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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 16:36

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm var mı? 2 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. 2 Ekim Cuma akşamı Show TV yayın akışı belli oldu. Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı merak edildi. 18 Eylül Cuma akşamı ilk bölümünü yayınlamıştı.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm var mı? 2 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 16:36

Birçok başarılı ismin yer aldığı kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. ekranlarında yer alan dizi 18 Eylül itibarıyla ilk bölümünü yayınlamıştı. İzleyiciler ise bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı araştırmasına başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI 2 EKİM?

Show TV ekranlarında yeni sezonu ile yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde nefesler tutuldu. Suların durulmadığı dizinin yeni bölümünde olacaklar ise merakla bekleniyor. 2 Ekim yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm var mı? 2 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

Yeni sezonu ile ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Senaryosu ile dikkat çeken dizi bugün yeni bölümünü yayınlayacak. Oyuncu değişiklikleri sonrasında izleyiciden tepki alan dizi bu akşam yayınlanıyor.

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm var mı? 2 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 2 EKİM CUMA 2026

07:00

09:00 Muhtemel Aşk

12:30 ile Gelin Evi

15:00 Sevdan Bir Ateş

18:25 Show Ana Haber

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm var mı? 2 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sevdan Bir Ateş

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:00 Çiçek

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#Buse Varol
#siyah kalp
#show tv
#2 Ekim
#Diziler
#Mavi Kadin
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