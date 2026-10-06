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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:01

Hislerini anlatmakta zorlanan 3 burç! Duygularını içlerine atıyorlar

Üzüldüğünde sessizleşen, kırıldığında belli etmeyen genellikle de davranışlarıyla anlatmaya çalışan kişiler olabiliyor. Bu durum astroloji dünyası içinde geçerli. Duygularını içerisine atarak dışarıdan göstermeyen burçlar genellikle de ‘soğuk’ olarak algılanabilir. Bizde sizin hislerini anlatmakta zorlanan 3 burcu araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Hislerini anlatmakta zorlanan 3 burç! Duygularını içlerine atıyorlar
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 19:01
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 19:01

Duygular bazen yoğun yaşanabiliyor. Kimi insan bunu rahatlıkla ifade etse de kimisi de duygularını içine atarak hislerini anlatmakta zorlanır. Üzüldüğünde sessizleşebilir, kırıldığında belli etmemeye çalışan ya da sevdiği halde bunu söylemek yerine davranışlarıyla göstermeyi tercih ederler. Bizde sizin için hislerini anlatmakta zorlanan 3 burcu araştırdık. İşte detaylar…

HİSLERİNİ ANLATMAKTA ZORLANAN 3 BURÇ!

Astrolojide de bazı duygularını daha fazla kendi içinde yaşadığı için hislerini anlatmakta zorlanabiliyorlar. Hislerini paylaşmadan önce uzun uzun düşünen bu burçlar, özellikle de kırılgan görünmek isteyemeyen kişilerle de olabiliyor. Sonuç olarak herkes hissettiklerini kolayca dile getiremeyebilir. Hatta kırıldığını anlatmak, sevgisini ifade etmek ya da özlediğini söylemek yerine sessiz kalmayı daha çok seviyorlar.

Hislerini anlatmakta zorlanan 3 burç! Duygularını içlerine atıyorlar

Bizde sizin için hislerini anlatmakta zorlanan 3 burcu araştırdık. Üstelik bu burçlar çoğunlukla da duygularını içlerine atıyorlar.

Hislerini anlatmakta zorlanan 3 burç! Duygularını içlerine atıyorlar

Boğa Burcu

Boğa burçları hislerini anlatmakta zorlanan burçlar arasında yer alıyor. Duygusal açıdan derinlikli olan Boğa burçları, ne kadar da derinlikli olsa da hislerini hemen dışa vurmayabilir. Hatta yeni tanıştığı insanlara karşı temkinli davranarak kendisini açmak için güven ortamının oluşmasını bekler. Sevdiği kişiye karşı da güçlü duygular beslese bile bunları hemen dile getiremez. Çünkü sürekli sözlerle ifade emek yerine ilgisiyle ve yanında oluşuyla göstermeyi daha çok tercih eder. Kırılsa bile açıklamaz, davranışlarıyla sözlerini bir tutar bu sebeple de dışarıdan fazla ketum durur.

Hislerini anlatmakta zorlanan 3 burç! Duygularını içlerine atıyorlar

Kova Burcu

Kova burçları dışarıdan bakıldığında genellikle özgür ve rahat gibi görünse de duygularını ifade etme konusunda oldukça ketum davranışlar sergileyebilir. Yoğun duygular hissederse onu anlatmak yerine konuyu zihinsel olarak çözmeye çalışır. Çoğu zaman zihinsel olarak çözmeye çalışır. Kova burçları üzüldüğünde kendi kendine sorgulama bile yaparlar. Çevrelerindeki çoğu kişi onların sessizliğinden ilgisiz olduğunu düşünür, ancak durum tamamen ilgisini gösteremediğinden kaynaklanır.

Hislerini anlatmakta zorlanan 3 burç! Duygularını içlerine atıyorlar

Oğlak Burcu

Oğlak burçları da duygularını kontrol altında tutmasıyla biliniyor. Hissettiği olayları hemen dile getirmek yerine önce kendi içinde değerlendirmeyi tercih etmesiyle biliyor. Oğlak burçları için öncelikle düşünmesi daha sonra hareket etmesi gerekiyor. Güçlü görünmesi gerektiğini düşündüğü durumlarda duygusal tarafını geri plana atabilir. Üzüldüğünde ya da ağladığında hemen de günlük hayatına devam edebilir. Oğlak burçları için duygularını paylaşmak zaman zaman zayıflık göstergesi olarak algılanabilir. Bu sebeple de sevgi, özlemi kırgınlık gibi hisleri doğrudan ifade etmezler.

Hislerini anlatmakta zorlanan 3 burç! Duygularını içlerine atıyorlar

DUYGULARINI İÇLERİNE ATIYORLAR

Duygularını içlerine atan bu burçlar genellikle aynı özelliklere sahip burçlar oluyor. Duygularını kolayca kelimelere dökmekte zorlanabilir. Ancak kişinin duygularını ifade etme biçimleri kimi zaman da değişiklik gösterebilir. Şunu da unutmamak lazım duyguları bastırmak kişinin kendisini yıpratmasına neden olur. Bunun yerine güven duydukları kişilerle duygularını paylaşsalar onlar için her şey daha kolay olacaktır. Çünkü ihtiyaç duyulduğunda yardım istemek her zaman iyidir.

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ETİKETLER
#burçlar
#kova burcu
#oğlak burcu
#boğa burcu
#Duygular
#Astroloji
#Mavi Kadin
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