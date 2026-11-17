Saç derisinde sürekli kaşıntı, beyaz pullanmalar ve kızarıklık yaşayan kişiler, bu belirtilerin kepekten mi yoksa egzamadan mı kaynaklandığını merak ediyor. Özellikle seboreik dermatit olarak bilinen egzama türü, kepekle benzer belirtiler gösterdiği için sıklıkla karıştırılıyor. Ancak ciltteki iltihaplanma, pullanmanın yapısı ve belirtilerin saç derisi dışındaki bölgelere yayılması iki durumun ayırt edilmesine yardımcı olabiliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Saç derisi kaşıntısı egzama mı? Kepek ve egzama arasındaki fark nasıl anlaşılır? Saç derisinde sıklıkla birbiriyle karıştırılan kepek ve seboreik dermatit (egzama) arasındaki farklar, belirtileri ve tedavi yöntemleri detaylandırılmaktadır. Kepek genellikle belirgin bir iltihaplanma olmaksızın hafif kaşıntı ve beyaz veya sarımsı pullanmalarla seyreder. Seboreik dermatitte pullanmaya kızarıklık, iltihaplanma, yoğun kaşıntı eşlik eder ve sorun kaşlar, kulak çevresi ve burun kenarları gibi bölgelere de yayılabilir. Saç derisindeki kaşıntı ve pullanmaya kepek ve egzamanın yanı sıra atopik egzama, temas dermatiti, sedef hastalığı ve mantar enfeksiyonları da yol açabilir. Kepek tedavisinde ketokonazol, selenyum sülfür veya salisilik asit içeren şampuanlar kullanılırken; seboreik dermatitte mantar karşıtı şampuanlar ve iltihap azaltıcı topikal ürünler önerilebilir. Belirtilerin uzun süre devam etmesi, kepek şampuanlarına rağmen geçmemesi veya şişlik, ağrı, kabuklanma ve akıntı görülmesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

SAÇ DERİSİNDE KAŞINTI VE PULLANMA NEDEN OLUR?

Saç derisinde kaşıntı ve pullanma farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. En yaygın nedenlerden biri kepek ve seboreik dermatittir. Bunun yanı sıra atopik egzama, saç bakım ürünlerine bağlı temas dermatiti, sedef hastalığı ve mantar enfeksiyonları da benzer şikayetlere yol açabilir.

Özellikle yeni bir şampuan, saç boyası veya şekillendirici ürün kullanmaya başladıktan sonra kaşıntı ve kızarıklık görülüyorsa ürünün içerdiği maddelere karşı tahriş veya alerjik reaksiyon gelişmiş olabilir. Bu nedenle saç derisindeki her pullanmayı kepek olarak değerlendirmemek gerekiyor.

KEPEK VE EGZAMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Kepek ve seboreik dermatit birbirine benzeyen ancak şiddet ve belirtiler bakımından farklılaşabilen durumlardır. Kepek genellikle saç derisinde beyaz veya sarımsı pullanmalarla kendini gösterir. Hafif kaşıntı görülebilir ancak belirgin bir iltihaplanma çoğunlukla bulunmaz.

Seboreik dermatitte ise pullanmaya kızarıklık, iltihaplanma ve daha yoğun kaşıntı eşlik edebilir. Pullar kuru olabileceği gibi yağlı ve sarımsı bir görünüm de alabilir. Ayrıca sorun yalnızca saç derisiyle sınırlı kalmayabilir; kaşlarda, kulak çevresinde ve burun kenarlarında da görülebilir.

SAÇ DERİSİNDEKİ KAŞINTININ EGZAMADAN KAYNAKLANDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Saç derisinde egzama olduğunda kaşıntı ve pullanmaya ciltte renk değişikliği, kızarıklık, kuruluk ve hassasiyet eşlik edebilir. Bazı kişilerde etkilenen bölgelerde kabuklanma ve sızıntı da görülebilir.

Özellikle kaşıntının saç çizgisine, kulak arkasına, kaşlara veya burun kenarlarına yayılması seboreik dermatit ihtimalini düşündürebilir. Ancak bu belirtiler tek başına tanı koymak için yeterli değildir. Egzama, sedef ve mantar enfeksiyonları benzer şikâyetlere neden olabildiğinden kesin değerlendirme dermatoloji uzmanı tarafından yapılmalıdır.

SAÇ DERİSİ EGZAMASI VE KEPEK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kepek sorunu yaşayan kişilerde ketokonazol, selenyum sülfür veya salisilik asit gibi içerikler bulunan kepek şampuanları kullanılabilir. Bu ürünler pullanmayı ve kepeğe eşlik eden belirtileri azaltmaya yardımcı olabilir.

Seboreik dermatitte ise tedavi, belirtilerin şiddetine göre planlanır. Dermatoloji uzmanı mantar karşıtı şampuanların yanı sıra gerekli durumlarda iltihaplanmayı azaltan topikal ürünler önerebilir. Temas dermatitinde ise tahrişe veya alerjiye neden olan saç bakım ürününün belirlenmesi ve kullanımının bırakılması önemlidir.

SAÇ DERİSİNDE KAŞINTI NE ZAMAN CİDDİYE ALINMALI?

Saç derisindeki kaşıntı uzun süre devam ediyorsa veya kullanılan kepek şampuanlarına rağmen azalmıyorsa dermatoloji uzmanına başvurulmalı. Özellikle yoğun kızarıklık, şişlik, ağrı, kabuklanma ve akıntı gibi belirtiler ihmal edilmemeli.

Kaşıntı nedeniyle saç derisini sürekli kaşımak ciltte yaralanmalara ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilir. Bu nedenle belirtileri yalnızca kozmetik bir sorun olarak görmemek ve altta yatan nedeni belirlemek önem taşıyor.

Saç derisinde görülen kaşıntı ve pullanma, her zaman basit bir kepek sorunu olmayabilir. Belirtilerin uzun süre devam etmesi, kızarıklık ve yoğun kaşıntının eşlik etmesi durumunda altta yatan cilt probleminin belirlenmesi önem taşıyor. Yanlış ürün kullanımı şikayetleri artırabileceğinden saç derisinin ihtiyaçlarına uygun bakım ürünleri tercih edilmeli, geçmeyen sorunlarda dermatoloji uzmanından destek alınmalı.