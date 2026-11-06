Halef’in final kararının ardından Biran Damla Yılmaz’dan olay hamle! Kanalı takipten çıktı

Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı Halef Köklerin Çağrısı dizisi, final kararıyla gündeme gelmişti. Dizinin ekran yolculuğunun sona erecek olmasının ardından başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz’dan dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Yılmaz’ın dizinin yayınlandığı kanalı takipten çıkması, final kararının ardından gözlerden kaçmadı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KANALI TAKİPTEN ÇIKTI

NOW ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı, ikinci sezonunda beklediği izlenme başarısını yakalayamadı. Haftalardır izleyiciden yüksek reyting alamayan dizinin final yapacağı konuşulurken, ekran macerasının 45. bölüme kadar uzatıldığı öğrenildi. Dün akşam yayınlanan bölümün ardından ise başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Dizinin geleceğine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya hesabından NOW TV’yi takipten çıkması dikkat çekti.

Final kararının ardından gelen bu hareket, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun kanalın hesabını takip etmeyi bırakması, sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Halef Köklerin Çağrısı dizisinin final kararının arkasındaki nedenler belli oldu. Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı yapım, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı yeni dönemde sürdüremedi. Beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan dizinin reyting performansı, ekran yolculuğunun sona ermesinde etkili oldu.

Final kararında yalnızca reytinglerin değil, reklam gelirlerinin de önemli rol oynadığı konuşuluyor. Kanal yönetiminin, dizinin elde ettiği reklam gelirini ve maliyet dengesini değerlendirmeye alarak final kararı verdiği öğrenildi. Halef Köklerin Çağrısı için beklenen ayrılık süreci başlamış oldu. İzleyiciler dizinin final bölümünde hikâyenin nasıl tamamlanacağını merak ederken, yapımın ekranlara veda edecek olması hayranlarını üzdü.