Ciltte aniden beliren küçük kırmızı noktalar, çoğu kişinin dikkatini çekerken kan beni oluşumunun nedenleri de merak konusu oluyor. Peki, Kan beni tehlikeli mi? Kiraz beni nasıl geçer? Kiraz beni neden çıkar?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kan beni tehlikeli mi? Kiraz beni nasıl geçer? Kiraz beni neden çıkar? Kiraz beni olarak da bilinen kan benleri, ciltte oluşan iyi huylu damar oluşumlarıdır ve genellikle tehlikeli değildir. Kiraz benleri, cildin üst tabakalarına yakın küçük kan damarlarının çoğalması sonucu oluşur. Bu oluşumlar iyi huylu olup kansere dönüşmez, ancak hızla büyüyen veya şekil değiştirenler dermatoloji uzmanına gösterilmelidir. Kiraz benleri genellikle kendiliğinden geçmez ve lazer tedavisi, elektrokoterizasyon gibi yöntemlerle giderilebilir. İlerleyen yaş, genetik yatkınlık ve hormonal değişimler kiraz beni oluşumunda etkili faktörler arasındadır.

Kan benleri yetişkinlik döneminden itibaren görülme sıklığı artar. İlerleyen yaşla birlikte vücudun farklı bölgelerinde sayıları çoğalabilir.

Aile bireylerinde kiraz beni bulunan kişilerde benzer oluşumlar daha sık görülebilir.

Kiraz benleri, cildin üst tabakalarına yakın küçük kan damarlarının çoğalması sonucunda oluşur.

Kan benleri iyi huyludur ve kansere dönüşmez. Kısa sürede büyüyen, şekli değişen, kendiliğinden kanayan veya diğerlerinden farklı görünen oluşumlar dermatoloji uzmanına gösterilmelidir.

KAN BENİ NEDİR?

Aynanın karşısında dururken kolunuzda, göğsünüzde ya da karnınızda daha önce fark etmediğiniz kırmızı bir nokta gördüğünüzü düşünün. İlk akla gelen soru genellikle aynıdır: Bu yeni bir ben mi, yoksa daha ciddi bir sorunun işareti mi?

Halk arasında kan beni, kırmızı ben veya kiraz beni olarak adlandırılan oluşumların tıptaki karşılığı çoğunlukla kiraz anjiyomudur (cherry angioma). Burada önemli bir ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yapılar, bildiğimiz pigmentli benlerden farklıdır. Derinin üst tabakasına yakın küçük kan damarlarının çoğalmasıyla meydana gelir.

KAN BENİ TEHLİKELİ Mİ?

Ciltte aniden ortaya çıkan küçük kırmızı noktalar, pek çok kişinin aklına kanser ihtimalini getiriyor. Halk arasında kan beni veya kiraz beni olarak bilinen bu oluşumlar, çoğunlukla kiraz anjiyomu adı verilen iyi huylu damar oluşumlarıdır. Derinin yüzeyine yakın küçük kan damarlarının çoğalmasıyla meydana gelen bu noktalar, göğüs, sırt, karın ve kollarda görülür. Peki kan beni tehlikeli mi? Gerçek kiraz anjiyomları kansere dönüşmez ve çoğunlukla sağlık açısından risk oluşturmaz. Ancak her kırmızı noktanın kiraz beni olduğu düşünülmemelidir.

Kısa sürede büyüyen, şekli veya rengi değişen, kendiliğinden kanayan ya da iyileşmeyen oluşumlar dermatoloji uzmanına gösterilmelidir. Çünkü bazı cilt lezyonları benzer görünebilir. Doğru tanı, gereksiz endişelerin önüne geçerken olası sağlık sorunlarının da erken fark edilmesini sağlar.

KİRAZ BENİ NASIL GEÇER?

Kiraz beni, çoğunlukla kendiliğinden kaybolmayan ve zaman içerisinde vücudun farklı bölgelerinde çoğalabilen iyi huylu damar oluşumları olarak belitiliyor. Ciltteki kırmızı noktaların tamamen giderilmesi için dermatoloji uzmanı tarafından farklı tedavi yöntemleri uygulanabiliyor. Lazer tedavisi, elektrokoterizasyon, kriyoterapi ve küretaj, kiraz beni tedavisinde kullanılan yöntemler arasında bulunuyor.

Hangi uygulamanın tercih edileceği benin büyüklüğüne, bulunduğu bölgeye ve kişinin cilt yapısına göre belirleniyor. Özellikle estetik kaygı, kıyafet sürtünmesine bağlı tahriş veya tekrarlayan kanama durumlarında tedavi değerlendirilebiliyor.

Elma sirkesi, limon ve sarımsak gibi doğal yöntemlerin kiraz benini geçirdiğine dair bilimsel kanıt bulunmuyor. Kullanıldığında ciltte tahrişe ve yaralanmaya yol açabiliyor. Kiraz benlerini evde koparmaya, kesmeye veya yakmaya çalışmak yerine dermatoloji uzmanına başvurmak gerekiyor.

KİRAZ BENİ NEDEN ÇIKAR?

Ciltte aniden beliren küçük kırmızı noktaların sayıları arttığında merak ve endişeye neden olabiliyor. Halk arasında kan beni olarak da bilinen kiraz beni, derinin yüzeyine yakın küçük kan damarlarının çoğalmasıyla ortaya çıkar.

Kiraz beni çıkmasının kesin nedeni henüz tam olarak açıklanamasa da yaşın ilerlemesi, genetik yatkınlık ve bazı hormonal değişimler etkili faktörler arasında gösteriliyor.

Yetişkinlik döneminden itibaren daha sık görülen kiraz benleri, göğüs, sırt, karın ve kollarda kendini gösterebiliyor. Zaman içerisinde sayıları artabilen bu kırmızı noktalar kanser belirtisi olarak değerlendirilmez.

Ancak kısa sürede büyüyen, şekli değişen veya kendiliğinden kanayan oluşumların dermatoloji uzmanı tarafından incelenmesi gerekiyor. Kiraz benlerinin karaciğer hastalığı ya da vitamin eksikliğinden kaynaklandığına dair ise kesin bilimsel kanıt bulunmuyor.