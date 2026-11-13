Eşref Tek setinde dikkat çeken görüntü! Çağatay Ulusoy'un yeni arabası merak uyandırdı

Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı Eşref Tek dizisinin çekimleri nedeniyle bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu kez yeni arabasıyla görüntülendi. Set çalışmalarının sürdüğü KKTC'de objektiflere yansıyan Ulusoy'un yeni aracı dikkatlerden kaçmadı. Çağatay Ulusoy’un yeni aracıyla verdiği görüntüler sosyal medyada konuşulmaya başladı.

ÇAĞATAY ULUSOY’UN SETTEKİ ARABASI GÜNDEM OLDU

Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolünde yer aldığı Eşref Tek dizisinin çekimleri için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu kez yeni arabasıyla gündeme geldi. Set çalışmalarını sürdürdüğü sırada objektiflere yansıyan ünlü oyuncunun kullandığı otomobil dikkat çekti.

Yoğun çekim temposuna devam eden Ulusoy, yeni aracıyla magazin gündeminin de ilgi odağı oldu. Oyuncunun setteki görüntüleri kısa sürede merak uyandırırken, yeni arabası da dikkatlerden kaçmadı. Başarılı oyuncu, rol aldığı dizideki kullanacağı aracın görüntüleri hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

EŞREF TEK’TEN İLK KARELER GELDİ

Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Eşref Tek dizisinin çekimlerinden ilk kareler geldi. Yeni projesiyle merak uyandıran başarılı oyuncu, dizinin Kıbrıs setinden görüntülerle gündeme geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) devam eden çekimlerden paylaşılan kareler, diziyi bekleyen izleyicilerin ilgisini çekti.

Son dönemde rol aldığı projelerle adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, Eşref Tek için kamera karşısına geçmeye devam ediyor. Kıbrıs'taki set çalışmalarından gelen ilk görüntüler, dizinin çekim sürecine dair merakı artırdı.

Ulusoy'un setten paylaştığı kareler kısa sürede dikkat çekerken, yeni yapımın nasıl bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacağı da merak konusu oldu.