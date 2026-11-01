Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban filminde Erdal Özyağcılar sürprizi! Hiddet Paşa’yı oynayacak

Kemal Sunal’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şabanoğlu Şaban, bu kez devam projesiyle gündeme geldi. “Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban” adıyla çekilecek yeni filmin hazırlıkları sürerken, oyuncu kadrosundan dikkat çeken bir haber geldi. Usta aktör Erdal Özyağcılar, projede Hiddet Paşa karakterini üstlenecek. Filmin yönetmenliğini Can Ulkay üstlenirken, Yeşilçam’ın sevilen komedi klasiğinin yeni hikâyesi şimdiden merak konusu oldu.

ŞABAN OĞLU ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİNDE ERDAL ÖZYAĞCILAR

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal’ın hafızalara kazınan filmi “Şabanoğlu Şaban”, yıllar sonra devam projesiyle yeniden gündeme geliyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban” adıyla çekilecek filmin hazırlıkları sürerken, usta oyuncu Erdal Özyağcılar da projede yer alacak.

Arzu Film ile Poll Films ortaklığında hayata geçirilecek filmin okuma provası yarın gerçekleştirilecek. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturacağı proje, Yeşilçam’ın sevilen komedi anlayışını yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor.

Kemal Sunal’ın unutulmaz performansıyla hafızalara kazınan filmin devam hikâyesi, hem eski Yeşilçam tutkunları hem de yeni nesil sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor. Erdal Özyağcılar’ın Hiddet Paşa karakteriyle hikâyeye nasıl bir renk katacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

ERDAL ÖZYAĞCILAR HİDDET PAŞA OLUYOR

Kemal Sunal’ın unutulmaz filmi Şabanoğlu Şaban, devam projesiyle yeniden beyazperdeye taşınmaya hazırlanıyor. “Şaban Oğlu Şaban Oğlu Şaban” adıyla çekilecek filmde, ikinci kuşak Şaban’ın eğlenceli hikâyesi izleyiciyle buluşacak. Projenin başrolünde, usta oyuncu Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal yer alacak.

Oyuncu kadrosuna katılan son isim ise Erdal Özyağcılar oldu. Türk tiyatrosu ve sinemasının deneyimli isimlerinden Özyağcılar, filmde “Hiddet Paşa” karakterini oynayacak. Arzu Film ile Poll Films ortaklığında yapılacak yapımın yönetmen koltuğunda Can Ulkay oturacak.