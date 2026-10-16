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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:51

Kızılcık Şerbeti Belgin hala kim, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti'ne Devrim olarak gelecekti

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'ne katılan yeni karakter Belgin hala kısa sürede sosyal medyada gündeme yerleşti. Son günlerde gündemde yer alan diziye katılan Laçin Ceylan'ın oynadığı diziler de merak edildi.

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Editor
 Gonca Işık
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Kızılcık Şerbeti Belgin hala kim, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti'ne Devrim olarak gelecekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.10.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
16.10.2026
saat ikonu 16:51

Ekranların sevilen dizisi 'nde heyecan devam ederken şimdi ise oyuncu kadrosuna Belgin hala dahil oluyor. Seyirciler ise Belgin hala kim gerçekte araştırmasına başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN HALA KİM?

Kıvılcım’ın ’de yaşayan ve ’a gelen halası olarak hikâyeye dahil olan Belgin hala rolünü oyuncu oynuyor. 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu Kızılcık Şerbeti kadrosunda.

Kızılcık Şerbeti Belgin hala kim, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti'ne Devrim olarak gelecekti

KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN GERÇEKTE KİM?

Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosuna dahil olan Belgin hala karakteri beğeni topladı. Usta oyuncu Laçin Ceylan'ın oynadığı karakter kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kıvılcım’ın İzmir’de yaşayan ve İstanbul’a gelen halası olarak hikâyeye dahil oluyor.

Kızılcık Şerbeti Belgin hala kim, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti'ne Devrim olarak gelecekti

LAÇİN CEYLAN OYNADIĞI DİZİLER

Yönettiği oyunlar
Macbett, Gişe, Kel Şarkıcı, Klakson Borazan Bırtlar, Hortlaklar, Delil Yetersizliği, Gizler Çarşısı, Cam, Yeni Kiracı
Rol aldığı oyunlar
Kuşlar İzmir Üstüne Uçar, Pollyanna, Yunus Emre, Ah Şu Gençler, Hayvan Çiftliği, Ferhat ile Şirin, Balon, Hizmetçiler, İyi (Good), Türkmen Düğünü, Balerin, Arka Bahçe, 3. Selim, Etna Bedendeki Kuyu, Küçük Prens.

Kızılcık Şerbeti Belgin hala kim, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti'ne Devrim olarak gelecekti

LAÇİN CEYLAN FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI

Laçin Ceylan'ın yer aldığı dizi ve filmler:
Filmografisi
1992: Kurşun Adres Sormaz
1998: Kaçıklık Diploması
2001: Karanlıkta Koşanlar
2004: Gece Yürüyüşü
2005: Gümüş
2006: Hatırla Sevgili
2010: Gönülçelen
2011: Saklı Hayatlar
2012: Gözetleme Kulesi
2013: Benim Hâlâ Umudum Var, Galip Derviş

Kızılcık Şerbeti Belgin hala kim, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti'ne Devrim olarak gelecekti

2015: Çilek Kokusu, Delibal
2017: Aşk ve Gurur, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü
2018: İnsanlık Suçu
2019: Aşk Ağlatır
2022: Âşıklar Bayramı, Camdaki Kız
2023: Yüz Yıllık Mucize
2024: Gaddar, Kimler Geldi, Kimler Geçti
2025: O da Bir Şey mi
2026: Kızılcık Şerbeti

ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#İstanbul
#izmir
#Diziler
#laçin ceylan
#Belgin Hala
#Mavi Kadin
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