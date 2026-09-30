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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:36

Pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burç! Yaptıkları tek hareket her şeyi ele veriyor

Pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burç belli oldu. Hatalarından pişman olan bunu iletişim biçimleri, geçmişe dönük konuşmaları ve karşı tarafa attıkları küçük adımlarla belli ediyorlar. Öyle ki yaptıkları tek hareket adeta her şeyi ele veriyor. İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burç! Yaptıkları tek hareket her şeyi ele veriyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 15:36

Kimi insan yaptığı davranışlardan ya da söylediği sözlerden pişmanlık duymazken kimisi de hemen pişman olur. Kendi doğrularını söylese bile karşısındakini kırdığını düşünerek kendini açıklama durumuna girer. Astrolojide de bu durum pişmanlıklarını gizleyemeyen olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de söyledikleri ya da yaptıkları tek bir hareketle her şeyi ele verebiliyorlar. Bizde sizin için pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burcu araştırdık. İşte detaylar…

PİŞMANLIKLARINI GİZLEYEMEYEN 3 BURÇ!

Çoğu zaman yaptıklarımızdan pişmanlık duysak da bunu kolay kolay dile getiremeyiz. Gurur, çekingenlik ya da hayal kırıklığına uğramaktan korktuğumuzdan duygularımızı dile getirmekten çekiniriz. Bu için de geçerli. Bazı burçlar pişmanlıklarını asla gizleyemezler, her şekilde ya da tek bir hareketleriyle bunu belli ederler. Öyle ki iletişim biçimleri, geçmişe dönük konuşmaları ve karşı tarafa attıkları küçük adımlar derken aslında içten içe pişman olduklarını gösterirler.

Bizde sizin için pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burcu araştırdık. Bu burçlar sözlerinin yanı sıra tek bir hareketleriyle pişmanlıklarını dile getiriyorlar.

Pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burç! Yaptıkları tek hareket her şeyi ele veriyor

Yengeç Burcu

Duygusal olmalarıyla bilinen Yengeç burçları, geçmişte meydana gelebilecek olayları ya da anları geri de öyle de kolay kolay bırakamaz. Bu bir ilişki ya da dostluk olurken kırgınlığını olurken bunu yapacakları herhangi bir davranış belli ederler. Kendileri üzgünken karşı tarafın anlamasını istemese de bunu farkında olmadan yaparlar.

Pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burç! Yaptıkları tek hareket her şeyi ele veriyor

Geçmişten bir olayı açıklayarak tekrardan iletişim kurmaya çalışırlar. Üstelik de ‘pişmanım’ diyerek yapmazlar. Dolaylı bir şekilde yaparak bunu sizin anlamanıza yardımcı olurlar. Önce ortak bir anıyı anlatır daha sonrasında geçmişi özlediğini ifade ederek pişman olduğunu söyler.

Pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burç! Yaptıkları tek hareket her şeyi ele veriyor

Akrep Burcu

Duygularını kolay kolay belli etmedikleri söylenen Akrep burçları, pişmanlıklarını gizleme konusunda pek de başarılı değillerdir. Gururlu ve kontrollü tavırlarıyla pişmanlığını kabul etmezler, bir süre beklerler. Konuları uzaktan takip etmeye başladığı zaman pişman olduğunu anladığı zamandır. Bu durum sosyal medyadan olabilir ya da sizlere yakın birilerine sorularak olabilir. Gurur oldukça önemli bir yerde dururken pişmanlıklarını adeta küçük hareketlerle gösterebilirler.

Pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burç! Yaptıkları tek hareket her şeyi ele veriyor

Balık Burcu

Balık burçları bilindiği üzere hayal dünyasında yaşayan kişilerdir. Öyle ki duygusal yönüne de oldukça fazla olan Balık burçları, yaptıkları herhangi bir hatayı uzun süre zihinlerinde tartışabilirler. Hatta hayatlarının büyük bir bölümü ‘keşkeler’ sözüyle doludur. Geçmişte meydana gelen bir olayı tekrardan hatırlayan Balık burçlarının karşı tarafa tekrardan ilgi duymasıyla pişman olduğunu gösterir.

Pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burç! Yaptıkları tek hareket her şeyi ele veriyor

Bir anda eski günleri hatırlatan ya da size halinizi soran bir varsa bilin ki pişmanlığı ağır gelmiştir. Doğrudan özür dilemek yerine davranışlarıyla özür dilediğini ifade edebilir. Özellikle de kırıklık yaşadığı kişinin gönlünü almak için kendi kırgınlığını bile unutabilirler.

Pişmanlıklarını gizleyemeyen 3 burç! Yaptıkları tek hareket her şeyi ele veriyor

YAPTIKLARI TEK HAREKET HER ŞEYİ ELE VERİYOR

Yaptıkları tek hareketle her şeyi ele veren, pişmanlıklarını gizleyemeyen bu burçlar ya geçmişe dönerek ya da davranışlarıyla pişmanlıklarını anlatırlar. Sözlerle açıklanamayan bazı olaylar derin düşünmeyle birlikte duygularını yoğun yaşarlar. duygusal olmasa da merak duygusu nedeniyle pişmanlığını anlatabilirler.

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#burçlar
#astroloji
#balık burcu
#yengeç burcu
#akrep burcu
#Astroloji
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