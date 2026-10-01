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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:06

Kızılcık Şerbeti yeni Çimen kim? Yeni sezonda Çimen karakterini o isim oynayacak!

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanırken Kızılcık Şerbeti yeni Çimen kim merak edildi. Yeni Çimen olarak diziye dahil olacak olan isim ise belli oldu.

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Editor
 Gonca Işık
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Kızılcık Şerbeti yeni Çimen kim? Yeni sezonda Çimen karakterini o isim oynayacak!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:06
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:06

ekranlarında yayınlanan 'nin yeni sezonu için bekleyiş devam ederken yeni Çimen karakterini oynayacak olan oyuncu dda merak edilmişti.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ ÇİMEN KİM?

’in rol aldığı Çimen karakterindeki oyuncu değişikliği dikkat çekti. Dizinin önceki sezonlarında yer alan Selin Türkmen, 5. Sezon itibaren başka bir oyuncu ile devam edileceği öğrenilmişti. Yeni sezonda , yeni sezonda Çimen karakterini oynayacak.

Kızılcık Şerbeti yeni Çimen kim? Yeni sezonda Çimen karakterini o isim oynayacak!

KIZILCIK ŞERBETİ ÇİMEN KARAKTERİNİ KİM OYNAYACAK?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini oynayacak olan isim genç oyuncu Asena Keskinci oldu. Yeni sezonda Çimen karakteri ile ekranlara gelecek. Dizide birçok oyuncu değişikliği meydana gelirken yeni isimler dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti yeni Çimen kim? Yeni sezonda Çimen karakterini o isim oynayacak!

ASENA KESKİNCİ TV DİZİLERİ

Yadigar — 2004
Aliye — 2005
Hırsız Polis — 2005-2007
Parmaklıklar Ardında — 2007
Bez Bebek — 2007-2010
Yol Arkadaşım — 2008
Köstebekgiller — 2010-2014
Dedemin Dolabı — 2012
Bir Aşk Hikayesi — 2013
Masumiyet — 2021
Adı Sevgi — 2022
Ah Nerede — 2022
Jasmine — 2025-2026
Kızılcık Şerbeti — 2026-

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ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#selin türkmen
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#Diziler
#Mavi Kadin
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