Güller ve Günahlar bu akşam neden yok? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin takipçileri, bu akşam yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 31 Ekim Cumartesi günü dizinin yayın durumunu öğrenmek isteyen izleyiciler, arama motorlarında “Güller ve Günahlar bu akşam neden yok?” sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı kadar, ekrana gelmemesi durumunda yeni bölümün ne zaman izleyiciyle buluşacağı da merak edilenler arasında bulunuyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin takipçileri, bu akşam yeni bölümün yayınlanmaması üzerine araştırmalara başladı. Dizinin neden ekranda olmadığı merak edilirken, yayın akışındaki değişikliğin yeterli reklam alınamamasından kaynaklandığı öne sürüldü.

Dizinin yeni bölümü yerine yarın tekrar bölümlerinin ekrana gelmesi bekleniyor. Güller ve Günahlar izleyicileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediliyor. Dizinin takipçileri, yeni bölüm için gelecek hafta yayınlanacak bölüme odaklandı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yayın tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 31 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelmeyen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Dizinin takipçileri, arama motorlarında “Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Beklentilere göre Güller ve Günahlar’ın yeni bölümünün 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Berrak, Kader’in Serhat’ın kızı olduğu gerçeği ortaya çıkmasın diye fevri bir adım atar. Ancak bedelini ağır ödeyecektir. Cihan’ın Azra’ya eziyetleri devam ederken Azra, Yusuf ve Cihan konuşmasını hatırlar. Kader, Serhat’ın kızıdır.

Dört koldan Serhat’ın bu gerçeği öğrenmesi engellenmeye çalışılırken Zeynep kutudaki sihrin ne olduğunu öğrenir. Bu bilginin gerçekliğinden emin olmak isteyen Zeynep, DNA testi yaptırır.

Sonay gerçeği gölgelemek için hamle alır. Serhat, Kader’in kızı olduğunu öğrenebilecek midir?