Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek iki kişi belli oldu! Kızılcık Şerbeti’ne veda edecek oyuncular

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başında tutmaya devam ederken kadroda yaşanacak değişiklik de gündeme geldi. Dizinin takipçileri bir yandan karakterlerin hikâyelerinde yaşanacak gelişmeleri merak ederken diğer yandan “Kızılcık Şerbeti’ne kim veda edecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Yapımda iki oyuncunun hikâyesinin sona ereceği ortaya çıktı.

KIZILCIK ŞERBETİ’NDEN AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?

Kızılcık Şerbeti’nde 146-148. bölümler arasında yaşanacak gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekecek. Dizide Emir ve Elif’in ayrı ayrı evleneceği belirtilirken, iki karakterin ilişkilerinde de önemli değişiklikler yaşanacak.

Emir’in kız arkadaşının dolandırıcı olduğunun ortaya çıkması, ilişkide büyük bir kırılmaya yol açacak. Elif’in sevgilisiyle yaşadığı ilişkinin de uzun sürmeyeceği ve yılbaşına kadar ayrılık yaşanacağı ifade ediliyor.

Dizide bazı karakterlerin hikâyeleri sona yaklaşırken, yeni ilişkiler ve gelişmeler için de kapı aralanacak. Kızılcık Şerbeti izleyicileri, Emir ve Elif’in hikâyelerinde yaşanacak gelişmelerin ardından hangi oyuncuların diziden ayrılacağını merak ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asude ve Asil’in, Yusuf üzerinden kurduğu kumpas hedefine ulaşır. Abdullah ve Fatih, şirket üzerindeki tüm yetkilerini kaybettiklerini öğrenerek yıkılırlar. Ünal Holding’de bir devir resmen kapanırken, iflas haberiyle yıkılan Ünal ailesi için zorlu günlerin kapısı aralanır. Elif ve Buğra’nın nikâhı sade bir törenle kıyılır. Salkım, Emir’in yeni gelin adayı Ayşin’i eve getirmesiyle çılgına döner.

Lider’in evinde yaşanan gerilimli karşılaşma Ömer ve Hilal arasında kıskançlık krizine neden olur. Kıvılcım’ın programına konuk olan Lider ile Kıvılcım arasında yakınlaşma başlar. Ömer’in otelinde gerçekleşen, Lider’in organizasyonuna; Kıvılcım ile Lider’in birlikte katılması gerilimi tırmandırır.

Bebeğini kucağına almak isteyen Başak, Fatih’ten gizli amansız hastalığının tedavisine başlar. Halsizliğini hamileliğe yormaya çalışan Fatih ise Başak’ın telefonuna gelen mesajla korkuya kapılır.