buraya! Birbirinden şık ve değişik örgü patik modelleri yılının favorisi olmaya hazırlanıyor. Sizler için farklı ve güzel örgü patik modellerini derledik.

EN DEĞİŞİK VE GÜZEL ÖRGÜ PATİK MODELLERİ 2026

2026 yılında herkesin örmek isteyeceği örgü patik modelleri sonbahara girmemizle beraber gündeme yerleşti. 2026 yılının en değişik ve güzel patik modelleri:

  • Burgu desenli bilekli örgü patikler
  • İncili çeyizlik patik modelleri
  • Üç boyutlu çiçekli örgü patikler
  • Renk geçişli geometrik patikler
  • Bot şeklinde örgü patikler
  • Ajurlu ve dantel görünümlü patikler
En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri

FARKLI ÖRGÜ PATİK ÖRNEKLERİ 2026

Son yıllarda popülerleşen burgu desenli örgü patik ve üç boyutlu çiçekli örgü patikler bu yıl da ilgi gördü. Kış aylarında ayağınızdan çıkartmak istemeyeceğiniz en farklı modellerden birisi de ajurlu patikler. 

En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri

Modern ve şık örgüsü ile herkesin giymek isteyeceği modelleri yapmak da oldukça basit. Bu yıl burgu desenli, incili çeyizlik modeller ve bot şeklinde örgü patikler rağbet görüyor.

En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri

ÖRGÜ PATİK ÖRNEKLERİ İSTİYORUM DİYENLER BURAYA!

Her yıl aynı patik modellerinden sıkılanlar için örgü patik örneklerini ve modellerini derledik. Yapımı basit, görünümü şık patikler bu sene de oldukça fazla tercih ediliyor. Farklı örgü modelleri:Fiyonklu örgü patikler

  • Pıtırcık ve kabartmalı patikler
  • Boncuk işlemeli örgü patikler
  • Kurdele detaylı çeyizlik patikler
  • Papyonlu örgü patikler
  • Badem desenli patikler
En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri
  • Baklava desenli örgü patikler
  • Yaprak motifli patikler
  • Gül motifli örgü patikler
  • Kalpli örgü patikler
  • Hanım dilendi bey beğendi modeli patikler
  • İki renkli çapraz örgü patikler
  • Kadife ipten yumuşak patikler
  • Makosen tarzı örgü patikler
  • Babet şeklinde örgü patikler

  • Çapraz bantlı örgü patikler

    En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri

PATİK KAÇ NUMARA ŞİŞ İLE ÖRÜLÜR?

Genelde günlük kullanım için yapılan örgülerde 2,5–4 numara şişlerle örülmek uygun görülüyor. Model ve ipin farklılığına göre şiş numarası da değişebiliyor.

  • Çeyizlik patikler: İnce patik ipi veya merserize ip, 2–2,5 numara şiş
  • Günlük örgü patikler: Akrilik-yün karışımlı patik ipi, 3–3,5 numara şiş
  • Kalın kışlık patikler: Kalın yünlü ip, 4–5 numara şiş
  • Dantel görünümlü patikler: İnce pamuklu ip, 2–2,5 numara şiş
  • Burgu ve kabartmalı patikler: Orta kalınlıkta patik ipi, 3–3,5 numara şiş
  • Bebek patikleri: Yumuşak bebek ipi, 2–3 numara şiş
En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri

HANGİ İPTEN PATİK ÖRÜLÜR?

Patik örerken istediğiniz modele göre kullanılacak olan ip de farklılık gösteriyor. Çeyizlik patikler için nako pırlantı, şık görünüm ise alize diva kullanılmakta. İşte patik modeline göre ip isimleri:

- Nako Pırlanta: Çeyizlik, ince ve zarif patikler için.
- Alize Diva: Parlak ve şık görünümlü patikler için.
- Alize Superlana Klasik: Kalın, sıcak tutan kışlık patikler için.
- Nako Bonbon: Günlük kullanım ve desenli patikler için.
- Alize Cotton Gold: Pamuk karışımlı, hafif patikler için.
- Kartopu Flora: Yumuşak ve dekoratif patikler için.
- Patiklik ip: Çeyizlik ve günlük patiklerde kullanılmak üzere üretilen özel ipler.

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ETİKETLER
#2026
#Örgü & Hobi
#Örgü Patik
#Nako Pırlanta
#Alize Diva
#Çeyizlik Patikler
#Mavi Kadin
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