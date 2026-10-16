Kızılcık Şerbeti Belgin hala kim, gerçek adı nedir? Kızılcık Şerbeti'ne Devrim olarak gelecekti

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde heyecan devam ederken şimdi ise oyuncu kadrosuna Belgin hala dahil oluyor. Seyirciler ise Belgin hala kim gerçekte araştırmasına başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN HALA KİM?

Kıvılcım’ın İzmir’de yaşayan ve İstanbul’a gelen halası olarak hikâyeye dahil olan Belgin hala rolünü oyuncu Laçin Ceylan oynuyor. 25 Kasım 1965 tarihinde İzmir'de doğan oyuncu Kızılcık Şerbeti kadrosunda.

KIZILCIK ŞERBETİ BELGİN GERÇEKTE KİM?

Kızılcık Şerbeti oyuncu kadrosuna dahil olan Belgin hala karakteri beğeni topladı. Usta oyuncu Laçin Ceylan'ın oynadığı karakter kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kıvılcım’ın İzmir’de yaşayan ve İstanbul’a gelen halası olarak hikâyeye dahil oluyor.

LAÇİN CEYLAN OYNADIĞI DİZİLER

Yönettiği oyunlar

Macbett, Gişe, Kel Şarkıcı, Klakson Borazan Bırtlar, Hortlaklar, Delil Yetersizliği, Gizler Çarşısı, Cam, Yeni Kiracı

Rol aldığı oyunlar

Kuşlar İzmir Üstüne Uçar, Pollyanna, Yunus Emre, Ah Şu Gençler, Hayvan Çiftliği, Ferhat ile Şirin, Balon, Hizmetçiler, İyi (Good), Türkmen Düğünü, Balerin, Arka Bahçe, 3. Selim, Etna Bedendeki Kuyu, Küçük Prens.

LAÇİN CEYLAN FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI

Laçin Ceylan'ın yer aldığı dizi ve filmler:

Filmografisi

1992: Kurşun Adres Sormaz

1998: Kaçıklık Diploması

2001: Karanlıkta Koşanlar

2004: Gece Yürüyüşü

2005: Gümüş

2006: Hatırla Sevgili

2010: Gönülçelen

2011: Saklı Hayatlar

2012: Gözetleme Kulesi

2013: Benim Hâlâ Umudum Var, Galip Derviş

2015: Çilek Kokusu, Delibal

2017: Aşk ve Gurur, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

2018: İnsanlık Suçu

2019: Aşk Ağlatır

2022: Âşıklar Bayramı, Camdaki Kız

2023: Yüz Yıllık Mucize

2024: Gaddar, Kimler Geldi, Kimler Geçti

2025: O da Bir Şey mi

2026: Kızılcık Şerbeti