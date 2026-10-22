En değişik ve güzel örgü patik modelleri 2026! Bu kışın favorisi olacak patik örgü örnekleri

Örgü patik örnekleri istiyorum diyenler buraya! Birbirinden şık ve değişik örgü patik modelleri 2026 yılının favorisi olmaya hazırlanıyor. Sizler için farklı ve güzel örgü patik modellerini derledik.

EN DEĞİŞİK VE GÜZEL ÖRGÜ PATİK MODELLERİ 2026

2026 yılında herkesin örmek isteyeceği örgü patik modelleri sonbahara girmemizle beraber gündeme yerleşti. 2026 yılının en değişik ve güzel patik modelleri:

Burgu desenli bilekli örgü patikler

İncili çeyizlik patik modelleri

Üç boyutlu çiçekli örgü patikler

Renk geçişli geometrik patikler

Bot şeklinde örgü patikler

Ajurlu ve dantel görünümlü patikler

FARKLI ÖRGÜ PATİK ÖRNEKLERİ 2026

Son yıllarda popülerleşen burgu desenli örgü patik ve üç boyutlu çiçekli örgü patikler bu yıl da ilgi gördü. Kış aylarında ayağınızdan çıkartmak istemeyeceğiniz en farklı modellerden birisi de ajurlu patikler.

Modern ve şık örgüsü ile herkesin giymek isteyeceği modelleri yapmak da oldukça basit. Bu yıl burgu desenli, incili çeyizlik modeller ve bot şeklinde örgü patikler rağbet görüyor.

ÖRGÜ PATİK ÖRNEKLERİ İSTİYORUM DİYENLER BURAYA!

Her yıl aynı patik modellerinden sıkılanlar için örgü patik örneklerini ve modellerini derledik. Yapımı basit, görünümü şık patikler bu sene de oldukça fazla tercih ediliyor. Farklı örgü modelleri:Fiyonklu örgü patikler

Pıtırcık ve kabartmalı patikler

Boncuk işlemeli örgü patikler

Kurdele detaylı çeyizlik patikler

Papyonlu örgü patikler

Badem desenli patikler

Baklava desenli örgü patikler

Yaprak motifli patikler

Gül motifli örgü patikler

Kalpli örgü patikler

Hanım dilendi bey beğendi modeli patikler

İki renkli çapraz örgü patikler

Kadife ipten yumuşak patikler

Makosen tarzı örgü patikler

Babet şeklinde örgü patikler

Çapraz bantlı örgü patikler

PATİK KAÇ NUMARA ŞİŞ İLE ÖRÜLÜR?

Genelde günlük kullanım için yapılan örgülerde 2,5–4 numara şişlerle örülmek uygun görülüyor. Model ve ipin farklılığına göre şiş numarası da değişebiliyor.

Çeyizlik patikler: İnce patik ipi veya merserize ip, 2–2,5 numara şiş

Günlük örgü patikler: Akrilik-yün karışımlı patik ipi, 3–3,5 numara şiş

Kalın kışlık patikler: Kalın yünlü ip, 4–5 numara şiş

Dantel görünümlü patikler: İnce pamuklu ip, 2–2,5 numara şiş

Burgu ve kabartmalı patikler: Orta kalınlıkta patik ipi, 3–3,5 numara şiş

Bebek patikleri: Yumuşak bebek ipi, 2–3 numara şiş

HANGİ İPTEN PATİK ÖRÜLÜR?

Patik örerken istediğiniz modele göre kullanılacak olan ip de farklılık gösteriyor. Çeyizlik patikler için nako pırlantı, şık görünüm ise alize diva kullanılmakta. İşte patik modeline göre ip isimleri:

- Nako Pırlanta: Çeyizlik, ince ve zarif patikler için.

- Alize Diva: Parlak ve şık görünümlü patikler için.

- Alize Superlana Klasik: Kalın, sıcak tutan kışlık patikler için.

- Nako Bonbon: Günlük kullanım ve desenli patikler için.

- Alize Cotton Gold: Pamuk karışımlı, hafif patikler için.

- Kartopu Flora: Yumuşak ve dekoratif patikler için.

- Patiklik ip: Çeyizlik ve günlük patiklerde kullanılmak üzere üretilen özel ipler.