Renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 kışının favorisi oldu! Değişik desenli örgü atkı çeşitleri

Havalar soğudu, atkı sezonu açıldı. El emeği örgü atkı kullanmak isteyenler için moda olan renkli ve desenler örgü atkı çeşitlerini hazırladık. İşte bu kışa en yakışan örgü atkı önerileri!

RENKLİ VE FARKLI ÖRGÜ ATKI MODELLERİ 2026

2026 yılında el örgüsü atkı modellerinde renkli ipler, farklı örgü teknikleri ve özgün desenler ön plana çıktı. Birbiriyle uyumlu iki veya üç rengin kullanıldığı atkılar ise bu senenin modası olmaya hazırlanıyor.

Saç örgüsü atkı

İlmekler çaprazlama olarak örülür. Bu yöntem ile yapılan örgü kendinden kabartmalı olarak görünür.

Pirinç örgü atkı

Bir düz ve bir ters ilmek ile örülen atkılar kendinden dokulu olarak ortaya çıkar.

DEĞİŞİK DESENLİ ÖRGÜ ATKI ÇEŞİTLERİ

Düz desenlerin yanında farklı desenlerin de yer aldığı atkılar bu sene birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle uyumlu renklerin birbirine karıştığı atkılar ise her yerde görülüyor.

Ajurlu atkı

Delikli örgü tekniğiyle hazırlanır. Daha zarif ve hafif atkılar isteyenler için birebir.

Dalgalı desenli atkı

Artırma ve eksiltme teknikleriyle zikzak veya dalga desenleri oluşturulur.

ÖRGÜ ATKI BOYU NE KADAR OLMALI?

Örgü atkı yaparken boyutu tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Kullanacak kişinin istediği boyuta göre hazırlanır. Yetişkinler için yapılan örgü atkılarda genelde 150 cm kullanılıyor.

Atkı çeşidi Ortalama uzunluk Bebek atkısı 60-80 cm Çocuk atkısı 100-130 cm Genç atkısı 130-150 cm Yetişkin atkısı 150-180 cm Uzun ve salaş atkı 180-220 cm

ÖRGÜ ATKI KAÇ İLMEKLE BAŞLANIR?

Örgü atkı yaparken ilmek sayısı istediğiniz model ve uzunluğa bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kullanılan ipin kalınlığına, şiş numarasına ve istenilen atkı genişliğine göre yapılacak olan ilmek sayısı da değişir. Genel ölçüler ise şöyle: