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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:47

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi ne zaman?

Harry Potter evreni, bu kez dizi uyarlamasıyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. HBO imzalı yapımın yayın tarihi merak edilirken dizinin Aralık 2026’da, Noel döneminde izleyiciyle buluşması planlanıyor. Yeni oyuncu kadrosuyla dikkat çeken proje, büyücülük dünyasının hikayesini baştan anlatacak.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 13:47
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 13:47

Dünyaca ünlü serisi, yıllar sonra yeni bir uyarlamayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. tarafından hazırlanan Harry Potter dizisinin Aralık 2026’da yayınlanması planlanıyor. Serinin ilk kitabından yola çıkacak yapımda Harry, Hermione ve Ron’un Hogwarts’taki maceraları yeni oyuncularla ekrana taşınacak. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman başlayacak, hangi platformda yayınlanacak ve dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

HABERİN ÖZETİ

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi ne zaman?

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
HBO tarafından hazırlanan yeni Harry Potter dizisinin yeni bir oyuncu kadrosuyla Aralık 2026'da yayınlanması planlanıyor.
İlk sezonun Aralık 2026'da Noel döneminde yayınlanması planlanırken kesin yayın günü henüz açıklanmadı.
J. K. Rowling'in kitap serisini temel alan dizide her kitabın ayrı bir sezonda işlenmesi planlanıyor.
Harry Potter rolünü Dominic McLaughlin, Hermione Granger rolünü Arabella Stanton ve Ron Weasley rolünü Alastair Stout canlandıracak.
Yetişkin kadroda Albus Dumbledore'u John Lithgow, Minerva McGonagall'ı Janet McTeer, Severus Snape'i Paapa Essiedu, Rubeus Hagrid'i Nick Frost ve Quirinus Quirrell'ı Luke Thallon oynayacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Harry Potter dizisinin ilk sezonunun Aralık 2026’da, Noel döneminde yayınlanması planlanıyor. HBO tarafından hazırlanan yapımın kesin yayın günü ise henüz açıklanmadı. J. K. Rowling’in dünyaca ünlü kitap serisini temel alan dizi, hikayeyi en başından ele alarak Harry Potter’ın büyücülük dünyasına adım atmasını ve Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’ndaki ilk yılını konu alacak.

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi ne zaman?

Filmlerden farklı bir oyuncu kadrosuyla hazırlanan yapımın, kitaplarda anlatılan olayları daha ayrıntılı biçimde ekrana taşıması hedefleniyor. Her kitabın ayrı bir sezonda işlenmesinin planlanması da diziyi film serisinden ayıran önemli ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor.

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi ne zaman?

HARRY POTTER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

HBO’nun yeni Harry Potter dizisinde baş karakterler, genç oyuncular tarafından canlandırılacak. Harry Potter rolünü Dominic McLaughlin üstlenirken Hermione Granger karakterine Arabella Stanton, Ron Weasley karakterine ise Alastair Stout hayat verecek.

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi ne zaman?

Yetişkin oyuncu kadrosunda da dikkat çeken isimler bulunuyor. John Lithgow, Hogwarts’ın müdürü Albus Dumbledore’u canlandırırken Janet McTeer, Minerva McGonagall rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Paapa Essiedu, Severus Snape karakterini üstlenirken Nick Frost, Rubeus Hagrid’i canlandıracak. Luke Thallon ise Quirinus Quirrell rolünde yer alacak.

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi ne zaman?

Yeni oyuncu kadrosuyla Harry Potter evrenini yeniden ekrana taşıyacak dizi, hem kitapların hayranları hem de film serisini takip eden izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Harry Potter dizisi ne zaman çıkacak? Harry Potter dizisi ne zaman?

Harry Potter dizisi, hem yıllardır bu evrenin takipçisi olan hayranları hem de büyücülük dünyasıyla ilk kez tanışacak izleyicileri heyecanlandırıyor. Kitapların hikayesini daha ayrıntılı biçimde ekrana taşımayı hedefleyen yapım, yeni oyuncu kadrosuyla seriye farklı bir yorum getirmeye hazırlanıyor. Gözler şimdi dizinin kesin yayın tarihine ve ilk bölümden paylaşılacak görüntülere çevrildi. Harry Potter’ın Hogwarts’taki maceralarının bu kez nasıl anlatılacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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ETİKETLER
#harry potter
#Dominic McLaughlin
#HBO
#Diziler
#Hogwarts
#Albus Dumbledore
#Mavi Kadin
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