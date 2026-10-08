Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Saç Bakımı & Saç Uzatma
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:00

Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

Kuaföre gitmeden de saçlarınızı evde kolayca şekillendirebilirsiniz. Doğru yöntemleri uygulayarak saçlara doğal dalgalar, hacimli bir görünüm veya düzgün bukleler vermek mümkün. İşte evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yöntemleri...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 12:00

Saçlarını her gün kuaförde şekillendirmek hem zaman hem de bütçe açısından yorucu olabiliyor. Oysa birkaç basit yöntem ve doğru uygulamayla evde de istediğiniz saç görünümüne ulaşabilirsiniz. Peki, evde saç nasıl şekillendirilir? İşte kuaföre gitmeden deneyebileceğiniz pratik saç şekillendirme yöntemleri...

HABERİN ÖZETİ

Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Haberde, kuaföre gitmeden evde saç şekillendirmenin pratik yolları, ısısız şekillendirme yöntemleri, hacim kazandırma püf noktaları ve kullanılması gereken ürünler anlatılmaktadır.
Evde saç şekillendirirken saçın temiz ve tamamen kuru olması işi kolaylaştırırken; fön makinesi, maşa, düzleştirici, örgü veya bigudi kullanılabilir.
Isı kullanmadan doğal dalgalar elde etmek için saçlar nemliyken örülebilir, bigudiye sarılabilir veya tokayla sabitlenebilir.
Saça hacim kazandırmak için baş öne eğilerek ya da dipler kaldırılarak kurutma yapılabilir ve diplere hafif hacim veren ürünler uygulanabilir.
Isı ile şekillendirme öncesinde ısıya karşı koruyucu ürünler, kuru saçlarda ise bakım kremi veya serum tercih edilmelidir.
Saçların ağırlaşıp sönük görünmesini ve şeklini çabuk kaybetmesini önlemek için ürünler fazla miktarda kullanılmamalıdır.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

EVDE SAÇ ŞEKİLLENDİRMENİN PRATİK VE KOLAY YOLLARI

Evde saç şekillendirirken öncelikle saçın temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olmak işinizi kolaylaştırır. Saçınızı istediğiniz görünüme göre fön makinesi, maşa veya düzleştiriciyle şekillendirebilirsiniz. Isı kullanmak istemeyenler ise saçları hafif nemliyken örerek ya da bigudi kullanarak doğal dalgalar elde edebilir.

Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

Saç şekillendirmeden önce uçlara az miktarda bakım yağı veya şekillendirici ürün uygulamak da saçın daha düzenli görünmesine yardımcı olabilir. Ancak ürünleri fazla kullanmamak gerekir. Saç tipinize uygun yöntemi seçerek kısa sürede kuaförden çıkmış gibi bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

SAÇLARINIZI ISI KULLANMADAN NASIL ŞEKİLLENDİREBİLİRSİNİZ?

Isı kullanmadan saç şekillendirmenin en kolay yollarından biri, saçları hafif nemliyken örmek. Gece yatmadan önce saçlarınızı birkaç parçaya ayırıp örerek sabah açtığınızda doğal ve yumuşak dalgalar elde edebilirsiniz. Saç tokası veya bigudi kullanmak da ısıya ihtiyaç duymadan şekil vermenin pratik yolları arasında yer alıyor.

Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

Daha belirgin bukleler için nemli saçları küçük tutamlara ayırarak bigudiye sarabilir veya saçları kendi etrafında burarak tokayla sabitleyebilirsiniz. Şeklin daha uzun süre kalması için uygulama öncesinde saç tipinize uygun hafif bir şekillendirici ürün kullanabilirsiniz.

Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

SAÇLARINIZA EVDE KOLAYCA HACİM KAZANDIRMANIN PÜF NOKTALARI NELER?

Saçları daha hacimli göstermek için şekillendirme sırasında birkaç basit yöntemi deneyebilirsiniz. Saçlarınızı kuruturken başınızı öne eğmek, dipleri hafifçe kaldırarak fön çekmek ve saçları farklı yönlere doğru kurutmak daha dolgun bir görünüm sağlayabilir. Özellikle saç diplerine uygulanan hafif hacim veren ürünler de saçların daha canlı görünmesine yardımcı olur.

Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

Saçları çok fazla ürünle ağırlaştırmamak da önemlidir. Fazla yağ, krem veya şekillendirici kullanmak saçların sönük görünmesine neden olabilir. Saçlarınızı şekillendirirken ürünleri özellikle diplere fazla uygulamadan, az miktarda kullanarak daha doğal ve hacimli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

SAÇ ŞEKİLLENDİRMEDEN ÖNCE HANGİ ÜRÜNLER KULLANILMALI?

Saç şekillendirmeden önce kullanılacak ürünleri saç tipine ve uygulanacak yönteme göre seçmek önemlidir. Özellikle maşa, düzleştirici veya fön makinesi kullanılacaksa ısıya karşı koruyucu ürünlerden yararlanılabilir. Bu ürünler, saçın yüksek ısıyla doğrudan temasını azaltmaya yardımcı olur.

Kuaföre gitmeye gerek yok! Evde saç şekillendirmenin pratik ve kolay yolları

Kuru ve yıpranmaya eğilimli saçlarda şekillendirme öncesinde hafif bir bakım kremi veya saç serumu kullanılabilir. Hacim isteyenler ise saç diplerine uygun hacim veren ürünleri tercih edebilir. Ürünleri fazla miktarda kullanmamak gerekir. Aksi halde saçlar ağırlaşabilir ve istenen şekli daha çabuk kaybedebilir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Saçın parlak görünmesi için ne yapılır? Kuaförden çıkmış gibi parlak saçların sırrı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Antik Çağ'da saç düzleştirme yöntemi geri döndü! Doğal yollarla dümdüz parlak saçlar
ETİKETLER
#saç şekillendirme
#Saç Bakım Yağı
#Saç Bakımı & Saç Uzatma
#Maşa
#Fön Makinesi
#Bigudi
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.