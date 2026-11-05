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Mavi Kadin Örgü & Hobi
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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:37

Renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 kışının favorisi oldu! Değişik desenli örgü atkı çeşitleri

2026 kış aylarının başlamasıyla beraber renkli ve farklı örgü atkı modelleri yeniden gündeme yerleşti. Desenli renkli ve değişik örgü atkı çeşitleri yeniden popüler olurken, renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 sizin için derledik.

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Editor
 Gonca Işık
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Renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 kışının favorisi oldu! Değişik desenli örgü atkı çeşitleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 19:37

Havalar soğudu, atkı sezonu açıldı. El emeği örgü atkı kullanmak isteyenler için moda olan renkli ve desenler örgü atkı çeşitlerini hazırladık. İşte bu kışa en yakışan örgü atkı önerileri!

RENKLİ VE FARKLI ÖRGÜ ATKI MODELLERİ 2026

2026 yılında el örgüsü atkı modellerinde renkli ipler, farklı örgü teknikleri ve özgün desenler ön plana çıktı. Birbiriyle uyumlu iki veya üç rengin kullanıldığı atkılar ise bu senenin modası olmaya hazırlanıyor.

Renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 kışının favorisi oldu! Değişik desenli örgü atkı çeşitleri
  • Saç örgüsü atkı

İlmekler çaprazlama olarak örülür. Bu yöntem ile yapılan örgü kendinden kabartmalı olarak görünür.

  • Pirinç örgü atkı

Bir düz ve bir ters ilmek ile örülen atkılar kendinden dokulu olarak ortaya çıkar.

Renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 kışının favorisi oldu! Değişik desenli örgü atkı çeşitleri

DEĞİŞİK DESENLİ ÖRGÜ ATKI ÇEŞİTLERİ

Düz desenlerin yanında farklı desenlerin de yer aldığı atkılar bu sene birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Özellikle uyumlu renklerin birbirine karıştığı atkılar ise her yerde görülüyor.

  • Ajurlu atkı

Delikli örgü tekniğiyle hazırlanır. Daha zarif ve hafif atkılar isteyenler için birebir.

Dalgalı desenli atkı

Artırma ve eksiltme teknikleriyle zikzak veya dalga desenleri oluşturulur.

Renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 kışının favorisi oldu! Değişik desenli örgü atkı çeşitleri

ÖRGÜ ATKI BOYU NE KADAR OLMALI?

Örgü atkı yaparken boyutu tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Kullanacak kişinin istediği boyuta göre hazırlanır. Yetişkinler için yapılan örgü atkılarda genelde 150 cm kullanılıyor.

Renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 kışının favorisi oldu! Değişik desenli örgü atkı çeşitleri
Atkı çeşidiOrtalama uzunluk
Bebek atkısı60-80 cm
Çocuk atkısı100-130 cm
Genç atkısı130-150 cm
Yetişkin atkısı150-180 cm
Uzun ve salaş atkı180-220 cm
Renkli ve farklı örgü atkı modelleri 2026 kışının favorisi oldu! Değişik desenli örgü atkı çeşitleri

ÖRGÜ ATKI KAÇ İLMEKLE BAŞLANIR?

Örgü atkı yaparken ilmek sayısı istediğiniz model ve uzunluğa bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Kullanılan ipin kalınlığına, şiş numarasına ve istenilen atkı genişliğine göre yapılacak olan ilmek sayısı da değişir. Genel ölçüler ise şöyle:

İp kalınlığıBaşlangıç ilmek sayısı
İnce ip45-60 ilmek
Orta kalınlıkta ip30-40 ilmek
Kalın ip20-25 ilmek
Çok kalın ip12-18 ilmek
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ETİKETLER
#Örgü & Hobi
#Ajurlu Atkı
#Örgü Atkı
#Saç Örgüsü Atkı
#Pirinç Örgü Atkı
#Dalgalı Desenli Atkı
#Mavi Kadin
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