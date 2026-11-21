Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Evimizdeki çatal, kaşık ve bıçak setlerini zaman zaman derin temizliğe bırakıyoruz. Hijyen açısından tertemiz oluyor fakat rengi eskisi gibi parlamıyorsa bu 3 malzemeli karışımı uygulayabilirsiniz.
Zamanla matlaşan, üzerinde su lekeleri ve kararmalar oluşan çatal, kaşık ve bıçakları yeniden parlatmak için evdeki malzemelerden yararlanabildiğinizi biliyor muydunuz?
Çatal, kaşık ve bıçaklarınızda yer edinmiş su lekeleri, çizikler ve matlığı 3 malzeme kullanarak yok edebilirsiniz. Karışımı 5 dakikada hazırlayıp, kenara bırakınız. 15 dakika içerisinde yemek takımlarınız yeni gibi olacak.
Evinizdeki çatal, bıçak ve kaşık takımlarını parlatmak için aşağıda yer alan malzemeleri hazırlayınız.
Gerekli olan malzemeler şöyle:
Öncelikle derin bir kaba sıcak su ekleyiniz. Tuz ve beyaz sirke ekleyiniz. Ardından karbonatı yavaşça ekleyiniz. Karbonat ile sirke karıştığında köpürmeye başlayacaktır. Bu esnada çatal bıçaklarınızı karışımın içerisine koyunuz. Yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra yumuşak bir bez veya süngerle yavaşça siliniz.
Kaşık takımlarınız zamanla matlaştıysa üzülmeyin. Sirke, karbonat, tuz ve sıcak su karışımı hazırlayarak yemek takımlarınızı parıl parıl yapabilirsiniz. Karışımda 15 dakika bekletin ve ardından yumuşak bir bezle siliniz. Bol suyla duruladıktan sonra takımlarınız pırıl pırıl olacaktır.
Evinizde kullandığınız yemek takımlarınızı 15 dakika içerisinde parlatmanız mümkün. Karbonat, sirke, tuz ve sıcak su ile hazırlayacağınız karışımın içerisine takımlarınızı yerleştiriniz. Kısa süre beklettikten sonra ışıldamaya başladığını göreceksiniz.