Kışın en çok giyilen dış ürünlerinden biri de botlar oluyor. Özellikle de bu botlar deriyse karda ve yağmurda ıslanmaları kaçınılmaz oluyor. Islanan boyları hemen kurutmak içinde petek yanına ya da üzerine konularak hemen kurutmanın püf noktası aranıyor. Ancak petek yanına konulan deri botlar, kururken zamanla deformelere neden oluyor. Bu sebeple de ayakkabı kullanılmaz hale geliyor. Islanan deri botlarınızı sakın petek yanlarına koymayın. Çünkü botu çatlatmadan kurutmanın püf noktası ortaya çıktı. İşte detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Karda ve yağmurda ıslanan deri botları sakın petek yanına koymayın! Çatlatmadan kurutmanın püf noktası ortaya çıktı Islanan deri botları petek yanında kurutmak derinin çatlamasına neden olabilir, bunun yerine oda sıcaklığında kurutmak gerekir. Petek yanına konulan deri botlar, kururken zamanla deformelere neden olarak kullanılamaz hale gelebilir. Petekten gelen yoğun ve doğrudan ısı, derinin içindeki nemi hızlı bir şekilde kaybetmesine ve deforme olmasına neden olur. Islak deri botları kurutmak için öncelikle üzerindeki fazla suyun bastırarak alınması gerekir. Botları oda sıcaklığında, bağcıkları genişletilip dil kısmı dışarıya verilerek kurutmak en doğru yöntemdir. Botun içerisine konulan kağıt, iç kısımdaki nemi azaltmaya yardımcı olur ve ıslanan kağıt yenisiyle değiştirilmelidir.

KARDA VE YAĞMURDA ISLANAN DERİ BOTLARI SAKIN PETEK YANINA KOYMAYIN!

Kar ve yağmur gibi kış aylarının geldiğini belli eden durumlarda ayakkabı olarak giyilen ürünlerden biri de kesinlikle botlar oluyor. Birbirinden çeşitli botlar piyasa da yer alırken en çok tercih edilen genellikle deriler oluyor. Deri botlar doğal yağ ve nem içeren bir malzemelerden yapılır. Bu sebeple de yüksek sıcaklıkla karşılattırıldığı zaman içindeki nemi çok hızlı bir şekilde kaybeder. Petekten gelen yoğun ve doğrudan gelen ısı, derinin deforme olmasına neden olabilir.

Özellikle de botun burun, bilek kısımlarında daha belirgin bir hal alan bu durum deri aşınmaları olarak da lanse edilebilir. Deri aşırı kuruduğu vakit, yüzey kısımda küçük çatlaklar meydana gelebilir. Bu da botun hem görüntüsünü hem de kullanım ömrünü olumsuz etkiler. Bu yüzden de deri botları kuruturken uygulanacak yöntemler arasında botları kesinlikle petek üzerine koymak olmamalıdır.

Isıyla birleşen ıslaklık ilk başta bir sıkıntı yok gibi gösterse de zaman içerisinde göreceksiniz ki botlarda bozulmalar olmuş. Islak deri botları kurutmak için gerekli olan işlemlerden en doğal olanı kurutma esnasında yardımcı olanıdır. Kolay ve pratik bir şekilde kurutulduğu düşünülen botlar aslında zaman içerisinde daha da kötü bir hale geliyor.

ÇATLATMADAN KURUTMANIN PÜF NOKTASI ORTAYA ÇIKTI

Deri botları peke yanına koyarak kurutmaya çalışan kişiler aslında büyük yanlışlar yapıyor. Karda ve yağmurda ıslanan botları ilk önce petek yanına koymaktansa öncelikle fazla suyunu almaya çalışmak daha iyi. Botun üzerinde yer alan suyu bastırarak almak, derinin daha kolay bir şekilde kurumasına yardımcı olur.

Özellikle de deri de bulunan çamur ya da yolda meydana gelen yol tuzunun lekeleri doğru bir kurutma sağlanmadığı zaman lekelenmeler meydana gelir. Bunu için en doğru kurutma seçeneği botları oda sıcaklığında bırakmaktır.

Deri botları doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutarak oda sıcaklığında kurutmak en iyisidir. Bunun içinde botların varsa bağcıkları genişletilmeli ve dil kısmının da mümkün olduğunca dışarıya verilmesi gerekiyor. Böylelikle botun iç kısmında hava alma işi kolaylaşıyor. Bunları yaptıktan sonra botun içerisine ise bir kağıt koyarak içte meydana gelen nemi azaltabilirsiniz.

Kağıt botun içinde meydana gelen nemin kurumasına yardım eder. Tabi burada önemli bir detay daha var ıslanan kağıt her zaman yenisiyle değiştirilmelidir. Ancak sakın kağıtları botun yüzeyine sürmeye kalkmayın. Çünkü kağıt kuruma zamanı botun içerisinde döküntülere ya da lekelenmelere neden olabilir.