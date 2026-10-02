Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm var mı? 2 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm yayınlanacak mı?

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İstanbul
Birçok başarılı ismin yer aldığı Kızılcık Şerbeti kısa sürede ilgi çekmeyi başardı. Show TV ekranlarında yer alan dizi 18 Eylül itibarıyla ilk bölümünü yayınlamıştı. İzleyiciler ise bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı araştırmasına başladı.
Show TV ekranlarında yeni sezonu ile yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde nefesler tutuldu. Suların durulmadığı dizinin yeni bölümünde olacaklar ise merakla bekleniyor. 2 Ekim yayın akışına göre Kızılcık Şerbeti yeni bölümü ile ekranlara gelecek.
Yeni sezonu ile ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Senaryosu ile dikkat çeken dizi bugün yeni bölümünü yayınlayacak. Oyuncu değişiklikleri sonrasında izleyiciden tepki alan dizi bu akşam yayınlanıyor.
07:00 Siyah Kalp
09:00 Muhtemel Aşk
12:30 Buse Varol ile Gelin Evi
15:00 Sevdan Bir Ateş
18:25 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sevdan Bir Ateş
02:45 Kızılcık Şerbeti
05:00 Çiçek