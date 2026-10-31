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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 19:28

Güller ve Günahlar bu akşam neden yok? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 31 Ekim Cumartesi akşamı yayın akışında diziyi göremeyince “Güller ve Günahlar bu akşam neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin ekranlara gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, yeni bölüm tarihi de araştırılıyor. Yayın akışında yaşanan değişikliğin nedeni merak ediliyor.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Güller ve Günahlar bu akşam neden yok? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 19:28

ekranlarında yayınlanan dizisinin takipçileri, bu akşam yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Cumartesi günü dizinin yayın durumunu öğrenmek isteyen izleyiciler, arama motorlarında “Güller ve Günahlar bu akşam neden yok?” sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı kadar, ekrana gelmemesi durumunda yeni bölümün ne zaman izleyiciyle buluşacağı da merak edilenler arasında bulunuyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin takipçileri, bu akşam yeni bölümün yayınlanmaması üzerine araştırmalara başladı. Dizinin neden ekranda olmadığı merak edilirken, yayın akışındaki değişikliğin yeterli reklam alınamamasından kaynaklandığı öne sürüldü. 

Güller ve Günahlar bu akşam neden yok? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Dizinin yeni bölümü yerine yarın tekrar bölümlerinin ekrana gelmesi bekleniyor. Güller ve Günahlar izleyicileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediliyor. Dizinin takipçileri, yeni bölüm için gelecek hafta yayınlanacak bölüme odaklandı.

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, yayın tarihine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. 31 Ekim Cumartesi akşamı ekrana gelmeyen dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. 

Güller ve Günahlar bu akşam neden yok? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Dizinin takipçileri, arama motorlarında “Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?” sorusuna yanıt arıyor. Beklentilere göre Güller ve Günahlar’ın yeni bölümünün 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması tahmin ediliyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Berrak, Kader’in ’ın kızı olduğu gerçeği ortaya çıkmasın diye fevri bir adım atar. Ancak bedelini ağır ödeyecektir. Cihan’ın Azra’ya eziyetleri devam ederken Azra, Yusuf ve Cihan konuşmasını hatırlar. Kader, Serhat’ın kızıdır. 

Güller ve Günahlar bu akşam neden yok? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Dört koldan Serhat’ın bu gerçeği öğrenmesi engellenmeye çalışılırken Zeynep kutudaki sihrin ne olduğunu öğrenir. Bu bilginin gerçekliğinden emin olmak isteyen Zeynep, DNA testi yaptırır. 

Güller ve Günahlar bu akşam neden yok? Güller ve Günahlar yeni bölüm ne zaman?

Sonay gerçeği gölgelemek için hamle alır. Serhat, Kader’in kızı olduğunu öğrenebilecek midir?

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ETİKETLER
#serhat
#kanal d
#güller ve günahlar
#31 Ekim
#7 Kasım
#Diziler
#Mavi Kadin
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