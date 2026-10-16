Şems Arslan’dan saç dökülmesine karşı evde bakım kürü! Saç bakımında bu detaya dikkat

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UYGULAMALAR
İstanbul
Saçlarınızın eskisi kadar güçlü görünmediğini ve tararken normalden fazla saç döküldüğünü fark ediyorsanız saç bakım rutininizi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Şems Arslan’ın saç dökülmesine karşı alternatif bakım önerileri de evde uygulanabilecek yöntemleri araştıranların dikkatini çekiyor. Benim en çok önem verdiğim nokta, saçlara bakım yaparken saç derisini yormamak ve her duyduğumuz tarifi bilinçsizce uygulamamak. Çünkü saç dökülmesinin nedeni kişiden kişiye değişebiliyor. Peki, evde saç bakım kürü hazırlarken hangi malzemelere dikkat edilmeli, saç derisi nasıl korunmalı?
Saç derisini korumak ve saçların daha sağlıklı görünmesini sağlamak için düzenli bakım yapmalısınız. İşte saç derisini korumak için dikkat etmeniz gerekenleri sizler için listeledik.
Gerekli malzeme:
Yapılışı:
Bütün malzemeleri bir tencereye alın ve kısık ateşte yaklaşık 45 dakika boyunca kaynatın. Malzemeler iyice yumuşayıp özlerini bırakana kadar karışımı pişirin. Ardından karışımı süzerek elde ettiğiniz sıvıyı temiz bir sprey kabına aktarın. Buzdolabında en fazla bir hafta saklayabileceğiniz bu karışımı, tarifin içeriğine ve saç derinizin hassasiyetine dikkat ederek kullanın. Duştan önce saç diplerinize püskürtün ve tahta tarak yardımıyla saçınıza nazikçe dağıtın. Yaklaşık 3-4 saat beklettikten sonra saçınızı şampuanla yıkayın. Tahriş oluşursa kullanmayı bırakın. Saç dökülmeniz yoğun veya uzun süredir devam ediyorsa dermatoloji uzmanına danışmayı ihmal etmeyin.