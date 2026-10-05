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Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:17

Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay

Pazarlarda ve manav tezgâhlarında yeşil kabuklu mandalinaları görmek bazı tüketicilerin kafasını karıştırabiliyor. Oysa mandalinanın yeşil olması her zaman olgunlaşmadığı anlamına gelmiyor. Peki mandalinalar neden yeşil kalıyor? İşte rengiyle ilgili merak edilen detaylar...

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 17:17

denince akla genellikle turuncu renk geliyor. Ancak özellikle mevsim geçişlerinde tezgâhlarda yeşil kabuklu mandalinalara da rastlamak mümkün. Ben de pazarda görünce önce “Acaba ham mı?” diye düşündüm. Meğer mandalinanın kabuk rengini etkileyen birkaç farklı faktör varmış. Peki yeşil mandalina neden yeşil olur, yenir mi? Gelin birlikte bakalım.

HABERİN ÖZETİ

Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Yeşil kabuklu mandalinalar her zaman ham oldukları anlamına gelmez; iç kısımları olgunlaşmışsa tatlı, sulu ve aromalı olarak rahatlıkla tüketilebilirler.
Mandalinanın kabuk rengini sıcaklık, yetiştiği bölgenin iklimi ve olgunlaşma süreci etkiler.
Sıcak havalarda ve sıcak bölgelerde mandalinanın içi olgunlaşsa bile kabuktaki klorofilin parçalanmaması nedeniyle yeşil renk kalabilir.
Turuncu renk, olgunlaşma sürecinde klorofilin azalması ve turuncu pigmentlerin belirginleşmesiyle oluşur.
Mandalina seçerken sadece kabuk rengine değil, meyvenin kokusuna, sertliğine, dolgunluğuna ve dokusuna da dikkat edilmesi önerilir.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

YEŞİL MANDALİNA NEDEN YEŞİL OLUR?

Mandalinanın yeşil olması, her zaman ham olduğu anlamına gelmiyor. Meyvenin kabuk renginde sıcaklık, yetiştiği bölgenin iklimi ve olgunlaşma süreci etkili olabiliyor. Özellikle sıcak havalarda mandalina olgunlaşsa bile kabuğundaki yeşil renk tamamen kaybolmayabiliyor. Bu nedenle dışı yeşil görünen bir mandalina, iç kısmı tat ve aroma açısından olgunlaşmışsa rahatlıkla tüketilebiliyor.

Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay

YEŞİL MANDALİNA YENİR Mİ, TADI FARKLI MI?

Yeşil mandalina, içi olgunlaştıysa rahatlıkla tüketilebilir. Kabuk renginin yeşil olması tek başına meyvenin ham olduğunu göstermez. Yeşil mandalinalar da çeşidine ve yetişme koşullarına bağlı olarak tatlı, sulu ve aromalı olabilir. Bu nedenle mandalina seçerken yalnızca kabuğunun rengine bakmak yerine meyvenin genel görünümüne, kokusuna ve sertliğine de dikkat etmek daha doğru olur.

Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay

YEŞİL MANDALİNA İLE TURUNCU MANDALİNA ARASINDAKİ FARK NE?

Yeşil ve turuncu mandalinalar arasındaki en belirgin fark kabuk rengidir. Ancak bu renk farkı, meyvenin mutlaka olgun olup olmadığını tek başına göstermez. Mandalinanın kabuğundaki yeşil renk, klorofilin tamamen parçalanmamış olmasından kaynaklanabilir. Sıcaklık da bu süreçte etkili olur. Bu nedenle sıcak bölgelerde yetişen veya sıcak havalarda olgunlaşan bazı mandalinalar, içi olgunlaşmış olsa bile yeşil kalabilir.

Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay

Turuncu renk ise olgunlaşma sürecinde klorofilin azalması ve turuncu pigmentlerin daha belirgin hale gelmesiyle ortaya çıkar. Bu nedenle mandalina seçerken yalnızca kabuk rengine bakmak yerine meyvenin kokusuna, dolgunluğuna ve dokusuna da dikkat etmek daha doğru olur.

Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay

Mandalinanın kabuk rengi, meyvenin olgunluğunu anlamak için her zaman yeterli bir gösterge değil. Özellikle sıcak havalarda yetişen bazı mandalinalarda meyvenin içi olgunlaşsa bile kabuktaki yeşil renk kalabiliyor. Bunun nedeni, kabuktaki yeşil pigmentin sıcaklığın etkisiyle tamamen parçalanmaması. Bu yüzden yeşil bir mandalinayı gördüğünüzde hemen “Bu hamdır” diye düşünmemek gerekiyor.

Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay

Mandalina seçerken kabuğun rengine ek olarak meyvenin kokusuna, dolgunluğuna ve dokusuna da bakmak daha doğru bir fikir verebilir. 

Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay

YEŞİL MANDALİNA GÖRÜNCE ŞAŞIRMAYIN!

Pazarda yeşil mandalina gördüğünüzde renginin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Kabuktaki yeşil renk, meyvenin mutlaka ham olduğu anlamına gelmiyor. 

Pazarda yeşil mandalina görünce bunu bilin! Rengiyle ilgili şaşırtan detay

Özellikle sıcak havalarda olgunlaşan mandalinalar, içleri yenmeye hazır hale gelse bile yeşil kalabiliyor. Bu nedenle bir dahaki alışverişinizde mandalinanın sadece rengine değil, kokusuna ve genel görünümüne de dikkat edebilirsiniz.

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ETİKETLER
#meyve
#Mandalina
#Keşfet
#Klorofil
#Yeşil Mandalina
#Turuncu Mandalina
#Mavi Kadin
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