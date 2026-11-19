Saç bakımı denildiğinde akla genellikle şampuanlar, kremler ve bakım yağları geliyor. Oysa saçların sağlıklı görünmesinde günlük hayatta yaptığımız küçük alışkanlıkların da önemli bir yeri bulunuyor. Duşta suyun sıcaklığından saçları kurutmadan yatağa girmeye, kullanılan aksesuarlardan saç uçlarını kestirme sıklığına kadar pek çok detay saçların görünümünü etkileyebiliyor. Üstelik saçlara iyi geldiğini düşünerek yaptığımız bazı uygulamalar, beklediğimizin tam tersine sonuçlar doğurabiliyor. Peki, hangi saç bakım alışkanlıkları doğru, hangileri saçlara zarar verebiliyor? Detaylar...

Özetle

HABERİN ÖZETİ Saç bakımında doğru bildiğiniz yanlışlar ortaya çıktı! Saç sağlığını etkileyen 7 alışkanlık Haberde, günlük hayatta yapılan bazı alışkanlıkların saç sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ile doğru bakım uygulamaları anlatılmaktadır. Islak saçla uyumak saç kırılmalarını artırabilir ve Malassezia mayalarının çoğalmasıyla kepek ile yağlı egzama (seboreik dermatit) şikayetlerini tetikleyebilir. İpek yastık kılıfları kaygan yüzeyi sayesinde sürtünmeyi azaltarak saçların dolaşmasını ve kırılmasını engellemeye yardımcı olur. Çok sıcak suyla yıkanmak saç derisinin doğal yağ dengesini bozarak kuruluğa ve saçların kırılganlaşmasına yol açabilir. Saç kremi diplere sürülmemeli, saçın orta kısımlarından uçlarına doğru uygulanmalıdır. Sosis bigudileri sürekli ve çok sıkı sarmak çekiş kaynaklı saç dökülmelerine neden olabilir. Düzenli saç kesimi kırık uçları temizleyip saçı korur ancak saçın kökten daha hızlı uzamasını sağlamaz.

ISLAK SAÇLA UYUMAK SAÇ KIRILMALARINI ARTIRABİLİYOR

Duştan sonra saçları kurutmadan yatağa girmek, pek çok kişinin zaman zaman yaptığı alışkanlıklardan biri. Ancak saçlar ıslakken daha hassas hale geliyor ve yastıkla temas sırasında sürtünmeye bağlı kırılmalar artabiliyor. Nemli kalan saç derisi de özellikle Malassezia adı verilen mayaların çoğalmasını kolaylaştırabiliyor. Bu durum kepek ve bazı saç derisi sorunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor.

ISLAK SAÇLA UYUMAK YAĞLI EGZAMAYI TETİKLEYEBİLİR

Saçlar uzun süre nemli kaldığında saç derisindeki nemli ortam, Malassezia mayalarının çoğalmasını kolaylaştırabilir. Bu durum özellikle yağlı egzama olarak bilinen seboreik dermatizme yatkın kişilerde şikayetlerin artmasına zemin hazırlayabilir. Kaşıntı, kızarıklık ve kepeklenme gibi belirtilerle kendini gösterebilen bu durum nedeniyle saçları yıkadıktan sonra saç derisini nemli bırakmamak önem taşıyor.

İPEK YASTIK KILIFI SAÇLARIN YIPRANMASINI AZALTIYOR

Saç bakımında yalnızca kullanılan ürünler değil, uyurken temas edilen yüzeyler de önem taşıyor. Pamuklu yastık kılıflarında oluşan sürtünme, özellikle kuru ve hassas saç tellerinde dolaşma ve kırılmayı artırabiliyor. İpek yastık kılıfları ise daha kaygan yüzeyi sayesinde sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olabiliyor.

ÇOK SICAK SU SAÇIN DOĞAL NEM DENGESİNİ BOZUYOR

Uzun ve sıcak duşlar özellikle soğuk havalarda oldukça keyifli gelebiliyor. Ancak çok sıcak su, saç derisinin doğal yağ dengesini bozarak kuruluk ve hassasiyete neden olabiliyor. Saç tellerinin nemini kaybetmesi de zamanla daha kuru ve kırılgan bir görünüm ortaya çıkarabiliyor.

SAÇ KREMİ KULLANIRKEN EN DOĞRU UYGULAMA

Saçların daha kolay taranması, yumuşak ve parlak görünmesi için kullanılan saç kremleri bakım rutinlerinin önemli parçalarından biri. Ancak ürünün doğru bölgeye uygulanması gerekiyor. Saç kremini doğrudan saç diplerine sürmek, özellikle yağlanmaya yatkın saç derisinde istenmeyen bir ağırlık ve birikme hissi oluşturabiliyor. Bu nedenle saç kremi genellikle saçın orta kısımlarından uçlarına doğru uygulanmalı.

SOSİS BİGUDİLERLE SAÇ ŞEKİLLENDİRİRKEN BU DETAYA DİKKAT

Isı kullanmadan bukle elde etmek isteyenlerin tercih ettiği sosis bigudiler, pratik saç şekillendirme yöntemleri arasında bulunuyor. Ancak saçları sürekli ve çok sıkı şekilde bigudilere sarmak, özellikle saç diplerinde ve ön kısımlarda çekişmeye neden olabiliyor. Bu durum zamanla saç tellerinin zayıflamasına ve çekiş kaynaklı dökülmelere yol açabiliyor.

DÜZENLİ SAÇ KESİMİ KIRIK UÇLARDAN KURTARIYOR

Saçların daha sağlıklı ve bakımlı görünmesi için uçlardaki yıpranmaların düzenli olarak temizlenmesi önem taşıyor. Özellikle kırık saç uçları zamanla daha fazla ayrılabiliyor ve saçların bakımsız görünmesine neden olabiliyor. Saç uçlarını kestirmek mevcut kırıkları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Ancak saç kestirmenin saçların kökten daha hızlı uzamasını sağladığı düşünülmemeli. Saçın uzaması saç köklerinde gerçekleşiyor. Düzenli kesim, daha çok saç uçlarının görünümünü ve sağlığını korumaya yardımcı oluyor.