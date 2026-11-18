Eskiden anneannelerimizin ördüğü tığ işi hırka modelleri, son zamanlarda erkek bebeklerin kış aylarında sıklıkla giydiği hırka modellerine döndü. Sabırla ilmek ilmek örülen bebek erkek bebek hırkaları 2026 yılı itibariyle de gündemdeki yerini almaya devam ediyor. En güzel tığı işi hırka modelleri klasik modellerden ziyade farklı motiflerle tekrardan yorumlanabiliyor. Bizde sizin için erkek bebekler için en güzel tığ işi hırka modellerini araştırdık. İşte detaylar…

ESKİDEN ANNEANNELERİMİZ ÖRERDİ!

Örgü dünyasında bazı modeller vardır ki asla ama asla modası geçmez, özellikle de anneannelerin ve babaannelerin sabırla ördüğü bebek hırkaları da bu hırkaların başında yer alıyor. Üstelik de hem klasik modeller hem de modern modelleri bir araya getiren bu örgü modelleri, 2026 yılında da oldukça popüler hale geldi.

El yapımı olmasının yanı sıra anneannelerin ve babaannelerin ördüğü bu hırka modelleri, hazır giyim ürünlerinden farklı olarak istenilen şekillerde de yapılabiliyor. Bebeklerin yaşına ya da ölçüsüne göre kolay bir şekilde yapılarak anneler ve babalar tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Üstelik de doğru ip seçimi sayesinde hazırlanan bu hırka modelleri, istenilen modeller de yapılarak bebekleri soğuk kış günlerinde koruyabilme için çok iyi bir yöntem. Yumuşak, kalın ve ince gibi de yapılara da sahip oluyorlar.

ERKEK BEBEKLER İÇİN EN GÜZEL TIĞ İŞİ HIRKA MODELLERİ 2026!

Tığ işi hırka modelleri 2026 yılında da sıklıkla kullanılan pratik ürünler arasında kendine yer buluyor. Erkek bebek örgülerinde sade tasarımlar ön plana çıkarken diğer bir yandan da küçük detaylarla hareketlenmiş modeller de sıklıkla kullanılıyor. Hele de ön kısmında yapılan detaylar adeta hırka modeline bambaşka bir duruş sergiliyor. Bizde sizin için erkek bebekleri için en güzel tığ işi hırka modellerini araştırdık.

Kapşonlu Tığ İşi Erkek Örgü Hırkaları

Erkek bebekler için hazırlanan en kolay ve sıklıkla da tercih edilen sevimli bir seçenek haline gelerek şimdilerde se kullanılıyor. Sonbahar ve kış aylarında daha da dikkat çeken tığ işi erkek örgü hırkaları, eski zamanların örgü dünyasını bambaşka bir boyutta getiriyor. Hem sportif hem de sıcak bir görünüm olan kapşonlu tığ işi erkek örgü hırkalarına küçük küçük eklenen motiflerle birlikte bambaşka bir boyuta geçiyor.

Çizgili ve İki Renkli Tığ İşi Erkek Örgü Hırkaları

2026 yılında oldukça popüler bir hale gelen çizgili ve iki renkli tığ işi erkek örgü hırkaları, küçük kareler ya da çizgi modeliyle hareket kazandırılıyor. Hatta daha nostaljik bir görünüm isteyenler renk geçişleri ve renk sabitleme gibi şekillerle de kolay bir şekilde örgü yapılabilir. Cep gibi özellikle de eklenirse erkek çocukları için daha kolay bir kullanım sunar.

Klasik Erkek Hırka Örgüleri

Erkek çocukları için oldukça sık yapılan modellerden biri de klasik örgü modelleri oluyor. Hatta belki de erkek çocuklarında daha çok yakışan tek renkli modeller, üzerine yapılan küçük işlemeler ya da düğmeler hırkaları daha da değişik bir havaya da sokuyor. Böylelikle de annelerin ya da babaların sıklıkla takip ettiği modeller arasında yer alıyor.