Mutfak tezgahındaki zehir! Çoğu kişi bilmiyor ama 3 günde bir değiştirilmeli

Evde en çok vakit geçirilen bölümlerden biri olan mutfaklar, çoğu zaman yanlış bilinen doğrular nedeniyle insan sağlığını tehlikeye atabiliyor. Mutfak tezgahlarında bulunan zehir olarak karşımıza çıkan süngerler, teller ve bulaşık bezleri çoğu kişinin bilmediği ama 3 günde bir değiştirilmesi gereken ürünler arasında yer alıyor. İşte detaylar…

MUTFAK TEZGAHINDAKİ ZEHİR!

Evde tüm günümüzün geçtiği ve çoğu kez de ne kadar hijyenik olduğu tartışılan yerlerden biri olan mutfaklar, kendi içinde de temizlenmediği sürece insan sağlığını tehlikeye atabiliyor Yemek hazırlanırken kullanılan ya da mutfak tezgahlarını silerken sıklıkla elimizin gittiği bulaşık süngerleri, bezleri ya da telleri çok fazla bakteri barındırıyor.

Sanılanın aksine mutfak tezgahındaki zehir olarak karşımıza çıkan mutfak ürünleri sık sık ya da belirlenen aralıklarla değiştirilmediği sürece oldukça zehirli olabiliyor. Mutfakta kullanılan bezler ya da süngerler, gün boyunca çok fazla yere temas ettiğinden farkında olunmadan aslında pislik yuvası olabiliyor.

Yemek kalıntıları, yağ kalıntıları, sebze ve meyve atıkları, çiğ gıdalar gibi ürünlerden bulaşabilecek bakteriler tezgahlarda duran bezlere ya da süngerlere kadar sıçrayabiliyor. Ayrıca sürekli ıslak kalan bu ürünler yeterince temizlenmediği zaman bakteri çoğalması durumlarında da neden olabiliyor.

‘Benim mutfağım her zaman temizdir’ diyerek düşünülmemesi lazım. Çünkü her ne kadar kimyasal da kullanılsa mutfak tezgahları hijyenik olmuyor maalesef. Kirli bir bezle silinen tezgahlar, tekrardan mikropların ve bakterilerin hedefi haline geliyor. Tezgah temizliği kadar mutfak da kullanılan ürünlerin de temiz kalması gerekiyor.

ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR AMA 3 GÜNDE BİR DEĞİŞTİRİLMELİ

Çoğu kişi bilmiyor ama 3 günde bir değiştirilmesi gereken mutfak bezleri, süngerleri ya da telleri siz ne kadar temiz görseniz de temiz sayılmayabiliyorlar. Bu sebeple de bu mutfak ürünlerinin değiştirilmesi gerekiyor. Burada önemli olan kullandığınız ürünün türüne, kumaşına göre değişkenlik gösterir.

Mutfakta yemek hazırlanırken sık kullanılan bezlerin daha erken bir şekilde değiştirilmesi gerekebilir. Çiğ tavuk, et ya da balık gibi besinlerle temas eden bezlerin üç gün bile bekletilmeden hemen değişime gitmesi gerekiyor. Çünkü bu besinlerde bulunan bileşenler inşalara bulaştığı zaman sağlık açısından dikkat edilmesi gereken durumlar arasında yer alıyor.

Bezlerden ya da süngerlerden her zaman kötü koku ya da renk değişiminin gelmesi beklenilmez. Bekletilmeden hemen bu ürünlerin değiştirilmesi ve yerine yenilerinin konulması gerekiyor. Hatta lavabo kenarlarında sürekli ıslak kalan bezler, kötü koku ve benzeri durumlarla her zaman bir bakteri ya da mikrop üretimine giriyor. Bu mikroplarında zaman içerisinde eve bulaşan bir hastalık olduğu biliniyor.

Sizler de evinizde bulunan mutfak bezlerinin ya da süngerlerinin 3 günde değiştirilmesine özen gösterin. Sağlığınız için önemli olan bu durumlara dikkatle hareket ederek şekil almanız lazım. Hatta imkanınız varsa her yer için farklı bir bez kullanın. Çünkü her yerde aynı bezin kullanılması geri alınamayacak sonuçları doğurabilir.