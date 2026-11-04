TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Saç Bakımı & Saç Uzatma
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:07

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

Birçok kadının ortak saç problemleri arasında saç derisinde kuruluk yer alıyor. Kurumuş saç derisinin egzama belirtisi olup olmadığı da merak ediliyor. Peki, kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı hakkında bilmeniz gerekenleri sizinle paylaşıyorum. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:07
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:07

Saç derisinde sıklıkla karşılaşılan kuruluk, kaşıntı ve pullanma birçok kadının ortak problemi arasında yer alıyor. Özellikle duş sırasında yapılan bazı hatalar, saç derisinin doğal nem dengesini bozarak kuruluğa neden olabiliyor.

  • Kurumuş saç derisi egzamanın bir belirtisi olabilir.
  • Fakat kurumuş saç derisi her zaman egzama anlamına gelmez.
  • Kurumuş saç derisine; yoğun kaşıntı, kızarıklık ve kepeklenme eşlik ediyorsa egzama ihtimali yüksektir.
  • Saç derisini kurutan belli başlı banyo alışkanlıkları bulunmaktadır.
  • Çok sıcak suyla duş almak saç derisini kurutan en yaygın alışkanlıktır.

KURUMUŞ SAÇ DERİSİ EGZAMA BELİRTİSİ MİDİR?

En yaygın görülen saç bakım rahatsızlıklarının başında kurumuş saç derisi yer alır. Kurumuş saç derisi her zaman belirtisi anlamına gelmez. Saç derisinin kuruması birçok farklı nedene bağlı olarak kendini gösterir. Düşük nem, sık saç yıkama, yanlış şampuan kullanımı, soğuk hava ve çok sıcak suyla duş almak saç derisinin kurumasına neden olur.

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

Kurumuş saç derisinin egzama olabilmesi için; kuruluğa yoğun kaşıntı, kızarıklık, kepeklenme ve kabuklanmanın eşlik etmesi gerekir. Özellikle seboreik dermatit, saç derisinde kaşıntı, kızarıklık ve beyaz ya da sarımsı pullanmalarla kendini gösterir. Bu noktada kurumuş bir saç derisi tek başına her zaman egzama olduğu anlamına gelmez.

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

Saç derisindeki kuruluğa; kızarıklık, kaşıntı ve pullanma gibi şikayetler eşlik ediyorsa saç egzaması olma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Saç derisindeki kuruluk ile egzama arasındaki farkı anlamak için belirtilerin yapısına dikkat etmek gerekir.

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

Basit saç derisi kuruluğu; daha çok mevsim geçişlerinde, yetersiz su tüketiminde ya da yanlış saç bakım ürünü kullanımında kendini gösterir. Deride oluşan pullar, beyaz, kuru ve küçüktür. Bu kuruluk, hafif bir gerginlik hissi oluşturur fakat yoğun bir kızarıklık ya da kaşınma söz konusu değildir.

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

Egzamadan kaynaklı saç derisindeki kurulukta; döküntüler sarımsı, yapışkan ve yağlı tabakalar şeklindedir. Bu kuruluğa aynı zamanda aşırı kaşıntı ve kızarıklık da eşlik etmektedir. Kurumuş saç deriniz egzamadan kaynaklıysa; cildin savunma bariyeri bozulmuş ve kafa derisinde doğal olarak bulunan Malassezia adlı mantar türü çok fazla çoğalarak iltihaplanmaya yol açmıştır.

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

SAÇ DERİSİNİ KURUTAN BANYO ALIŞKANLIĞI NEDİR?

Saç derinizin kurumasına neden olan ve fark etmediğiniz birçok alışkanlık bulunmaktadır. Bu alışkanlıkların başında hiç şüphesiz banyo alışkanlığı gelmektedir. Saçları yıkarken yapılan en yaygın hataların başında çok sıcak su kullanmak yer alır. Sıcak su, saç derisinin doğal yağ tabakasını azaltarak cildin nem kaybetmesine neden olur. Bunun sonucunda ise saç derisinde gerginlik, kuruluk ve kaşıntı hissi meydana gelir.

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

Çok yüksek sıcaklıkta saçların yıkanması sadece kuruluğa değil, aynı zamanda saç tellerinin de nem dengesini olumsuz etkilemeye sebebiyet verir. Bunun sonucunda saçlar daha mat, sert ve kolay kırılmaya eğilimli bir yapıya sahip olur. Saç derisinin kurumaması için saçları yıkarken aşırı sıcak su yerine ılık su tercih edilmelidir.

SAÇ DERİSİ KURULUĞU İLE EGZAMA NASIL AYIRT EDİLİR?

Kurumuş saç derisi her zaman egzama değildir. Bu yüzden saç derisi kuruluğu ve egzama arasındaki farkların nedeni bilinmelidir. Saç derisi kuruluğu genellikle hafif kaşıntı, ince beyaz pullanma ve gerginlikle kendini gösterir.

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

Ancak egzamada ise durum biraz daha farklıdır. Kızarıklık, belirgin kaşıntı, yoğun pullanma ve iltihaplanma egzamanın bir göstergesi olabilir. Bu belirtiler birbirine benzeyebilir. Kesin bir ayrım için ise dermatoloji uzmanından bilgi almakta fayda vardır.

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

UZMANLAR EGZAMA HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Kapıcıoğlu, egzama hakkında şu ifadelere yer veriyor:

"Saçta egzama, saçlı deride kızarıklık, kaşıntı ve pullanma ile seyreden iltihabi bir cilt durumudur. Halk arasında tek bir hastalık gibi konuşulsa da aslında iki farklı tabloyu kapsar:

Seboreik dermatit: en sık nedendir. Pullar sarımsı ve yağlıdır, saç dibinde yapışkan hissedilir.

Atopik / kontakt egzama: pullar daha kuru ve beyazdır, kaşıntı ön plandadır; boya, şampuan veya saç ürünlerine bağlı gelişebilir."

Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Kapıcıoğlu, saç derisindeki egzamanın belirtilerini şu şekilde sıralıyor:

  • Saçlı deride inatçı kaşıntı — özellikle akşam ve terleyince artar
  • Beyaz veya sarımsı pullanma; omuzlara dökülme
  • Saç diplerinde kızarıklık, bazen hassasiyet
  • Kaşımaya bağlı çizik izleri, kabuklanma
  • Bazen ense, kulak arkası ve alın saç çizgisine yayılım

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Onvo saç şekillendirici kullananlar memnun mu? Onvo saç şekillendirici yorumları
Saç uçlarındaki kırıklarımı bir akşamda yok ettim! Nasıl mı? İşte formülü
ETİKETLER
#egzama
#Saç Bakımı & Saç Uzatma
#Seboreik Dermatit
#Atopik Egzama
#Saç Derisi Kuruluğu
#Prof Dr Yelda Kapıcıoğlu
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.