Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm var mı? 2 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

Birçok başarılı ismin yer aldığı Kızılcık Şerbeti kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. Show TV ekranlarında yer alan dizi 18 Eylül itibarıyla ilk bölümünü yayınlamıştı. İzleyiciler ise bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı araştırmasına başladı.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI 2 EKİM?

Show TV ekranlarında yeni sezonu ile yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde nefesler tutuldu. Suların durulmadığı dizinin yeni bölümünde olacaklar ise merakla bekleniyor. 2 Ekim yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

Yeni sezonu ile ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Senaryosu ile dikkat çeken dizi bugün yeni bölümünü yayınlayacak. Oyuncu değişiklikleri sonrasında izleyiciden tepki alan dizi bu akşam yayınlanıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI 2 EKİM CUMA 2026

07:00 Siyah Kalp

09:00 Muhtemel Aşk

12:30 Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 Sevdan Bir Ateş

18:25 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sevdan Bir Ateş

02:45 Kızılcık Şerbeti

05:00 Çiçek