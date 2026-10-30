Gelin dizisi neden yok? Gelin dizisinin yeni bölümü bu akşam neden yayınlanmadı?

Gülfem, İrem’i kontrol altında tutabilmek için onu Cihan’a kötüler. Gelin dizisinin son bölümünde heyecanlı anlar dikkat çekerken bu akşam yeni bölüm yayınlanmadı.

GELİN DİZİSİ NEDEN YOK?

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Gelin dizisi bugün yeni bölümünü yayınlamadı. 30 Ekim Cuma günü 19.00'da yayınlanması beklenen dizinin yeni bölümü bugün ekranlarda yer almadı. Yeni bölüm yerine dizinin tekrarı yer aldı. Yeni bölümün yayınlanmama nedenine dair herhangi bir açıklama gelmedi.

GELİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK BUGÜN?

Talya Çelebi, Cenay Türksever, Şebnem Özinal, Elifsu Ünsal, Sıla Hatun Ünsal, Yağız Zırhlı, Can Tarakçı gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Gelin dizisi bu akşam yeni bölümünü yayınlamadı. Normalde 19.00'de yayınlanan dizinin yeni bölümü yerine eski bölüm tekrarı yer aldı. Nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

GELİN DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Talya Çelebi, Cenay Türksever, Şebnem Özinal, Elifsu Ünsal, Sıla Hatun Ünsal, Yağız Zırhlı, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Günnur Adıgüzel, Umut Açabuğa, Anastasia Görel, Yiğit Türkyıldırır, Fuat Aras Kızıldemir, Leyla Üner Ermaya,Arif Nazım.