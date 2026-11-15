Menekşe dizisi konusu nedir? Menekşe dizisi oyuncuları kimler? Menekşe dizisi ne zaman başlıyor?

SHOW TV’nin yeni günlük dizisi Menekşe için hazırlıklar sürüyor. LİMON Yapım imzasıyla izleyici karşısına çıkacak yapım, aşkın yanı sıra gurur, kıskançlık ve fedakârlık temalarını odağına alacak. Menekşe dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler ve dizi ne zaman başlayacak?

MENEKŞE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İmkânsız bir aşkın yıllara yayılan acısı ve hiç dinmeyen bir hesaplaşma, "Menekşe"nin hikâyesinin merkezinde yer alıyor. Henüz on sekizindeyken birbirlerine delicesine âşık olan iki genç, bütün engelleri aşarak birlikte yeni bir hayat kurmanın hayalini kurar. Ancak kimsesiz ve yoksul Menekşe (Güz Bozkurt) ile köklü Sancar ailesinin varisi Murat'ın (Batuhan Demir) aşkı, ailelerinin karşı çıkışıyla büyük bir sınava dönüşür.

Ayrılığın, suskunluğun ve yanlış anlaşılmaların gölgesinde birbirlerinden koparılan iki âşık, yıllar sonra yeniden karşılaştıklarında geçmişin yaraları hâlâ kanamaktadır. Menekşe'nin ve Murat'ın yolları kesiştiğinde aşk, gurur, nefret ve kıskançlık birbirine karışır. İkili, aşkın bitmeyen bir sınav olduğunu ve bu sınavdan ancak birbirlerine tutunarak çıkabileceklerini anlar.

MENEKŞE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Menekşe dizisinin danışmanlığını Mehmet Uyar'ın, genel koordinatörlüğünü Cafer Özgül'ün, senaryosunu Merve Ateşoğlu Balıkçı, Baran Yıldırım Gündoğdu ve Vural Balıkçı'nın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Fulya Yavuzoğlu ve Ece Tahtalıoğlu Pertez oturuyor. Başrollerini Güz Bozkurt (Menekşe) ve Batuhan Demir'in (Murat) üstlendiği dizide

Çağrı Baylan (Aras), İlayda Sumak (Zeynep), Zeynep Serpil Bozkurt (Rüksan), Aysun Güven (Edibe), Melike Baş (Derya), Ezgi Gezer (Cemre), Çağatay Çabuk (Ferhat), Emel Kara (Çiğdem), Merve Kurç (Sevgi), Rıza Sarıdoğan (Fatih), Doğan Güneş (Cevat) ve Sibel Bay (Zehra) karakterlerini oynayacak.

MENEKŞE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

SHOW TV’nin yeni günlük dizisi Menekşe için beklenen yayın tarihi belli oldu. LİMON Yapım imzası taşıyan yapım, 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aşk, gurur, kıskançlık ve fedakârlığın iç içe geçtiği hikâyesiyle dikkat çeken Menekşe, hafta içi her gün saat 16.30’da SHOW TV ekranlarında yayınlanacak. Günlük dizi kuşağına yeni bir soluk getirmesi beklenen yapım, sürükleyici hikâyesiyle şimdiden merak uyandırdı.