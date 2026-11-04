Kurumuş saç derisi egzama mı? Saçları yıpratan banyo alışkanlığı

Saç derisinde sıklıkla karşılaşılan kuruluk, kaşıntı ve pullanma birçok kadının ortak problemi arasında yer alıyor. Özellikle duş sırasında yapılan bazı hatalar, saç derisinin doğal nem dengesini bozarak kuruluğa neden olabiliyor.

Kurumuş saç derisi egzamanın bir belirtisi olabilir.

Fakat kurumuş saç derisi her zaman egzama anlamına gelmez.

Kurumuş saç derisine; yoğun kaşıntı, kızarıklık ve kepeklenme eşlik ediyorsa egzama ihtimali yüksektir.

Saç derisini kurutan belli başlı banyo alışkanlıkları bulunmaktadır.

Çok sıcak suyla duş almak saç derisini kurutan en yaygın alışkanlıktır.

KURUMUŞ SAÇ DERİSİ EGZAMA BELİRTİSİ MİDİR?

En yaygın görülen saç bakım rahatsızlıklarının başında kurumuş saç derisi yer alır. Kurumuş saç derisi her zaman egzama belirtisi anlamına gelmez. Saç derisinin kuruması birçok farklı nedene bağlı olarak kendini gösterir. Düşük nem, sık saç yıkama, yanlış şampuan kullanımı, soğuk hava ve çok sıcak suyla duş almak saç derisinin kurumasına neden olur.

Kurumuş saç derisinin egzama olabilmesi için; kuruluğa yoğun kaşıntı, kızarıklık, kepeklenme ve kabuklanmanın eşlik etmesi gerekir. Özellikle seboreik dermatit, saç derisinde kaşıntı, kızarıklık ve beyaz ya da sarımsı pullanmalarla kendini gösterir. Bu noktada kurumuş bir saç derisi tek başına her zaman egzama olduğu anlamına gelmez.

Saç derisindeki kuruluğa; kızarıklık, kaşıntı ve pullanma gibi şikayetler eşlik ediyorsa saç egzaması olma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Saç derisindeki kuruluk ile egzama arasındaki farkı anlamak için belirtilerin yapısına dikkat etmek gerekir.

Basit saç derisi kuruluğu; daha çok mevsim geçişlerinde, yetersiz su tüketiminde ya da yanlış saç bakım ürünü kullanımında kendini gösterir. Deride oluşan pullar, beyaz, kuru ve küçüktür. Bu kuruluk, hafif bir gerginlik hissi oluşturur fakat yoğun bir kızarıklık ya da kaşınma söz konusu değildir.

Egzamadan kaynaklı saç derisindeki kurulukta; döküntüler sarımsı, yapışkan ve yağlı tabakalar şeklindedir. Bu kuruluğa aynı zamanda aşırı kaşıntı ve kızarıklık da eşlik etmektedir. Kurumuş saç deriniz egzamadan kaynaklıysa; cildin savunma bariyeri bozulmuş ve kafa derisinde doğal olarak bulunan Malassezia adlı mantar türü çok fazla çoğalarak iltihaplanmaya yol açmıştır.

SAÇ DERİSİNİ KURUTAN BANYO ALIŞKANLIĞI NEDİR?

Saç derinizin kurumasına neden olan ve fark etmediğiniz birçok alışkanlık bulunmaktadır. Bu alışkanlıkların başında hiç şüphesiz banyo alışkanlığı gelmektedir. Saçları yıkarken yapılan en yaygın hataların başında çok sıcak su kullanmak yer alır. Sıcak su, saç derisinin doğal yağ tabakasını azaltarak cildin nem kaybetmesine neden olur. Bunun sonucunda ise saç derisinde gerginlik, kuruluk ve kaşıntı hissi meydana gelir.

Çok yüksek sıcaklıkta saçların yıkanması sadece kuruluğa değil, aynı zamanda saç tellerinin de nem dengesini olumsuz etkilemeye sebebiyet verir. Bunun sonucunda saçlar daha mat, sert ve kolay kırılmaya eğilimli bir yapıya sahip olur. Saç derisinin kurumaması için saçları yıkarken aşırı sıcak su yerine ılık su tercih edilmelidir.

SAÇ DERİSİ KURULUĞU İLE EGZAMA NASIL AYIRT EDİLİR?

Kurumuş saç derisi her zaman egzama değildir. Bu yüzden saç derisi kuruluğu ve egzama arasındaki farkların nedeni bilinmelidir. Saç derisi kuruluğu genellikle hafif kaşıntı, ince beyaz pullanma ve gerginlikle kendini gösterir.

Ancak egzamada ise durum biraz daha farklıdır. Kızarıklık, belirgin kaşıntı, yoğun pullanma ve iltihaplanma egzamanın bir göstergesi olabilir. Bu belirtiler birbirine benzeyebilir. Kesin bir ayrım için ise dermatoloji uzmanından bilgi almakta fayda vardır.

UZMANLAR EGZAMA HAKKINDA NELER SÖYLÜYOR?

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Kapıcıoğlu, egzama hakkında şu ifadelere yer veriyor:

"Saçta egzama, saçlı deride kızarıklık, kaşıntı ve pullanma ile seyreden iltihabi bir cilt durumudur. Halk arasında tek bir hastalık gibi konuşulsa da aslında iki farklı tabloyu kapsar:

Seboreik dermatit: en sık nedendir. Pullar sarımsı ve yağlıdır, saç dibinde yapışkan hissedilir.

Atopik / kontakt egzama: pullar daha kuru ve beyazdır, kaşıntı ön plandadır; boya, şampuan veya saç ürünlerine bağlı gelişebilir."

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yelda Kapıcıoğlu, saç derisindeki egzamanın belirtilerini şu şekilde sıralıyor: