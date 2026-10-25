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Mavi Kadin Diziler
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:15

Müge Anlı’da gündem olan Handan Kaya’nın hikâyesi dizi oluyor! Handan dizisi konusu, oyuncu kadrosu, hangi platformda?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan Handan Kaya olayı dizi oluyor. Sahte diploma kullanarak hastaneden bebek aldığı ve yıllarca gizli bir hayat sürdürdüğü iddia edilen Handan Kaya’nın hikâyesinden uyarlanan “Handan” dizisi, yurt dışındaki fuarlarda tanıtılmaya başlandı. Peki, Handan dizisi hangi platformda yayınlanacak?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Müge Anlı’da gündem olan Handan Kaya’nın hikâyesi dizi oluyor! Handan dizisi konusu, oyuncu kadrosu, hangi platformda?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:15
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:15

ATV ekranlarında yayınlanan programında gündeme gelen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran Handan Kaya olayı, bu kez dizi olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gerçek bir trajediden uyarlanan “Handan” adlı yapımın başrolünde Ayta Sözeri yer alıyor. Kadrosunda Yağız Can Konyalı ve Asude Kalebek’in de bulunduğu dizi, yurt dışındaki fuarlarda tanıtılıyor. Peki, Handan dizisi hangi platformda yayınlanacak?

HANDAN DİZİSİNİN BAŞRROLÜ AYTA SÖZERİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce konuşulan ve Türkiye’nin gündemine oturan Handan Kaya olayından uyarlanan “Handan” dizisinin başrolünde Ayta Sözeri yer alıyor. Gerçek bir trajediden esinlenen yapım, çarpıcı hikâyesiyle şimdiden merak uyandırdı. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayta Sözeri’nin yanı sıra Yağız Can Konyalı ve Asude Kalebek de bulunuyor.

Müge Anlı’da gündem olan Handan Kaya’nın hikâyesi dizi oluyor! Handan dizisi konusu, oyuncu kadrosu, hangi platformda?

Handan Kaya’nın sahte diploma kullanarak hastaneden bebek aldığı iddiasını konu alan dizinin senaryosunu Eray Yasin Işık kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Bedran Güzel oturuyor. Gerçek hayatta yaşanan olaylardan esinlenen yapım, yurt dışındaki fuarlarda tanıtılmaya başlandı.

MÜGE ANLI HANDAN KAYA OLAYI NE?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen ve Türkiye’de büyük yankı uyandıran olay, yıllarca hemşirelik yapan bir kişinin gerçek kimliğinin ortaya çıkmasıyla dikkat çekti. “Handan Hemşire” olarak tanınan 60 yaşındaki Şükran Aktaş’ın ölümü sonrası yapılan adli tıp incelemesinde, biyolojik cinsiyetinin erkek olduğu belirlendi ve gerçek adının Nail Ç. olduğu öne çıktı. 

Müge Anlı’da gündem olan Handan Kaya’nın hikâyesi dizi oluyor! Handan dizisi konusu, oyuncu kadrosu, hangi platformda?

Sahte diploma kullanarak yıllarca hemşirelik yaptığı belirtilen Aktaş’ın geçmişi, olayın en çarpıcı ayrıntılarından biri oldu. Aktaş’ın büyüttüğü 22 yaşındaki Tansu ise biyolojik annesini bulabilmek için Müge Anlı’ya başvurdu. Yapılan araştırmalar sonucunda Tansu’nun bebekken bir hastaneden kaçırıldığı ortaya çıktı. Türkiye’nin gündemine oturan olay, kimlik, aile bağları ve yıllarca gizli kalan gerçeklerle ilgili pek çok soruyu beraberinde getirdi.

HANDAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Ayta Sözeri, Handan Hemşire, genç erkek hâlini Yağız Can Konyalı oynayacak. Handan’ın kızı Tansu rolünde ise Asude Kalebek yer alacak. Dizinin diğer başlıca oyuncuları arasında Murat Kılıç, Elit Andaç Çam, Orhan Alkaya, Tarhan Karagöz, Evren Duyal, Mehmet Aykaç ve Sedef Avcı bulunuyor.

Müge Anlı’da gündem olan Handan Kaya’nın hikâyesi dizi oluyor! Handan dizisi konusu, oyuncu kadrosu, hangi platformda?

HANDAN DİZİSİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Gerçek bir hayattan uyarlanarak ekranlara gelecek olan yapılın başrolünde Ayta Sözeri yer alıyor. Handan dizisinin hangi televizyon kanalında veya dijital platformda yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı. Dizinin yayın tarihi ve platformuna ilişkin gelişmeler merakla beklenirken, yapımın gerçek bir olaydan yola çıkan hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmesi bekleniyor.

ETİKETLER
#müge anlı ile tatlı sert
#yağız can konyalı
#Asude Kalebek
#Ayta Sözeri
#Diziler
#Handan Kaya
#Mavi Kadin
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