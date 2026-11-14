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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 16:15

Fişte bırakıyorsanız yandınız! Elektrik faturasını fark ettirmeden arttıran cihazlar

Evde kullanılan cihazlar kimi zaman faturaların yükselmesine neden olabiliyor. Çamaşır Makinesi, klima ya da bulaşık makinesi gibi ev eşyaları her zaman fişleri prize takılı duruyor. Ancak bir tanesi var ki elektrik faturasını fark ettirmeden arttırıyor.

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Editor
 Arzu Akçay
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Fişte bırakıyorsanız yandınız! Elektrik faturasını fark ettirmeden arttıran cihazlar
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 16:15

Günlük kullanımda evde bulunan beyaz eşyalar, fişe takılı kaldığı sürece faturada büyük oynamalara neden olabiliyor. Hele de sürekli fişte takılı kalan beyaz eşyalar, yüksek tüketime neden olarak gün içinde kullanılmasa da elektrik üretebiliyor. Ancak öyle bir eşya var ki fişte bırakıyorsanız yandınız diyebiliriz. Çünkü elektrik faturasını fark ettirmeden artıran bu cihaz, anlamadığınız bir şekilde hanenize eksileri yazıyor. İşte detaylar…

FİŞTE BIRAKIYORSANIZ YANDINIZ!

Evlerde gün boyunca sıklıkla kullanılan elektrikli cihazların enerji tüketimi kimi zaman hane bütçesini zorlayabiliyor. , , ya da kurutma gibi evin temel cihazları her daim çalışarak faturayı artırsa da sanılanın aksine faturada büyük oynamalar yapmıyor.

Fişte bırakıyorsanız yandınız! Elektrik faturasını fark ettirmeden arttıran cihazlar

Gün içinde kullanılmasa da prizde takılı kalan elektrikli cihazlar bekleme moduna kendini alsa da enerji tüketmeye devam ediyor. Özellikle de evde çok sayı da elektronik cihazı bulunan kişilerin faturalarında küçük küçükte olsa görünerek faturayı etkileyebiliyor.

Fişte bırakıyorsanız yandınız! Elektrik faturasını fark ettirmeden arttıran cihazlar

Burada önemli olan elektrik faturasında tasarruf etmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken durumlar ortaya çıkıyor. Çünkü fişte bırakılan birkaç cihaz cebinizi yakabiliyor. Televizyondan bilgisayara, modemden uyun konsoluna kadar birçok cihaz kapatılmadığı zaman elektrik şebekesine bağlı kalabiliyor. Bu durumda da siz görmeden sayaçlarda oynama oluyor.

Fişte bırakıyorsanız yandınız! Elektrik faturasını fark ettirmeden arttıran cihazlar

ELEKTRİK FATURASINI FARK ETTİRMEDEN ARTTIRAN CİHAZLAR

Çoğu kişi elektrik faturasında meydana gelen artışı anlamakta zorluk çekiyor. Ancak evlerde bulunan elektronik eşyalar bizler fark etmeden fazla enerji tüketimi yaparak faturayı artırabiliyor. Bunun yanı sıra cihazların prizlerde de kalması yoğun bir akıma neden oluyor.

Fişte bırakıyorsanız yandınız! Elektrik faturasını fark ettirmeden arttıran cihazlar

Bu cihazlardan biri de olurken hepimiz kumandadan basarak kapatıyoruz. Ama böyle yapıldığı zaman cihazın tam kapandığı anlamına gelmez. Yeni nesil televizyonlarda bazı elektronik bileşenler nedeniyle enerji akımı hala daha devam eder. Bekleme moduna aldığı zannedilirken bir bakılmış ay sonunda faturalar kabarık gelmiş. Televizyonla birlikte uydu alıcısı ya da medya oynatıcısı gibi cihazlar da aynı prize bağlı olduğu müddetçe bekleme tüketimi artar, elektrik üretimi de hız kazanır.

Fişte bırakıyorsanız yandınız! Elektrik faturasını fark ettirmeden arttıran cihazlar

Evlerde sık yapılan hatalardan biri de telefon ya da tablet gibi eşyaların şarjının dolmasıyla kablolarının prizde bırakılması oluyor. Şarj adaptörleri cihazdan ayrılsa da durduğu yerde prizde kalırsa çok düşük seviyede de olsa enerji tüketebilir. Bu nedenle de kullanılmayan şarj aletlerini prizden çekmek özellikle evde birden fazla varsa hepsinin prizden çıkarılması gerekiyor.

Fişte bırakıyorsanız yandınız! Elektrik faturasını fark ettirmeden arttıran cihazlar

İnternet modemlerinin de aslında güç adaptörlerinin gece vakitlerinde çıkarılarak dinlenmesi sağlanması gerekiyor. Çünkü gün içinde devamlı çalışan modemler hem kullanım açısında hem de fatura açısından cepleri kabartabiliyor. Bir diğer önemli aletlerden biri de küçük ev aletleri.

Fişte bırakıyorsanız yandınız! Elektrik faturasını fark ettirmeden arttıran cihazlar

Su ısıtıcısı, mikrodalga, kahve makinesi ve tost makinesi gibi cihazlar kullanılması zaman enerji çekimine neden olabilir. Tabi modelden modele değişiklik gösteren bu ev aletleri ekranlı olduğu zaman fişten çıkarılması gerekiyor.

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