TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:39

Halef’in final kararının ardından Biran Damla Yılmaz’dan olay hamle! Kanalı takipten çıktı

Halef Köklerin Çağrısı dizisinin final kararının ardından başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya hareketi dikkat çekti. Dizinin ekran macerasının sona ereceğinin duyulmasıyla birlikte oyuncunun, dizinin yayınlandığı kanalı takipten çıktığı görüldü.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Halef’in final kararının ardından Biran Damla Yılmaz’dan olay hamle! Kanalı takipten çıktı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 20:39

ve ’in başrollerini paylaştığı Halef Köklerin Çağrısı dizisi, final kararıyla gündeme gelmişti. Dizinin ekran yolculuğunun sona erecek olmasının ardından başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz’dan dikkat çeken bir sosyal medya hamlesi geldi. Yılmaz’ın dizinin yayınlandığı kanalı takipten çıkması, final kararının ardından gözlerden kaçmadı. 

BİRAN DAMLA YILMAZ KANALI TAKİPTEN ÇIKTI

NOW ekranlarında yayınlanan Halef Köklerin Çağrısı, ikinci sezonunda beklediği izlenme başarısını yakalayamadı. Haftalardır izleyiciden yüksek alamayan dizinin final yapacağı konuşulurken, ekran macerasının 45. bölüme kadar uzatıldığı öğrenildi. Dün akşam yayınlanan bölümün ardından ise başrol oyuncusu Biran Damla Yılmaz’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Halef’in final kararının ardından Biran Damla Yılmaz’dan olay hamle! Kanalı takipten çıktı

Dizinin geleceğine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korurken Biran Damla Yılmaz’ın sosyal medya hesabından ’yi takipten çıkması dikkat çekti. 

Halef’in final kararının ardından Biran Damla Yılmaz’dan olay hamle! Kanalı takipten çıktı

Final kararının ardından gelen bu hareket, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun kanalın hesabını takip etmeyi bırakması, sosyal medyada farklı yorumların yapılmasına neden oldu.

HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Halef Köklerin Çağrısı dizisinin final kararının arkasındaki nedenler belli oldu. Biran Damla Yılmaz ve İlhan Şen’in başrollerini paylaştığı yapım, geçtiğimiz sezon yakaladığı başarıyı yeni dönemde sürdüremedi. Beklenen izlenme oranlarına ulaşamayan dizinin reyting performansı, ekran yolculuğunun sona ermesinde etkili oldu.

Halef’in final kararının ardından Biran Damla Yılmaz’dan olay hamle! Kanalı takipten çıktı

Final kararında yalnızca reytinglerin değil, reklam gelirlerinin de önemli rol oynadığı konuşuluyor. Kanal yönetiminin, dizinin elde ettiği reklam gelirini ve maliyet dengesini değerlendirmeye alarak final kararı verdiği öğrenildi. Halef Köklerin Çağrısı için beklenen ayrılık süreci başlamış oldu. İzleyiciler dizinin final bölümünde hikâyenin nasıl tamamlanacağını merak ederken, yapımın ekranlara veda edecek olması hayranlarını üzdü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Halef Köklerin Çağrısı final mi yapacak? Halef Köklerin Çağrısı neden bitiyor?
ETİKETLER
#reyting
#ilhan şen
#now tv
#Biran Damla Yılmaz
#Halef: Köklerin Çağrısı
#Diziler
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.