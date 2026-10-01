Kızılcık Şerbeti yeni Çimen kim? Yeni sezonda Çimen karakterini o isim oynayacak!

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İstanbul
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu için bekleyiş devam ederken yeni Çimen karakterini oynayacak olan oyuncu dda merak edilmişti.
Selin Türkmen’in rol aldığı Çimen karakterindeki oyuncu değişikliği dikkat çekti. Dizinin önceki sezonlarında yer alan Selin Türkmen, 5. Sezon itibaren başka bir oyuncu ile devam edileceği öğrenilmişti. Yeni sezonda Asena Keskinci, yeni sezonda Çimen karakterini oynayacak.
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterini oynayacak olan isim genç oyuncu Asena Keskinci oldu. Yeni sezonda Çimen karakteri ile ekranlara gelecek. Dizide birçok oyuncu değişikliği meydana gelirken yeni isimler dikkat çekti.
Yadigar — 2004
Aliye — 2005
Hırsız Polis — 2005-2007
Parmaklıklar Ardında — 2007
Bez Bebek — 2007-2010
Yol Arkadaşım — 2008
Köstebekgiller — 2010-2014
Dedemin Dolabı — 2012
Bir Aşk Hikayesi — 2013
Masumiyet — 2021
Adı Sevgi — 2022
Ah Nerede — 2022
Jasmine — 2025-2026
Kızılcık Şerbeti — 2026-