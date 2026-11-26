Son günlerin viral olan saç yıkama yöntemini duymayan yoktur. Saçını yıkarken önce bakım kremi uygulayıp sonra saç şampuanı uygulayanların sayısı günden güne artıyor. İşte sandviç yöntemi saç yıkamanın faydaları.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLAN ÖNCE KREM SONRA ŞAMPUAN YÖNTEMİ

Son günlerde X ve Instagram'da birçok kullanıcı saçlarının elektriklenmemesi ve daha yumuşak olması için kullandığı saç yıkama yöntemini paylaşıyor. Önce şampuan sonra saç kremi kullanaların yerini ters saç yıkayanlar aldı.

Son günlerde viral olan ters saç yıkama yöntemini deneyenler ise işe yaradığını söylüyor. Normalde önce şampuan ile saçı temizleyip sonra krem ile yumuşatanlar da artık bu yöntemi kullanıyor.

SANDVİÇ YÖNTEMİ YA DA TERS YIKAMA YÖNTEMİ DENİYOR

Sosyal medyada viral olan sandviç yöntemi ya da ters yıkama olarak bilinen yöntem birçok kişi tarafından test edildi. Önce saç kremi sonra şampuan ve ardından tekrar saç kremi kullanarak saçını yıkayanlar saçlarının daha parlak ve yumuşak olduğunu söylüyor.

Şampuan ile saçı temizledikten sonra krem kullanmanın yanında çeşitli maskeler kullanmaya gerek kalmadığı söyleniyor.

TERS SAÇ YIKAMA YÖNTEMİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

X platformunda viral olan yöntem saçlarınızın daha nemli kalmasını sağlıyor. Yumuşak ve parlak saç isteyenler bu yöntemi kullanarak daha sağlıklı saçlara sahip olabiliyor. Ters yıkama yönteminde önce bakım kremi sonra şampuan ve sonra tekrar bakım kremi kullanılıyor.

SAÇ YIKARKEN ÖNCE KREM KULLANILIR MI?

Kuaförlerin de sık sık uyguladığı bu yöntemi siz de evinizde deneyebilirsiniz. Son günlerde viral olan saç yıkama yöntemi saçlarınızın daha nemli kalmasına yardımcı oluyor. Önce saç kremi sonra şampuan ve en son tekrar krem kullanarak ters yıkama yöntemini uygulayabilirsiniz.