Renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 kışının favorisi oldu! Değişik desenli örgü atkı çeşitleri

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İstanbul
Havalar soğudu, atkı sezonu açıldı. El emeği örgü atkı kullanmak isteyenler için moda olan renkli ve desenler örgü atkı çeşitlerini hazırladık. İşte bu kışa en yakışan örgü atkı önerileri!
2026 yılında el örgüsü atkı modellerinde renkli ipler, farklı örgü teknikleri ve özgün desenler ön plana çıktı. Birbiriyle uyumlu iki veya üç rengin kullanıldığı atkılar ise bu senenin modası olmaya hazırlanıyor.
İlmekler çaprazlama olarak örülür. Bu yöntem ile yapılan örgü kendinden kabartmalı olarak görünür.
Bir düz ve bir ters ilmek ile örülen atkılar kendinden dokulu olarak ortaya çıkar.
Düz desenlerin yanında farklı desenlerin de yer aldığı atkılar bu sene birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle uyumlu renklerin birbirine karıştığı atkılar ise her yerde görülüyor.
Delikli örgü tekniğiyle hazırlanır. Daha zarif ve hafif atkılar isteyenler için birebir.
Dalgalı desenli atkı
Artırma ve eksiltme teknikleriyle zikzak veya dalga desenleri oluşturulur.
Örgü atkı yaparken boyutu tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Kullanacak kişinin istediği boyuta göre hazırlanır. Yetişkinler için yapılan örgü atkılarda genelde 150 cm kullanılıyor.
|Atkı çeşidi
|Ortalama uzunluk
|Bebek atkısı
|60-80 cm
|Çocuk atkısı
|100-130 cm
|Genç atkısı
|130-150 cm
|Yetişkin atkısı
|150-180 cm
|Uzun ve salaş atkı
|180-220 cm
Örgü atkı yaparken ilmek sayısı istediğiniz model ve uzunluğa bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kullanılan ipin kalınlığına, şiş numarasına ve istenilen atkı genişliğine göre yapılacak olan ilmek sayısı da değişir. Genel ölçüler ise şöyle:
|İp kalınlığı
|Başlangıç ilmek sayısı
|İnce ip
|45-60 ilmek
|Orta kalınlıkta ip
|30-40 ilmek
|Kalın ip
|20-25 ilmek
|Çok kalın ip
|12-18 ilmek