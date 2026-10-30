Kızılcık Şerbeti bu akşam neden yok, bitti mi? Kızılcık Şerbeti bugün yok mu, neden?

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İstanbul
Show TV’nin Kızılcık Şerbeti dizisinin bu akşam ekrana gelmesi beklenen yeni bölüm son anda yayın akışından kaldırıldı. Sevilen diziye Nursema'nın döneceği bölüm heyecanla bekleniyordu. Seyirciyi üzen haber geldi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bölüm maliyetini karşılayacak reklam gelirinin toplanamaması nedeniyle dizinin yeni bölümü sonraki haftaya ertelendi. Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema karakterinin dönüşünü bekleyen seyirciyi üzen haber geldi. Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümünü yayınlamayacak.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. Düşük reklam gelirinden kaynaklı dizinin yeni bölümü bir sonraki haftaya ertelendi. Yayın akışından son dakika çıkarılması üzerine seyirciler ne olduğunu anlayamadı.
İlk sezonu ile Türk televizyon tarihine adeta damga vuran Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan oyuncu ayrılıkları sonrasında reytinglerde düşüş yaşanmıştı. Yeni sezonda beklenilen reytingi alamaması ve düşük reklam geliri nedeniyle bu akşam yayınlanacak olan bölüm bir sonraki haftaya ertelendi.
06.00 Baba
09.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)