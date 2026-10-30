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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 17:32

Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok, bitti mi? Kızılcık Şerbeti bugün yok mu, neden?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'ne Nursema geri dönüyor. Heyecanla beklenen yeni bölüm ise son anda iptal edildi. Show TV yayın akışında kaldırılan Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok, bitti mi soruları da seyircinin gündemine yerleşti.

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Editor
 Gonca Işık
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Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok, bitti mi? Kızılcık Şerbeti bugün yok mu, neden?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 17:32

’nin dizisinin bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölüm son anda yayın akışından kaldırıldı. Sevilen diziye 'nın döneceği bölüm heyecanla bekleniyordu. Seyirciyi üzen haber geldi.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

'ın haberine göre, bölüm maliyetini karşılayacak reklam gelirinin toplanamaması nedeniyle dizinin yeni bölümü sonraki haftaya ertelendi. 'un canlandırdığı Nursema karakterinin dönüşünü bekleyen seyirciyi üzen haber geldi. Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümünü yayınlamayacak.

Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok, bitti mi? Kızılcık Şerbeti bugün yok mu, neden?

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN YOK MU, NEDEN?

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Düşük reklam gelirinden kaynaklı dizinin yeni bölümü bir sonraki haftaya ertelendi. Yayın akışından son dakika çıkarılması üzerine seyirciler ne olduğunu anlayamadı.

Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok, bitti mi? Kızılcık Şerbeti bugün yok mu, neden?

BU HAFTA KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İlk sezonu ile Türk televizyon tarihine adeta damga vuran Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan oyuncu ayrılıkları sonrasında reytinglerde düşüş yaşanmıştı. Yeni sezonda beklenilen reytingi alamaması ve düşük reklam geliri nedeniyle bu akşam yayınlanacak olan bölüm bir sonraki haftaya ertelendi.

Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok, bitti mi? Kızılcık Şerbeti bugün yok mu, neden?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 30 EKİM CUMA 2026

06.00 Baba

09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Buse Varol ile Gelin Evi

15.00 Bahar

18.25 Show Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

 

ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#nursema
#ceren karakoç
#birsen altuntaş
#Diziler
#Mavi Kadin
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