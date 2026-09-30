İmroz'da Bahar nerede yayınlanacak? Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yeniden bir araya geliyor

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İstanbul
Meryem Uzerli ile Halit Ergenç İmroz'da Bahar filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gökçeada'nın eşsiz manzarasında gerçekleştirilen çekimlerin ardından filmin afişi de yayımlandı.
Özcan Alper’in yönetmenliğini yaptığı filmden ilk afiş yayımlandı. Heyecanla beklenen filmin yayın tarihi henüz duyurulmazken, yakın zaman içerisinde seyirci ile buluşması bekleniyor.
Muhteşem Yüzyıl'ın sevilen ikilisi 15 yıl sonra yeniden partner oluyor. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ı oynayan iki başarılı isim şimdi ise Gökçeada'da yolları kesişen çift olarak kamera karşısına geçiyor.
Film, öncelikle Türkiye'de yayınlandıktan sona globalde de yayınlanacak. Film ise Prime Video platformunda yayınlanacak.
Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin başrolünde yer aldığı İmroz'da Bahar filmi, sinemalarda yayınlanmayacak. Gökçeada'da çekilen film, Prime Video üzerinden seyredilecek.
Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’yi 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren “İmroz’da Bahar”ın afişi yayınlandı. İkilinin başrolünde yer aldığı filmin çekimleri Gökçeada'da gerçekleşirken, Prime Video üzerinden izlenebilecek.