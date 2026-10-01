Kızılcık Şerbeti yeni Çimen kim? Yeni sezonda Çimen karakterini o isim oynayacak!

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için bekleyiş devam ederken yeni Çimen karakterini oynayacak olan oyuncu dda merak edilmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ ÇİMEN KİM?

Selin Türkmen’in rol aldığı Çimen karakterindeki oyuncu değişikliği dikkat çekti. Dizinin önceki sezonlarında yer alan Selin Türkmen, 5. Sezon itibaren başka bir oyuncu ile devam edileceği öğrenilmişti. Yeni sezonda Asena Keskinci, yeni sezonda Çimen karakterini oynayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN KARAKTERİNİ KİM OYNAYACAK?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini oynayacak olan isim genç oyuncu Asena Keskinci oldu. Yeni sezonda Çimen karakteri ile ekranlara gelecek. Dizide birçok oyuncu değişikliği meydana gelirken yeni isimler dikkat çekti.

ASENA KESKİNCİ TV DİZİLERİ

Yadigar — 2004

Aliye — 2005

Hırsız Polis — 2005-2007

Parmaklıklar Ardında — 2007

Bez Bebek — 2007-2010

Yol Arkadaşım — 2008

Köstebekgiller — 2010-2014

Dedemin Dolabı — 2012

Bir Aşk Hikayesi — 2013

Masumiyet — 2021

Adı Sevgi — 2022

Ah Nerede — 2022

Jasmine — 2025-2026

Kızılcık Şerbeti — 2026-