Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

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UYGULAMALAR
İstanbul
Saçlarını her gün kuaförde şekillendirmek hem zaman hem de bütçe açısından yorucu olabiliyor. Oysa birkaç basit yöntem ve doğru uygulamayla evde de istediğiniz saç görünümüne ulaşabilirsiniz. Peki, evde saç nasıl şekillendirilir? İşte kuaföre gitmeden deneyebileceğiniz pratik saç şekillendirme yöntemleri...
Evde saç şekillendirirken öncelikle saçın temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olmak işinizi kolaylaştırır. Saçınızı istediğiniz görünüme göre fön makinesi, maşa veya düzleştiriciyle şekillendirebilirsiniz. Isı kullanmak istemeyenler ise saçları hafif nemliyken örerek ya da bigudi kullanarak doğal dalgalar elde edebilir.
Saç şekillendirmeden önce uçlara az miktarda bakım yağı veya şekillendirici ürün uygulamak da saçın daha düzenli görünmesine yardımcı olabilir. Ancak ürünleri fazla kullanmamak gerekir. Saç tipinize uygun yöntemi seçerek kısa sürede kuaförden çıkmış gibi bir görünüm elde edebilirsiniz.
Isı kullanmadan saç şekillendirmenin en kolay yollarından biri, saçları hafif nemliyken örmek. Gece yatmadan önce saçlarınızı birkaç parçaya ayırıp örerek sabah açtığınızda doğal ve yumuşak dalgalar elde edebilirsiniz. Saç tokası veya bigudi kullanmak da ısıya ihtiyaç duymadan şekil vermenin pratik yolları arasında yer alıyor.
Daha belirgin bukleler için nemli saçları küçük tutamlara ayırarak bigudiye sarabilir veya saçları kendi etrafında burarak tokayla sabitleyebilirsiniz. Şeklin daha uzun süre kalması için uygulama öncesinde saç tipinize uygun hafif bir şekillendirici ürün kullanabilirsiniz.
Saçları daha hacimli göstermek için şekillendirme sırasında birkaç basit yöntemi deneyebilirsiniz. Saçlarınızı kuruturken başınızı öne eğmek, dipleri hafifçe kaldırarak fön çekmek ve saçları farklı yönlere doğru kurutmak daha dolgun bir görünüm sağlayabilir. Özellikle saç diplerine uygulanan hafif hacim veren ürünler de saçların daha canlı görünmesine yardımcı olur.
Saçları çok fazla ürünle ağırlaştırmamak da önemlidir. Fazla yağ, krem veya şekillendirici kullanmak saçların sönük görünmesine neden olabilir. Saçlarınızı şekillendirirken ürünleri özellikle diplere fazla uygulamadan, az miktarda kullanarak daha doğal ve hacimli bir görünüm elde edebilirsiniz.
Saç şekillendirmeden önce kullanılacak ürünleri saç tipine ve uygulanacak yönteme göre seçmek önemlidir. Özellikle maşa, düzleştirici veya fön makinesi kullanılacaksa ısıya karşı koruyucu ürünlerden yararlanılabilir. Bu ürünler, saçın yüksek ısıyla doğrudan temasını azaltmaya yardımcı olur.
Kuru ve yıpranmaya eğilimli saçlarda şekillendirme öncesinde hafif bir bakım kremi veya saç serumu kullanılabilir. Hacim isteyenler ise saç diplerine uygun hacim veren ürünleri tercih edebilir. Ürünleri fazla miktarda kullanmamak gerekir. Aksi halde saçlar ağırlaşabilir ve istenen şekli daha çabuk kaybedebilir.