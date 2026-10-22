En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri

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Örgü patik örnekleri istiyorum diyenler buraya! Birbirinden şık ve değişik örgü patik modelleri 2026 yılının favorisi olmaya hazırlanıyor. Sizler için farklı ve güzel örgü patik modellerini derledik.
2026 yılında herkesin örmek isteyeceği örgü patik modelleri sonbahara girmemizle beraber gündeme yerleşti. 2026 yılının en değişik ve güzel patik modelleri:
Son yıllarda popülerleşen burgu desenli örgü patik ve üç boyutlu çiçekli örgü patikler bu yıl da ilgi gördü. Kış aylarında ayağınızdan çıkartmak istemeyeceğiniz en farklı modellerden birisi de ajurlu patikler.
Modern ve şık örgüsü ile herkesin giymek isteyeceği modelleri yapmak da oldukça basit. Bu yıl burgu desenli, incili çeyizlik modeller ve bot şeklinde örgü patikler rağbet görüyor.
Her yıl aynı patik modellerinden sıkılanlar için örgü patik örneklerini ve modellerini derledik. Yapımı basit, görünümü şık patikler bu sene de oldukça fazla tercih ediliyor. Farklı örgü modelleri:Fiyonklu örgü patikler
Çapraz bantlı örgü patikler
Genelde günlük kullanım için yapılan örgülerde 2,5–4 numara şişlerle örülmek uygun görülüyor. Model ve ipin farklılığına göre şiş numarası da değişebiliyor.
Patik örerken istediğiniz modele göre kullanılacak olan ip de farklılık gösteriyor. Çeyizlik patikler için nako pırlantı, şık görünüm ise alize diva kullanılmakta. İşte patik modeline göre ip isimleri:
- Nako Pırlanta: Çeyizlik, ince ve zarif patikler için.
- Alize Diva: Parlak ve şık görünümlü patikler için.
- Alize Superlana Klasik: Kalın, sıcak tutan kışlık patikler için.
- Nako Bonbon: Günlük kullanım ve desenli patikler için.
- Alize Cotton Gold: Pamuk karışımlı, hafif patikler için.
- Kartopu Flora: Yumuşak ve dekoratif patikler için.
- Patiklik ip: Çeyizlik ve günlük patiklerde kullanılmak üzere üretilen özel ipler.