Evimizdeki çatal, kaşık ve bıçak setlerini zaman zaman derin temizliğe bırakıyoruz. Hijyen açısından tertemiz oluyor fakat rengi eskisi gibi parlamıyorsa bu 3 malzemeli karışımı uygulayabilirsiniz.

HER AY KAŞIK ÇATALLARIMI BÖYLE PARLATIYORUM

Zamanla matlaşan, üzerinde su lekeleri ve kararmalar oluşan çatal, kaşık ve bıçakları yeniden parlatmak için evdeki malzemelerden yararlanabildiğinizi biliyor muydunuz?

Çatal, kaşık ve bıçaklarınızda yer edinmiş su lekeleri, çizikler ve matlığı 3 malzeme kullanarak yok edebilirsiniz. Karışımı 5 dakikada hazırlayıp, kenara bırakınız. 15 dakika içerisinde yemek takımlarınız yeni gibi olacak.

3 MALZEMEYLE ÇATALLARIM YENİ ALINMIŞ GİBİ OLUYOR

Evinizdeki çatal, bıçak ve kaşık takımlarını parlatmak için aşağıda yer alan malzemeleri hazırlayınız.

Gerekli olan malzemeler şöyle:

1 litre ılık su

1 çay bardağı beyaz sirke

1 yemek kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı tuz

Öncelikle derin bir kaba sıcak su ekleyiniz. Tuz ve beyaz sirke ekleyiniz. Ardından karbonatı yavaşça ekleyiniz. Karbonat ile sirke karıştığında köpürmeye başlayacaktır. Bu esnada çatal bıçaklarınızı karışımın içerisine koyunuz. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra yumuşak bir bez veya süngerle yavaşça siliniz.

KAŞIK ÇATALLAR NASIL PIRIL PIRIL OLUR?

Kaşık takımlarınız zamanla matlaştıysa üzülmeyin. Sirke, karbonat, tuz ve sıcak su karışımı hazırlayarak yemek takımlarınızı parıl parıl yapabilirsiniz. Karışımda 15 dakika bekletin ve ardından yumuşak bir bezle siliniz. Bol suyla duruladıktan sonra takımlarınız pırıl pırıl olacaktır.

ÇATAL KAŞIK PARLATMAK İÇİN NE YAPMALI?

Evinizde kullandığınız yemek takımlarınızı 15 dakika içerisinde parlatmanız mümkün. Karbonat, sirke, tuz ve sıcak su ile hazırlayacağınız karışımın içerisine takımlarınızı yerleştiriniz. Kısa süre beklettikten sonra ışıldamaya başladığını göreceksiniz.