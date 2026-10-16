Şems Arslan’dan saç dökülmesine karşı evde bakım kürü! Saç bakımında bu detaya dikkat

Saçlarınızın eskisi kadar güçlü görünmediğini ve tararken normalden fazla saç döküldüğünü fark ediyorsanız saç bakım rutininizi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiş olabilir. Şems Arslan’ın saç dökülmesine karşı alternatif bakım önerileri de evde uygulanabilecek yöntemleri araştıranların dikkatini çekiyor. Benim en çok önem verdiğim nokta, saçlara bakım yaparken saç derisini yormamak ve her duyduğumuz tarifi bilinçsizce uygulamamak. Çünkü saç dökülmesinin nedeni kişiden kişiye değişebiliyor. Peki, evde saç bakım kürü hazırlarken hangi malzemelere dikkat edilmeli, saç derisi nasıl korunmalı?

SAÇ DERİSİNİ KORUMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Saç derisini korumak ve saçların daha sağlıklı görünmesini sağlamak için düzenli bakım yapmalısınız. İşte saç derisini korumak için dikkat etmeniz gerekenleri sizler için listeledik.

Öncelikle saç derisine uygun bir şampuan seçilmeli ve saçlar ihtiyaç duyuldukça yıkanmalıdır.

Çok sıcak su kullanmak, saç derisinde kuruluğa ve hassasiyete neden olabileceğinden ılık su tercih edilmelidir.

Saçları sık sık yüksek ısıyla şekillendirmekten kaçınmak, fön ve düzleştirici kullanımını sınırlandırmak da saç derisini koruyabilir.

Saç derisini sert tırnak hareketleriyle kaşımamak, yoğun kimyasal içeren ürünleri bilinçsizce kullanmamak gerekir.

Dengeli beslenmek, yeterli protein almak ve demir gibi önemli besin öğelerinin eksikliğini önlemek saç sağlığı açısından önem taşır.

Kaşıntı, kızarıklık, pullanma veya yoğun saç dökülmesi devam ediyorsa dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

EVDE SAÇ BAKIMI YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Evde saç bakımı yaparken saç tipinize ve saç derinizin ihtiyaçlarına uygun ürünler seçmeye özen gösterin.

Saç dökülmesine karşı bakım yaparken her doğal tarifin herkes için uygun olmadığını unutmayın.

Limon, sirke ve yoğun uçucu yağlar gibi maddeler saç derisinde tahrişe neden olabilir.

Yeni bir bakım ürününü kullanmadan önce küçük bir bölgede denemek faydalı olabilir.

Saçlarınızı çok sıcak suyla yıkamaktan, sık sık yüksek ısıyla şekillendirmekten ve ıslakken sertçe taramaktan kaçının.

Saç derinizi temiz tutun, saç uçlarını nazikçe tarayın ve ihtiyacınıza uygun bir saç kremi kullanın.

Yeterli protein ve demir içeren dengeli beslenmeye dikkat edin.

Saç dökülmeniz belirginleşiyor, uzun sürüyor veya bölgesel açıklıklar oluşuyorsa evde bakım kürleriyle yetinmeyip dermatoloji uzmanına danışın.

ŞEMS ARSLAN’DAN SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI DOĞAL SAÇ SERUMU TARİFİ

Gerekli malzeme:

1 avuç maydanoz

7 adet defne yaprağı

1 tatlı kaşığı karanfil

1 adet kırmızı soğan

Yapılışı:

Bütün malzemeleri bir tencereye alın ve kısık ateşte yaklaşık 45 dakika boyunca kaynatın. Malzemeler iyice yumuşayıp özlerini bırakana kadar karışımı pişirin. Ardından karışımı süzerek elde ettiğiniz sıvıyı temiz bir sprey kabına aktarın. Buzdolabında en fazla bir hafta saklayabileceğiniz bu karışımı, tarifin içeriğine ve saç derinizin hassasiyetine dikkat ederek kullanın. Duştan önce saç diplerinize püskürtün ve tahta tarak yardımıyla saçınıza nazikçe dağıtın. Yaklaşık 3-4 saat beklettikten sonra saçınızı şampuanla yıkayın. Tahriş oluşursa kullanmayı bırakın. Saç dökülmeniz yoğun veya uzun süredir devam ediyorsa dermatoloji uzmanına danışmayı ihmal etmeyin.