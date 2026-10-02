Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 20:54

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek iki kişi belli oldu! Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular

Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezon heyecanı sürerken diziden ayrılacak oyuncular da merak konusu oldu. Sevilen yapımda hikâyenin gidişatını değiştirecek iki veda gündeme geldi. İzleyiciler, “Kızılcık Şerbeti’nden kim ayrılıyor?”, “Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular kim?” sorularına yanıt ararken, dizinin kadrosunda yaşanacak değişiklik dikkat çekti. Peki, Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan oyuncular kimler?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek iki kişi belli oldu! Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 20:54
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 20:54

’nin sevilen dizisi , yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ederken kadroda yaşanacak değişiklik de gündeme geldi. Dizinin takipçileri bir yandan karakterlerin hikâyelerinde yaşanacak gelişmeleri merak ederken diğer yandan “Kızılcık Şerbeti’ne kim veda edecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Yapımda iki oyuncunun hikâyesinin sona ereceği ortaya çıktı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?

Kızılcık Şerbeti’nde 146-148. bölümler arasında yaşanacak gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekecek. Dizide ve Elif’in ayrı ayrı evleneceği belirtilirken, iki karakterin ilişkilerinde de önemli değişiklikler yaşanacak. 

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek iki kişi belli oldu! Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular

Emir’in kız arkadaşının dolandırıcı olduğunun ortaya çıkması, ilişkide büyük bir kırılmaya yol açacak. Elif’in sevgilisiyle yaşadığı ilişkinin de uzun sürmeyeceği ve yılbaşına kadar ayrılık yaşanacağı ifade ediliyor. 

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek iki kişi belli oldu! Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular

Dizide bazı karakterlerin hikâyeleri sona yaklaşırken, yeni ilişkiler ve gelişmeler için de kapı aralanacak. Kızılcık Şerbeti izleyicileri, Emir ve Elif’in hikâyelerinde yaşanacak gelişmelerin ardından hangi oyuncuların diziden ayrılacağını merak ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asude ve Asil’in, Yusuf üzerinden kurduğu kumpas hedefine ulaşır. Abdullah ve Fatih, şirket üzerindeki tüm yetkilerini kaybettiklerini öğrenerek yıkılırlar. Ünal Holding’de bir devir resmen kapanırken, iflas haberiyle yıkılan Ünal ailesi için zorlu günlerin kapısı aralanır. Elif ve Buğra’nın nikâhı sade bir törenle kıyılır. Salkım, Emir’in yeni gelin adayı Ayşin’i eve getirmesiyle çılgına döner.

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek iki kişi belli oldu! Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular

Lider’in evinde yaşanan gerilimli karşılaşma Ömer ve Hilal arasında kıskançlık krizine neden olur. Kıvılcım’ın programına konuk olan Lider ile Kıvılcım arasında yakınlaşma başlar. Ömer’in otelinde gerçekleşen, Lider’in organizasyonuna; Kıvılcım ile Lider’in birlikte katılması gerilimi tırmandırır.

Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek iki kişi belli oldu! Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular

Bebeğini kucağına almak isteyen Başak, Fatih’ten gizli amansız hastalığının tedavisine başlar. Halsizliğini hamileliğe yormaya çalışan Fatih ise Başak’ın telefonuna gelen mesajla korkuya kapılır.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kızılcık Şerbeti’nde şok ayrılık iddiası! Kızılcık Şerbeti dizisinden hangi iki oyuncu veda edecek?
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#kızılcık şerbeti
#show tv
#Emir
#Elif
#Diziler
#Ünal Holding
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.