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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:50

İmroz'da Bahar nerede yayınlanacak? Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yeniden bir araya geliyor

Muhteşem Yüzyıl'ın sevilen ikilisi Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yeniden partner olarak ekranlara dönüyor. Bir döneme damga vuran dizinin ardından iki isim İmroz'da Bahar filmi ile izleyici karşısına çıkacak. Gökçeada'da yapılan çekimlerin ardından filmin ilk afişi de yayımlandı.

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Editor
 Gonca Işık
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İmroz'da Bahar nerede yayınlanacak? Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yeniden bir araya geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 18:47
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 18:50

ile İmroz'da Bahar filmi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gökçeada'nın eşsiz manzarasında gerçekleştirilen çekimlerin ardından filmin afişi de yayımlandı.

HABERİN ÖZETİ

İmroz'da Bahar nerede yayınlanacak? Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yeniden bir araya geliyor

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Meryem Uzerli ve Halit Ergenç'in 15 yıl sonra yeniden başrolü paylaştığı 'İmroz'da Bahar' filminin afişi yayımlandı ve film Prime Video'da yayınlanacak.
Film Gökçeada'nın manzarası eşliğinde çekildi.
Filmde Meryem Uzerli ve Halit Ergenç, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden sonra yeniden partner oluyor.
'İmroz'da Bahar' sinemalarda gösterime girmeyecek.
Film, Türkiye'de yayınlandıktan sonra globalde de izleyiciyle buluşacak.
Filmin yayın tarihi henüz duyurulmadı ancak yakın zamanda seyirciyle buluşması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

İMROZ'DA BAHAR NE ZAMAN ÇIKACAK?

Özcan Alper’in yönetmenliğini yaptığı filmden ilk afiş yayımlandı. Heyecanla beklenen filmin yayın tarihi henüz duyurulmazken, yakın zaman içerisinde seyirci ile buluşması bekleniyor.

İmroz'da Bahar nerede yayınlanacak? Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yeniden bir araya geliyor

İMROZ'DA BAHAR NEREDE YAYINLANACAK, NEREDEN İZLENİR?

Muhteşem Yüzyıl'ın sevilen ikilisi 15 yıl sonra yeniden partner oluyor. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ı oynayan iki başarılı isim şimdi ise Gökçeada'da yolları kesişen çift olarak kamera karşısına geçiyor. 

İmroz'da Bahar nerede yayınlanacak? Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yeniden bir araya geliyor

Film, öncelikle Türkiye'de yayınlandıktan sona globalde de yayınlanacak. Film ise platformunda yayınlanacak.

İmroz'da Bahar nerede yayınlanacak? Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yeniden bir araya geliyor

İMROZ'DA BAHAR NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli'nin başrolünde yer aldığı İmroz'da Bahar filmi, sinemalarda yayınlanmayacak. Gökçeada'da çekilen film, Prime Video üzerinden seyredilecek.

İmroz'da Bahar nerede yayınlanacak? Meryem Uzerli ile Halit Ergenç yeniden bir araya geliyor

MERYEM UZERLİ VE HALİT ERGENÇ EKRANLARA DÖNÜYOR

Halit Ergenç ve Meryem Uzerli’yi 15 yıl sonra yeniden bir araya getiren “İmroz’da Bahar”ın afişi yayınlandı. İkilinin başrolünde yer aldığı filmin çekimleri Gökçeada'da gerçekleşirken, Prime Video üzerinden izlenebilecek.

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ETİKETLER
#halit ergenç
#Meryem Uzerli
#prime video
#Gökçeada
#İmrozda Bahar
#Diziler
#Mavi Kadin
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