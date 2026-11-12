İğne oyalı nevresim takımları yeniden trend oldu 2026! Sandıklardan çıkan modeller

İğne oyasıyla süslenen nevresim takımları, 2026 yılının dikkat çeken ev tekstili trendlerinin popüler olmasıyla beraber iğne oyalı nevresim takım modellerini ve örnekleri gündeme yerleşti.

İĞNE OYALI NEVRESİM TAKIMLARI YENİDEN TREND OLDU

Sandıklardan çıkaracağınız iğne oyalı nevresim modellerinde oldukça çeşit bulunuyor. El emeği iğne oya modellerini nevresim takımlarında kullanarak evinizi süsleyebilirsiniz.

Çiçek Motifli İğne Oyalı Nevresimler

En çok tercih edilen modellerden biri çiçekli motifli iğne oyalı motifler oluyor. Renk renk çiçekleri nevresim kenarlarına işleyerek yatak odanızı renklendirebilirsiniz. Hem nostaljik hem modern görünüm için en çok tercih edilen çiçek motifler oluyor.

SANDIKLARDAN ÇIKAN İĞNE OYALI NEVRESİM TAKIMI

Son yıllarda sadelikleri eve taşıyanlar için en çok tercih edilen beyaz iğne oyaları oluyor. Hem zarif hem sade görünüm isteyenler beyaz kumaş üzerine beyaz iğne oyası işleyebilir.

Beyaz kumaş üzerine beyaz iğne oyası

Sadelikten hoşlananların tercih edebileceği bu modellerde aynı renk iplikler tercih ediliyor.

Salkımlı İğne Oyalı Nevresimler

Kumaş kenarlarından aşağı doğru uzanan motifler bu sene yeniden popüler oldu. Salkımlı iğne oyalı nevresimler çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

EN YENİ İĞNE OYALI NEVRESİM TAKIMI ÖRNEKLERİ

En yeni motiflerden biri ise yaprak modelleri oldu. Hem yapımı kolay, hem şık görünüyor.

Minimal Yaprak Motifli İğne Oyaları

İlk olarak kumaşın kenarına eşit aralıklarla zürafa adı verilen temel iğne oyası düğümleri atınız. Yeşil ipliği kullanarak temel düğümlerin üzerine küçük ilmekler hazırlayın. Ardından İlmeklerin içine iğneyle düğümler atarak yaprağın alt ve üst kısımlarını şekillendirin.