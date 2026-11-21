Gönül Dağı dizisinde bu kez hikâyenin yanı sıra müzik de izleyicilerin gündemine geldi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapımın Selma'sı Melis Sevinç, yeni bölüme özel seslendirdiği türküyle dikkat çekti. "Bu Tepe Pullu Tepe" türküsünü yorumlayan güzel oyuncu, performansıyla izleyicilere keyifli ve duygusal anlar yaşattı. Ali'nin isteği üzerine Selma karakterinin seslendirdiği eser, dizinin ön izleme görüntülerinde yayınlanarak sosyal medyada beğeni topladı.

MELİS SEVİNÇ'TEN DUYGUSAL TÜRKÜ!

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümünde izleyicilere müzik dolu bir sürpriz yaşatmaya hazırlanıyor. Dizide Selma karakterine hayat veren başarılı oyuncu Melis Sevinç, bu kez oyunculuğuyla değil, seslendirdiği türküyle gündeme geldi. Güzel oyuncu, "Bu Tepe Pullu Tepe" adlı türküyü yorumlayarak izleyicilerin karşısına çıktı.

Melis Sevinç, seslendirdiği eser için usta müzisyen Engin Arslan ile birlikte özel bir klip de çekti. Dizinin ön izleme sahnesinde yayınlanan türkü, Ali'nin isteği üzerine Selma tarafından seslendirildi. Selma'nın içten yorumuyla hayat bulan "Bu Tepe Pullu Tepe", Gönül Dağı takipçilerinin beğenisini kazandı.

Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sevinç'in müzik performansı, dizinin yeni bölümü öncesinde dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. İzleyiciler, Selma karakterinin bu özel sahnesiyle hem hikâyeye hem de türküye yeniden odaklandı.

İZLEYİCİDEN “ SESİ HUZUR VERİYOR” YORUMU

Melis Sevinç'in seslendirdiği "Bu Tepe Pullu Tepe" türküsü, Gönül Dağı izleyicilerinden tam not aldı. Oyuncunun performansını dinleyenler, sosyal medyada beğeni dolu yorumlar paylaştı. Melis Sevinç'in duru ve huzur veren sesine dikkat çeken izleyiciler, genç oyuncunun yalnızca oyunculukta değil, müzikte de yetenekli olduğunu dile getirdi. Özellikle sesinin insana huzur verdiğini belirten kullanıcılar, türkü yorumunu oldukça başarılı buldu.

Bazı izleyiciler, Sevinç'in sesini dinlerken sonsuzluk hissine kapıldıklarını ifade ederken bazıları da güzel oyuncunun hem çalışkanlığına hem de yeteneğine vurgu yaptı. Oyuncunun seslendirdiği türkünün kendilerini etkilediğini belirten hayranları, Melis Sevinç'e güzel dileklerini iletti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Sesi huzur veriyor", "Çok iyi bir oyuncu, sesinde huzur var" ve "Yolu, şansı açık olsun" ifadeleri öne çıktı. Gönül Dağı'ndaki Selma karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Melis Sevinç, bu kez sesiyle de izleyicilerin gönlünü kazanmayı başardı.