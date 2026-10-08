Herkesin aradığı örgü modelleri 2026!

Örgü örmeyi sevenler 2026 yılında da gündeme geliyor. 2026 yılında da kış ayına özel örgü modelleri hem şık hem de kolay uygulanabilmesiyle ön plana çıkıyor. Öyle ki yeni sezonda da klasik modeller modern dokunuşlarla tekrardan yorumlanırken başlangıç seviyesindeki kişiler için bile yardımcı olabilen modeller, araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

HERKESİN ARADIĞI ÖRGÜ MODELLERİ 2026!

Kış aylarının da gelmesiyle birlikte örgü dünyası tekrardan gündeme geliyor. Örgü örmek sadece soğuk havalarda kullanılan kıyafetler için değil, ev dekorasyonun da kullanılabiliyor. Özellikle de hiç örgü bilmeyenler için korkulu süreçlerden biri olan örgüler, sanıldığından da zor değildir.

Sade, kullanışlı ve kısa sürede tamamlanabilen örgü modelleri her an elimizin gittiği ürünlerden oluyor. Örgü örmek isteyen ancak hiçbir örgü geçmişi olmayan kişiler örgü denilince biraz korksa da bir kere eliniz alıştığı zaman örgü örmeyi kendinize yeni bir hobi edinebilirsiniz.

ÖRGÜ BERE MODELLERİ

Kış aylarının kapıda olması nedeniyle en çok kullanılan bere modelleri ilk başta size zor gelebilir. Ancak kolay örgü şekilleriyle korkmanızı engelleyecek hiçbir sorun yok. Lastik örgü, haroşa ve pirinç gibi modellerle de kolay bir şekilde tek renk olarak yapılan bu tasarımlar, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor.

MODERN ÖRGÜ ATKI MODELLERİ

Atkı modelleri de bere kadar sık yapılan örgü modelleri arasında yer alıyor. Hem kadınlar hem de erkekler tarafından sevilerek kullanılan bu modeller, 2026 yılında en çok yapılan örgülerden biri oldu. Büyük ilmekli atkılar, kısa sürede hazırlanabilmesiyle de zaman sıkıntısı olan kişiler için kolaylık sağlıyor. İstenilen modelle örülen atkılar, en çok düz yapılıp, kullanılıyor.

HIRKA ÖRGÜ MODELLERİ

Hırka modelleri özellikle de sonbahar ve kış aylarında sıklıkla kullanılan ürünlerden biri oluyor. Salaş kesimli ya da düğmeli modeller kolay yapımının yanı sıra sanki mağazadan alınmış gibi duran modellerden biri oluyor. Üstelik günlük kombinlerin de tamamlayıcısı olan hırka örgü modelleri sizleri zamanın ötesinde bir yere götürüyor.

ÇORAP YA DA PATİK ÖRGÜ MODELLERİ

Evde olsa bile ayakları her daim üşüyen kişiler için adeta kurtarıcı olan patik ya da çorap örgü modelleri, el emeği hediyeler arasında güzel bir alternatif sunuyor. Burgu, yaprak ve çiçek gibi sık tüketilen modeller, bebekler ve çocuklar için hazırlanan patik ya da çoraplar da yer alıyor.

ÖRGÜ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER;

Örgü yapmayı bilmeyenler ya da örgü yaparken bir türlü nerede yanlış yaptığını merak edenleri böyle alalım. Çünkü örgüye başlamadan önce dikkat edilmesi gereken konular gündeme geliyor. Hangi modele başlanacaksa öncelikle ip kalınlığı ve şiş kalınlığına dikkat edilmesi gerekiyor.

Özellikle de kazak, hırka ve çorap gibi örgülerde ölçüye dikkat edin. Önce küçük bir parça ile hazırlanma yapın. Ön hazırlanma yaparsanız örgüsünü öreceğiniz modelleri rahatlıkla yapabilirsiniz. İlmek sıklığına da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü ilmek sıklığı ile istenilen ürününüz istediğiniz şekilde olabilir.