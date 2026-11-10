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Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 17:28

Kalem lekesi kabusunuz olmasın! Mürekkebi söküp atan pratik yöntem

Çoğu zaman yanlışlıkla kalemlerde bulunan mürekkepleri kıyafetlerimize bulaştırabiliyoruz. Hemen yıkamaya çalışsak da kimi zaman çıkmaz ve artık yeni yerini çöp kutusu olur. Ancak artık kabus haline gelen kalem lekesi için mürekkebi söküp atan yöntemi sizin için araştırdık. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kalem lekesi kabusunuz olmasın! Mürekkebi söküp atan pratik yöntem
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 17:28

Koltukta, kıyafette ya da gömleklerde gördüğümü kalem lekesi çoğu zaman can sıkıcı olabiliyor. Çünkü ne kadar temizlemeye çalışsak bile o bir türlü çıkmak bilmez. Sonrasında da çöpün yolunu bulurlar. Ancak artık kalem lekesi kabus olmaktan çıkıyor. Çünkü mürekkebi söküp atan pratik yöntem sayesinde çözüme kavuşacak.

KALEM LEKESİ KABUSUNUZ OLMASIN!

Günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan olaylardan biri de mürekkep lekeleri oluyor. Çünkü mürekkepler döküldüğü zaman kolay bir temizlenme yapmaz. Çünkü bu sebeple de mürekkep lekelerinde en önemli nokta ise lekeye mümkün olduğunca erken müdahale etmek oluyor. Leke henüz kurumadan yapılan her işlem mürekkebin orada kalmasına müsaade etmez.

Kalem lekesi kabusunuz olmasın! Mürekkebi söküp atan pratik yöntem

Ancak yeterli bir zamanınız yoktu ve o an neler yapabileceğinizi bilemediniz o zaman kalem lekesi olan eşyalarınızın yolu çöp oluyor. Ancak bunu yapmanıza gerek yok çünkü kalem lekesi artık son buluyor. Kabus olmaktan öteye geçen bu formül sayesinde sizlerde artık rahat bir şekilde lekelenmiş ürünlerini kurtarabileceksiniz.

Kalem lekesi kabusunuz olmasın! Mürekkebi söküp atan pratik yöntem

Hatta açık renkli ürünleri çamaşır suyuna koymanıza da gerek kalmayacak. Çamaşır suyu bilindiği üzere kimyasal ürün olurken çoğu kişi tarafından da kullanılmak da istenmeyen bu sebeple de evde doğal bir şekilde yapılan kalıcı çözümler üretmek daha mümkün hale geliyor.

Kalem lekesi kabusunuz olmasın! Mürekkebi söküp atan pratik yöntem

Kalem lekesine karşı en etkili doğal çözümlerden biri ve ikilisi oluyor. Mutfaklarda yer alan ikili, lekenin üzerinde 30 dakika bekletildikten sonra lekelerin yavaşça çıktığını görüyorsunuz. Daha sonrasında makineye atılarak mürekkepten kolayca kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kalem lekesi kabusunuz olmasın! Mürekkebi söküp atan pratik yöntem

MÜREKKEBİ SÖKÜP ATAN PRATİK YÖNTEM

Mürekkebi söküp atan en pratik yöntem, ve karbonat ikilisi oluyor. Çünkü bilindiği üzere iki asitli ürünün birleşmesiyle ortaya çıkan yapı mürekkebin neden olduğu her türlü soruna çözüm oluşturabilir. Birkaç dakika bekletilen ürünler mürekkebin yavaşça gitmesine de yardımcı olur.

Kalem lekesi kabusunuz olmasın! Mürekkebi söküp atan pratik yöntem

Bu işlem sırasın kumaşı bol suyla durulamak yeterli olacaktır. Daha sonrasında ise limonun asidik yapısı ve karbonatın aşındırıcı gücü leke üzerinde adeta savaş açar. Mürekkep lekesini çıkarma konusunda bir diğer popüler ürün ise beyaz kalıp sabun oluyor. 

Kalem lekesi kabusunuz olmasın! Mürekkebi söküp atan pratik yöntem

Çünkü beyaz sabunun içerisinde bulunan doğal enzimler kıyafetin durumu hakkında da yardımcı olacaktır. Bununla birlikte de kalıp sabunların içerisine eklenen zeytinyağları hassas olan kıyafetlerde koruma kalkanı oluşturur. Bu kalkan sayesinde hem kıyafete hem de lekenin daha da ilerlemesine izin vermeden temizlenmesini sağlar.

Kalem lekesi kabusunuz olmasın! Mürekkebi söküp atan pratik yöntem

Doğal sabunlardan alınan yardımla da aslında mürekkep lekesinin gittiğini göreceksiniz. Eğer ki hiçbir temizlik ürünü yoksa yakınınız da kolonya varsa onu da kullanabilirsiniz. Çünkü içerisinde yer alan ürünler mürekkep lekesinin kolayca çözülmesine yardım eder. Özellikle de hassas kumaşı bulunan ürünlerde kolonya gibi ürünler işe yarayabiliyor. Bir diğer önemli husus da kıyafetleri sakın çitilemeyin. Çitilerseniz leke büyüyebilir.

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#Mürekkep Lekeleri
#Mavi Kadin
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